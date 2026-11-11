Receta de paté de hígado, rápida y fácil

Un paté casero puede estar listo en menos de 1 hora, con una textura suave y un sabor intenso ideal para untar sobre tostadas.
En Argentina suele servirse como entrada, picada o acompañamiento de panes caseros. Esta versión rápida usa hígado de pollo, que se cocina en pocos minutos y combina muy bien con cebolla, manteca y un toque de coñac o vino blanco.
PUBLICIDAD
Receta de paté de hígado
Se trata de una pasta cremosa preparada con hígados de pollo, cebolla, manteca y condimentos. Después de cocinar los ingredientes, se procesan hasta lograr una textura lisa y untable.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 55 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
- Enfriado: 30 minutos
Ingredientes
- 500 gr de hígados de pollo, limpios
- 1 cebolla mediana, picada
- 1 diente de ajo, picado
- 80 gr de manteca
- 50 cc de crema de leche
- 50 cc de coñac o vino blanco
- 1 cucharadita de tomillo seco
- Sal, a gusto
- Pimienta negra, a gusto
- 1 cucharada de aceite
- 20 gr de manteca derretida para cubrir
Cómo hacer paté de hígado, paso a paso
- Limpiar los hígados de pollo y retirar nervios o partes verdosas. Secarlos con papel de cocina.
- Calentar una sartén a fuego medio y agregar el aceite junto con 30 gr de manteca.
- Incorporar la cebolla y cocinar durante 4 minutos, hasta que quede transparente.
- Agregar el ajo y cocinar durante 30 segundos, sin dejar que se queme.
- Sumar los hígados y cocinar durante 6 a 8 minutos, dándolos vuelta para que se doren de manera pareja. El interior debe quedar bien cocido, sin partes rosadas ni jugos rojizos.
- Añadir el coñac o el vino blanco y dejar que hierva durante 2 minutos para que se evapore el alcohol.
- Condimentar con sal, pimienta y tomillo. Retirar del fuego.
- Pasar la preparación a una procesadora. Agregar la crema de leche y los 50 gr de manteca restantes.
- Procesar hasta obtener una pasta lisa. Si el paté queda demasiado espeso, sumar 1 o 2 cucharadas de crema de leche.
- Colocar el paté en un frasco o recipiente con tapa. Alisar la superficie y cubrir con la manteca derretida.
- Llevar a la heladera durante 30 minutos antes de servir. El enfriado ayuda a que tome cuerpo y mejora la textura untable.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones para servir como entrada o parte de una picada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 250 kcal
- Grasas: 19 gr
- Carbohidratos: 5 gr
- Proteínas: 14 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conservar el paté tapado en la heladera durante 3 días. La capa de manteca ayuda a proteger la superficie y evita que se reseque.
También se puede guardar en el freezer durante 1 mes, dentro de un recipiente hermético. Descongelar en la heladera durante varias horas y mezclar antes de servir si la textura perdió uniformidad.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD