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Receta de galletas de masa madre y semillas, rápida y fácil

La elaboración requiere harina, aceite, agua y sal, se extiende sobre una placa y se hornea a 180 grados durante 15 a 20 minutos hasta dorar los bordes, sin necesidad de levado

Galletas rectangulares cubiertas con semillas de calabaza, girasol y sésamo sobre una tabla de madera, junto a un frasco de vidrio.
Las galletas de semillas y masa madre se preparan en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El perfume tostado de las semillas y el sabor levemente ácido de la masa madre convierten estas galletas en un picoteo casero, crocante y muy fácil de preparar.

Son ideales para aprovechar el descarte de masa madre y acompañar con queso crema, hummus, dips o una picada. Se hacen en pocos minutos, sin amasado largo ni tiempos de levado.

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Receta de galletas de masa madre y semillas

Se trata de unas galletas saladas, finas y crocantes, preparadas con descarte de masa madre, harina, aceite y una mezcla de semillas. La masa se estira directamente sobre una placa y se cocina hasta que queda dorada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 a 30 minutos.

  • Tiempo activo: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 a 20 minutos.

Ingredientes

  • 200 g de descarte de masa madre.
  • 100 g de harina 0000.
  • 30 ml de aceite de oliva o aceite neutro.
  • 30 ml de agua.
  • 1 cucharadita de sal fina.
  • 2 cucharadas de semillas de girasol.
  • 2 cucharadas de semillas de sésamo.
  • 1 cucharada de semillas de lino.
  • 1 cucharada de semillas de chía.
  • 1 cucharadita de orégano seco, opcional.
  • Pimienta negra, a gusto.
Tres cuencos con masa fermentada, harina y semillas variadas junto a una cuchara sobre una mesa de madera al lado de una ventana.
La lista de ingredientes incluye descarte de masa madre, harina 0000 y semillas, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletas de masa madre y semillas, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ℃. Cubrir una placa con papel manteca o una lámina siliconada.
  2. Colocar el descarte de masa madre, la harina, el aceite, el agua y la sal en un bol.
  3. Mezclar hasta obtener una masa blanda y uniforme. Si queda demasiado pegajosa, agregar 1 cucharada de harina. Si se nota seca, incorporar 1 cucharadita de agua.
  4. Añadir las semillas, el orégano y la pimienta. Integrar sin amasar demasiado.
  5. Colocar la masa sobre la placa. Cubrirla con otra hoja de papel manteca y estirar con un palote hasta lograr un espesor de 2 a 3 mm.
  6. Retirar el papel superior y marcar las galletas con un cuchillo o una ruedita. El tamaño puede ser de aproximadamente 4 x 4 cm.
  7. Pinchar cada galleta con un tenedor. Cuanto más fina quede la masa, más crocante será el resultado.
  8. Llevar al horno durante 15 a 20 minutos, hasta que los bordes estén dorados. Controlar la cocción durante los últimos minutos porque las semillas pueden tostarse rápido.
  9. Retirar y dejar enfriar por completo sobre una rejilla. Las galletas terminan de afirmarse al enfriarse, por eso conviene no moverlas demasiado calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, equivalentes a 30 o 35 galletas, según el tamaño y el grosor.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal.
  • Grasas: 10 g.
  • Carbohidratos: 29 g.
  • Proteínas: 7 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez frías, conservar las galletas en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 5 días.

Para mantener mejor la textura, evitar guardarlas en la heladera, ya que la humedad puede ablandarlas. También se pueden congelar durante 1 mes, dentro de una bolsa o recipiente apto para freezer.

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Para recuperar el crocante, llevarlas al horno a 160 ℃ durante 5 minutos.

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