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Receta de paté de hígado, rápida y fácil

La elaboración combina cebolla, manteca, crema de leche y coñac o vino blanco, y requiere 10 minutos de trabajo, 15 de cocción y media hora de refrigeración antes del servicio

Un cuenco con paté de hígado, un cuchillo, pan tostado y un plato pequeño con pepinillos encurtidos sobre una tabla de madera junto a una ventana.
Esta versión rápida utiliza hígado de pollo como ingrediente principal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un paté casero puede estar listo en menos de 1 hora, con una textura suave y un sabor intenso ideal para untar sobre tostadas.

En Argentina suele servirse como entrada, picada o acompañamiento de panes caseros. Esta versión rápida usa hígado de pollo, que se cocina en pocos minutos y combina muy bien con cebolla, manteca y un toque de coñac o vino blanco.

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Receta de paté de hígado

Se trata de una pasta cremosa preparada con hígados de pollo, cebolla, manteca y condimentos. Después de cocinar los ingredientes, se procesan hasta lograr una textura lisa y untable.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Enfriado: 30 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de hígados de pollo, limpios
  • 1 cebolla mediana, picada
  • 1 diente de ajo, picado
  • 80 gr de manteca
  • 50 cc de crema de leche
  • 50 cc de coñac o vino blanco
  • 1 cucharadita de tomillo seco
  • Sal, a gusto
  • Pimienta negra, a gusto
  • 1 cucharada de aceite
  • 20 gr de manteca derretida para cubrir
Hígados de pollo crudos en un plato hondo, cebolla picada en un tazón, un trozo de manteca, un paño y un cuchillo sobre una mesa de madera.
La lista de ingredientes incluye hígados de pollo, cebolla y manteca, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer paté de hígado, paso a paso

  1. Limpiar los hígados de pollo y retirar nervios o partes verdosas. Secarlos con papel de cocina.
  2. Calentar una sartén a fuego medio y agregar el aceite junto con 30 gr de manteca.
  3. Incorporar la cebolla y cocinar durante 4 minutos, hasta que quede transparente.
  4. Agregar el ajo y cocinar durante 30 segundos, sin dejar que se queme.
  5. Sumar los hígados y cocinar durante 6 a 8 minutos, dándolos vuelta para que se doren de manera pareja. El interior debe quedar bien cocido, sin partes rosadas ni jugos rojizos.
  6. Añadir el coñac o el vino blanco y dejar que hierva durante 2 minutos para que se evapore el alcohol.
  7. Condimentar con sal, pimienta y tomillo. Retirar del fuego.
  8. Pasar la preparación a una procesadora. Agregar la crema de leche y los 50 gr de manteca restantes.
  9. Procesar hasta obtener una pasta lisa. Si el paté queda demasiado espeso, sumar 1 o 2 cucharadas de crema de leche.
  10. Colocar el paté en un frasco o recipiente con tapa. Alisar la superficie y cubrir con la manteca derretida.
  11. Llevar a la heladera durante 30 minutos antes de servir. El enfriado ayuda a que tome cuerpo y mejora la textura untable.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones para servir como entrada o parte de una picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal
  • Grasas: 19 gr
  • Carbohidratos: 5 gr
  • Proteínas: 14 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar el paté tapado en la heladera durante 3 días. La capa de manteca ayuda a proteger la superficie y evita que se reseque.

También se puede guardar en el freezer durante 1 mes, dentro de un recipiente hermético. Descongelar en la heladera durante varias horas y mezclar antes de servir si la textura perdió uniformidad.

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