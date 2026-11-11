Tendencias

La moda según Leonardo DiCaprio: cómo rompió las reglas de Hollywood con su estilo clásico y atemporal

Al cumplir 52 años, el galardonado intérprete se mantiene en la cima del espectáculo con un guardarropa sobrio que elude las excentricidades de las pasarelas, privilegia el perfil bajo fuera del set e impulsa la sostenibilidad

Leonardo DiCaprio consolidó un estilo de sobriedad y sastrería clásica a lo largo de su carrera
Leonardo DiCaprio consolidó un estilo de sobriedad y sastrería clásica a lo largo de su carrera
Guardar

Cuando Leonardo DiCaprio subió al escenario para recibir su ansiado premio Oscar de la Academia tras años de espera, no llevaba un atuendo extravagante pensado para viralizarse en redes ni recurrió a estridencias vanguardistas: vestía un esmoquin de corte milimétrico que parecía rescatado de la época dorada de Hollywood.

Hoy, al celebrar sus 52 años, el actor no solo festeja más de tres décadas en la cima absoluta de la cultura popular, sino que consolida un fenómeno contracorriente en la industria del espectáculo: mantenerse como una de las figuras más magnéticas del planeta vistiendo bajo sus propias normas de sobriedad, atemporalidad y pragmatismo absoluto.

PUBLICIDAD

El nacimiento de un icono: los años noventa y la estética juvenil

A mediados de los años noventa, la huella visual de DiCaprio no nació en los talleres de alta costura europeos, sino en la espontaneidad cotidiana de la calle. Con el estreno de Romeo + Julieta y el impacto global de Titanic, el intérprete definió el canon estético de toda una generación sin proponérselo formalmente.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, en 'Titanic'. (Mediaset España)
Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, en 'Titanic'. (Mediaset España)

Su peinado con raya al medio, popularizado en todo el mundo como el corte curtains, convivía de manera natural con camisas estampadas de manga corta, remeras básicas de algodón blanco y camperas de cuero amplias. En aquel momento, Leonardo encarnó la transición desde la masculinidad recia de la década anterior hacia una sensibilidad moderna y andrógina que la moda masculina adoptó de inmediato como un estándar de belleza juvenil.

PUBLICIDAD

La alfombra roja como armadura clásica: el reinado del esmoquin tradicional

Leonardo DiCaprio
Camisas estampadas, remeras blancas y camperas de cuero formaron parte de su imagen durante sus primeros años de fama

A medida que las galas contemporáneas se transformaron en pasarelas experimentales dominadas por estilismos conceptuales y llamativos, DiCaprio eligió el camino opuesto. Conforme su carrera sumó roles de enorme peso dramático bajo la dirección de maestros como Martin Scorsese o Quentin Tarantino, su estilo formal adoptó un rigor institucional prácticamente inalterable.

En las alfombras rojas, el intérprete convirtió el esmoquin negro en su uniforme distintivo REUTERS/Daniel Cole
En las alfombras rojas, el intérprete convirtió el esmoquin negro en su uniforme distintivo REUTERS/Daniel Cole

El actor convirtió el esmoquin negro tradicional en su uniforme insignia, apostando de manera recurrente por solapas clásicas de satén en punta, pajaritas de seda perfectamente anudadas y camisas blancas de cuello firme con botonadura oculta firmadas por casas legendarias como Giorgio Armani. Para él, la sastrería clásica no es una limitación creativa, sino una declaración de principios donde el vestuario jamás debe competir con el talento ni eclipsar la obra cinematográfica.

Leonardo DiCaprio mantuvo una apuesta por la sastrería clásica aun cuando las galas adoptaron estilismos más experimentales REUTERS/Carlos Barria
Leonardo DiCaprio mantuvo una apuesta por la sastrería clásica aun cuando las galas adoptaron estilismos más experimentales REUTERS/Carlos Barria

Al cruzar la barrera de las cinco décadas, el guardarropa público del intérprete ha sumado matices sutiles que modernizan su estampa sin traicionar su esencia. En festivales internacionales y citas de prensa como Cannes o el certamen de Santa Barbara, la rigidez del protocolo de gala da paso a una elegancia mucho más desestructurada. En estas apariciones es habitual verlo lucir trajes monocromáticos oscuros combinados con camisas al tono o jerséis ligeros que eliminan la corbata, o bien optar por conjuntos cruzados en tonos neutros como el gris marengo, el marrón chocolate y el azul marino, complementados con chombas de punto fino en lugar de las camisas de vestir rígidas. Se trata de una sofisticación natural que proyecta distinción y madurez sin recurrir a artificios.

Los conjuntos monocromáticos y los jerséis ligeros aportan un registro más relajado a su imagen pública REUTERS/Sarah Meyssonnier
Los conjuntos monocromáticos y los jerséis ligeros aportan un registro más relajado a su imagen pública REUTERS/Sarah Meyssonnier

El estilo urbano como herramienta de camuflaje y privacidad

Lejos de los reflectores y los flashes de la prensa, el vestuario cotidiano de DiCaprio responde a una meta completamente distinta: pasar inadvertido. Curiosamente, este estilo funcional y despojado guarda una enorme similitud con el atuendo que vistió para la película Don’t Look Up, donde encarnó al astrónomo Randall Mindy luciendo abrigos técnicos acolchados, camisas a cuadros y anteojos de marco grueso que reflejaban ese mismo perfil bajo y utilitario.

Fuera de las alfombras rojas, el actor prioriza prendas funcionales para preservar su privacidad (Captura de video)
Fuera de las alfombras rojas, el actor prioriza prendas funcionales para preservar su privacidad (Captura de video)

Su imagen de calle se ha convertido en un arquetipo reconocible a nivel mundial que funciona casi como un uniforme protector: entre camperas tipo puffer, gorras de béisbol encajadas hasta las cejas y lentes oscuros, el actor utiliza las prendas como una barrera frente al escrutinio constante. Los pantalones rectos y las zapatillas neutras confirman que, cuando no está en funciones de gala, la comodidad térmica y la privacidad están muy por encima de cualquier tendencia estacional.

Leonardo DiCaprio es elegido Artista del Año 2025 por TIME
Leonardo Di Caprio portada de la revista Time (TIME)

A sus 52 años, el impacto más trascendente de Leonardo DiCaprio en la industria textil trasciende por completo las prendas que elige para desfilar frente a las cámaras. Reconocido activista en la lucha contra la crisis climática, el actor ha volcado su notoriedad e influencia financiera hacia el desarrollo de alternativas ecológicas reales.

A través de inversiones en firmas de calzado sostenible con balance neutro de carbono y proyectos enfocados en la innovación de materiales biodegradables que sustituyen al cuero animal, DiCaprio demuestra que el cambio de paradigma ocurre en la producción y los materiales. Su costumbre de repetir trajes y priorizar la durabilidad envía un mensaje contundente de consumo responsable en un mundo dominado por el descarte rápido.

Temas Relacionados

Leonardo Di CaprioEstiloModaTitanicRomeo + Julietaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Tierra tiene una nueva miniluna, pero no será por mucho tiempo: los motivos

El objeto, de apenas unos dos metros de diámetro, quedó bajo la influencia gravitatoria terrestre desde abril y seguirá ese recorrido temporal hasta diciembre antes de retomar su órbita solar en 2027

La Tierra tiene una nueva miniluna, pero no será por mucho tiempo: los motivos

Conmociones cerebrales: qué golpe en la cabeza podría ser más peligroso de lo pensado

Un estudio de Stanford revisó una teoría de 85 años y plantea nuevas claves para entender las consecuencias de los impactos

Conmociones cerebrales: qué golpe en la cabeza podría ser más peligroso de lo pensado

Diabetes y visión: cómo acceder a controles gratuitos para detectar daños en los ojos

La retinopatía puede avanzar sin síntomas y causar una pérdida irreversible de la vista. El Hospital Alemán realizará una jornada de consultas sin turno previo

Diabetes y visión: cómo acceder a controles gratuitos para detectar daños en los ojos

El ejercicio puede ayudar a reducir el dolor: un estudio analizó los beneficios de yoga, pilates y entrenamiento de fuerza

Una revisión de análisis científicos, con datos de 221 mil participantes, evaluó el efecto de la actividad física sobre molestias asociadas con enfermedades crónicas y agudas

El ejercicio puede ayudar a reducir el dolor: un estudio analizó los beneficios de yoga, pilates y entrenamiento de fuerza

Día del Churro: tres recetas caseras para preparar clásicos fritos, de mandioca y al horno

Con ingredientes simples y opciones para distintos gustos, estas preparaciones incluyen una versión tradicional, otra sin gluten y una alternativa cocida sin fritura, ideales para acompañar el mate, el café o el chocolate caliente

Día del Churro: tres recetas caseras para preparar clásicos fritos, de mandioca y al horno

DEPORTES

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

Los secretos del doble crimen en un Boca-River que cambió para siempre la historia de La Doce

La intimidad de la despedida definitiva de Rubens Barrichello de la Fórmula 1: la emotiva sorpresa que lo hizo llorar

“Memoria muscular”: el video de Adriano haciendo jueguitos en ojotas por las calles de Brasil que se volvió viral

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

TELESHOW

Daniela Celis rompió en llanto en vivo por el papa León XIV: “¡Quiero estar ahí!”

Daniela Celis rompió en llanto en vivo por el papa León XIV: “¡Quiero estar ahí!”

El emotivo abrazo de Valentino Merlo al reencontrarse con el cura de su colegio durante la vigilia del papa León XIV

La pesadilla de una famosa en MasterChef Celebrity: su relleno de empanadas se cayó al piso y terminó eliminada

Mario Pergolini celebró los 33 años de su hijo mayor al aire y contó cómo será el festejo en familia: “Perdón por todo”

Los Palmeras comunicaron cuándo y dónde será el velatorio de Marcos Camino: “Con profundo dolor”

INFOBAE AMÉRICA

La Tierra tiene una nueva miniluna, pero no será por mucho tiempo: los motivos

La Tierra tiene una nueva miniluna, pero no será por mucho tiempo: los motivos

La Justicia brasileña multó a Meta por incumplir las órdenes para un trato igualitario a Lula y Bolsonaro durante la campaña electoral

Tras siete años de silencio, Lee Chang-dong estrena ‘Un amor posible’, una historia sobre el matrimonio, el trabajo y las clases sociales

La COP31 reúne a líderes mundiales en Turquía en medio de ausencias de figuras clave y dudas sobre los compromisos climáticos

Aerolínea venezolana retomará los vuelos entre Caracas y La Habana pese a restricciones de combustible