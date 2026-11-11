Día del Churro: tres recetas caseras para preparar clásicos fritos, de mandioca y al horno

El Día Mundial del Churro se celebra cada 11 de noviembre como un homenaje a las tradiciones culinarias de Europa y América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 11 de noviembre se celebra el Día Mundial del Churro, una fecha que reúne tradiciones de América Latina y Europa alrededor de esta preparación. Tres recetas de churros caseros —clásicos fritos, de mandioca y al horno— permiten adaptarla al mate, el café con leche o el chocolate caliente.

El origen del churro no tiene una versión definitiva. Una de las teorías más difundidas lo sitúa en España, mientras que otra lo vincula con los youtiao de China, tiras de masa frita, doradas y saladas que suelen consumirse en el desayuno. Según esa reconstrucción, la receta llegó a Portugal y luego se extendió por Europa, donde sumó azúcar y adoptó la forma estriada que caracteriza al producto actual.

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El nombre se asocia al supuesto parecido con los cuernos de la oveja churra. La tradición española atribuye a los pastores la preparación de una masa de harina y agua frita en aceite calentado a leña, una alternativa para los períodos en los que permanecían en áreas montañosas sin pan fresco.

La tradición española vincula el nombre de la preparación con los cuernos de la oveja churra criadas por pastores en zonas de montaña. (REUTERS/Paul Hanna/File Photo)

Con la expansión colonial española, los churros se difundieron por América y cada país incorporó variantes. En Argentina, forman parte de la oferta de plazas, ferias, playas y panaderías, sobre todo en fines de semana y jornadas frías. Se sirven con chocolate, dulce de leche, cajeta o mermeladas, y pueden ser rectos, curvos, en forma de lazo o de U.

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Las tres versiones parten de masas y cocciones diferentes

La receta clásica se prepara con harina y se fríe. La segunda utiliza mandioca y almidón de maíz; para que sea apta para celíacos, todos los ingredientes deben contar con certificación libre de gluten y evitarse la contaminación cruzada. La tercera se hornea y lleva huevos, por lo que presenta una textura distinta.

Las tres alternativas requieren una manga resistente con pico rizado o una churrera. Se pueden terminar con azúcar y canela, y rellenar con dulce de leche repostero una vez que estén tibios o fríos.

Los tiempos van de 40 a 55 minutos según la receta

Churros clásicos fritos: 45 minutos en total, con 25 minutos de preparación y 20 de cocción.

Churros de mandioca: 55 minutos en total, con 35 minutos de preparación y 20 de cocción.

Churros al horno: 40 minutos en total, con 25 minutos de preparación y 15 de cocción.

La versión al horno incluye huevos en la masa y requiere mantener cerrado el aparato durante los primeros quince minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. Churros clásicos fritos

250 gr de harina 0000. 250 cc de agua. 1 cucharada de aceite. 1 cucharadita de sal. 1 cucharadita de azúcar. 500 ml de aceite para freír. 100 gr de azúcar para rebozar. 1 cucharadita de canela, opcional. 200 gr de dulce de leche repostero, opcional.

2. Churros de mandioca

500 gr de mandioca. 2 huevos. 1 cucharada de manteca o margarina. 12 cucharadas de almidón de maíz. 1 cucharada de azúcar. 1 pizca de sal. Aceite, cantidad necesaria para freír. 100 gr de azúcar para rebozar. 1 cucharadita de canela, opcional.

Esta versión está basada en una receta del recetario regional y se presenta como una preparación libre de gluten.

3. Churros al horno

250 gr de harina 0000. 250 cc de agua. 60 gr de manteca. 1 cucharada de azúcar. 1 pizca de sal. 2 huevos. 1 cucharadita de esencia de vainilla. 100 gr de azúcar para rebozar. 1 cucharadita de canela, opcional. 200 gr de dulce de leche repostero, opcional.

Los churros caseros pierden su consistencia crocante con el paso de las horas posteriores a la cocción. (EMTURYC)

Cómo hacer 3 recetas de churros, paso a paso

1. Churros clásicos fritos

Colocar el agua, el aceite, la sal y el azúcar en una cacerola. Llevar al fuego hasta que la mezcla llegue al primer hervor. Retirar del fuego y agregar la harina de una sola vez. Mezclar con una cuchara de madera hasta formar una masa firme y sin grumos. Dejar entibiar durante 10 minutos. Colocar la masa en una manga resistente con pico rizado o en una churrera. Formar los churros sobre una placa, con un largo de 10 a 12 cm. Calentar el aceite a 175 ℃. Debe estar caliente, pero no humeante. Freír los churros en tandas pequeñas durante 3 a 4 minutos, hasta que estén dorados. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Pasar por azúcar y canela. Rellenar con dulce de leche repostero cuando estén tibios.

Consejo técnico: no colocar demasiados churros juntos en la sartén, porque la temperatura del aceite puede bajar y absorberán más grasa.

2. Churros de mandioca

Pelar la mandioca y cortarla en trozos medianos. Hervirla en abundante agua hasta que esté tierna. Retirar las fibras duras del centro. Pisar la mandioca caliente hasta obtener un puré uniforme. Incorporar los huevos, la manteca, el almidón de maíz, el azúcar y la sal. Mezclar hasta formar una masa suave y manejable. Colocar la preparación en una manga con pico rizado. Formar los churros sobre una placa o directamente sobre el aceite, con ayuda de una tijera limpia. Calentar el aceite a 175 ℃. Freír por tandas hasta que estén dorados y firmes. Retirar, escurrir y pasar por azúcar y canela.

Consejo técnico: la mandioca debe estar bien cocida y sin fibras. Si la masa queda demasiado blanda, sumar 1 o 2 cucharadas de almidón de maíz.

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3. Churros al horno

Colocar el agua, la manteca, el azúcar y la sal en una cacerola. Calentar hasta que la manteca se derrita. Agregar la harina de una sola vez y mezclar enérgicamente. Cocinar durante 2 minutos, hasta que la masa se despegue de las paredes. Dejar entibiar durante 10 minutos. Incorporar los huevos de a 1, mezclando bien después de cada incorporación. Agregar la esencia de vainilla. Colocar la masa en una manga con pico rizado. Formar los churros sobre una placa con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 200 ℃ durante 15 minutos. Bajar la temperatura a 180 ℃ y cocinar durante 5 minutos más, hasta que estén dorados. Retirar, pincelar con un poco de manteca derretida y pasar por azúcar y canela. Rellenar con dulce de leche una vez fríos.

Consejo técnico: dejar espacio entre los churros para que el calor circule. No abrir el horno durante los primeros 15 minutos, porque pueden perder volumen.

Una teoría histórica sitúa el origen del churro en los youtiao de China antes de su difusión y transformación en Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinden estas recetas?

Churros clásicos fritos: 4 porciones, aproximadamente 16 unidades.

Churros de mandioca: 4 porciones, aproximadamente 16 unidades.

Churros al horno: 4 porciones, aproximadamente 16 unidades.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar estas preparaciones?

Los churros quedan mejor recién hechos, porque con el paso de las horas pierden crocancia.

Conservar a temperatura ambiente durante un máximo de 24 horas , dentro de un recipiente cerrado.

Evitar guardarlos calientes, porque la humedad puede ablandarlos.

En la heladera pueden conservarse durante 2 días , aunque la textura cambiará.

Para recalentarlos, usar horno a 180 ℃ durante 5 minutos .

No se recomienda congelar los churros ya fritos o horneados.

Las piezas crudas pueden congelarse durante 1 mes sobre una placa. Luego se cocinan directamente, sin descongelar.