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Qué son los corazones de cáñamo y por qué esta semilla podría competir con el huevo por su aporte de proteína

Expertas en alimentación detallan que sus características las convierten en una fuente ideal de este nutriente, pero con un plus adicional. La importancia de una alimentación equilibrada para obtener todos sus beneficios

Un cuenco de cerámica con semillas de cáñamo y una cuchara de madera sobre un mantel de lino, con una rama seca en el fondo.
Dos cucharadas de corazones de cáñamo aportan 6,7 gramos de proteína frente a los 6 gramos de un huevo grande (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los corazones de cáñamo se presentan como alternativa proteica al huevo, y la comparación tiene sustento: dos cucharadas aportan 6,7 gramos de proteína frente a los aproximadamente seis de un huevo grande.

La diferencia es de 0,7 gramos, aunque las porciones no son equivalentes en volumen, peso ni calorías. Para evaluar si uno puede cumplir la función del otro, también entran en juego la fibra, los minerales y la forma en que se consume cada alimento.

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Aunque pueden cumplir una función similar a la del huevo en una preparación, no alcanza para comparar los gramos de proteína. Según las nutricionistas Andrea Holwegner y Theresa DeLorenzo, de acuerdo con Verywell Health, los corazones de cáñamo aportan proteína, fibra y grasas omega-3, un tipo de grasa presente en algunos alimentos.

Plano cerrado de semillas de cáñamo peladas de color verde claro y marfil, con enfoque nítido en el centro y desenfoque en los bordes.
La porción de dos cucharadas de semillas de cáñamo contiene alrededor de 50 % más calorías que un huevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de proteína cambia según la porción elegida

Holwegner explicó que un huevo grande, de unos 50 gramos, contiene aproximadamente 6 gramos de proteína, mientras que dos cucharadas de corazones de cáñamo aportan 6,7 gramos.

La diferencia existe, pero pone frente a frente un huevo entero y una medida de semillas. Por eso, no se trata de alimentos equivalentes ni por tamaño ni por composición.

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El contraste también cambia al considerar las calorías. Dos cucharadas de corazones de cáñamo tienen alrededor de 50% más calorías que un huevo. La cifra expresa el aporte de cada porción elegida, pero no permite establecer una jerarquía nutricional general entre ambos alimentos.

Dos manos vierten semillas desde un frasco de vidrio sobre un tazón con avena, rodajas de higo, arándanos y moras sobre una mesa de terrazo.
Los corazones de cáñamo suman grasas omega-3 y minerales a la alimentación diaria además de su aporte proteico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Holwegner señaló que el huevo y los corazones de cáñamo ofrecen aportes nutricionales diferentes y pueden formar parte de la alimentación diaria.

Las semillas pueden sumar proteína a yogures, licuados, ensaladas o avena, mientras que el huevo suele requerir cocción. Esa diferencia práctica influye en el uso de cada uno dentro de una comida.

La cantidad elegida define las calorías y los nutrientes que se incorporan. Por eso, dos cucharadas de corazones de cáñamo no se presentan como un reemplazo automático de un huevo, sino como una alternativa vegetal que puede complementar distintas preparaciones.

Los nueve aminoácidos esenciales completan el aporte proteico

Los corazones de cáñamo contienen los nueve aminoácidos esenciales, al igual que los huevos. Los aminoácidos esenciales son compuestos que el organismo necesita para distintas funciones y que debe obtener a través de los alimentos.

Un hombre come con tenedor una ensalada de vegetales y quinoa sentado a una mesa de madera al aire libre junto a varias plantas.
Tanto el huevo como los corazones de cáñamo califican como proteínas completas porque contienen los nueve aminoácidos esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa característica, las semillas se consideran una fuente de proteína completa. Esto significa que incluyen los nueve aminoácidos esenciales, no que puedan cubrir por sí solas todas las necesidades nutricionales de una persona.

En alimentaciones vegetarianas, veganas o con mayor presencia de vegetales, los corazones de cáñamo pueden ampliar las opciones disponibles. También permiten variar las fuentes de proteína, sin funcionar como un sustituto obligatorio de otros alimentos.

Un hombre sentado a una mesa de madera sostiene una cuchara frente a un cuenco con avena y bayas.
La nutricionista Theresa DeLorenzo señaló que la fibra de las semillas puede contribuir al control del colesterol y del azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo también contiene los nueve aminoácidos esenciales y suele utilizarse como referencia para evaluar la calidad de las proteínas.

La diferencia entre ambos alimentos no está entre una proteína completa y otra incompleta, sino en la porción, los nutrientes adicionales y el uso que puede tener cada alimento en una preparación.

La fibra diferencia a las semillas del huevo

DeLorenzo indicó que una porción de corazones de cáñamo contiene entre 1 y 2 gramos de fibra, mientras que el huevo no aporta fibra. La fibra forma parte de los alimentos de origen vegetal, participa en el funcionamiento digestivo y puede favorecer una mayor sensación de saciedad.

Una mujer con suéter beige sostiene un tazón con yogur, frutos rojos y semillas mientras se lleva una cuchara a la boca.
Los corazones de cáñamo se incorporan directamente a licuados, avena o ensaladas, mientras que el huevo suele requerir cocción previa (Imagen Ilustrativa Infobae)

DeLorenzo explicó que la fibra puede contribuir a mantener niveles saludables de azúcar en sangre y colesterol, aunque esos efectos dependen de la alimentación en su conjunto. La presencia de fibra en las semillas no permite atribuir resultados específicos a su consumo aislado.

Dos cucharadas de estas semillas aportan una cantidad similar o levemente mayor de proteína que un huevo, pero cada alimento ofrece nutrientes distintos y cumple funciones diferentes en una comida. Es por eso que las expertas destacan la importancia de una alimentación equilibrada.

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