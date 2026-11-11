Del living al jardín: 5 ejercicios cardiovasculares que se pueden hacer en casa

Una mujer ingresa al recibidor de una vivienda con dos bolsas de tela cargadas de verduras y pan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ejercicio cardiovascular no requiere membresías costosas ni equipamiento especial. Cinco actividades cotidianas se ajustan a las recomendaciones oficiales de los organismos de salud más importantes del mundo, y todas pueden realizarse sin salir del hogar.

Los adultos necesitan entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada, o entre 75 y 150 minutos de intensidad vigorosa, o una combinación equivalente de ambas, según las guías del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS).

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A eso se suman ejercicios de fortalecimiento muscular, es decir, actividades que trabajan los principales grupos de músculos como sentadillas, flexiones o el uso de pesas, al menos dos días por semana.

Las labores domésticas se vinculan con una disminución de hasta el 38% en la mortalidad cardiovascular según la revista Circulation. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según publicó U.S. News & World Report, estas pautas tienen hoy una aplicación práctica que va mucho más allá del gimnasio.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijan los mismos umbrales en sus propias guías de actividad física, lo que da cuenta de un consenso que trasciende las fronteras nacionales.

En este sentido, los organismos coinciden además en que cualquier movimiento es mejor que ninguno, y en que reducir el tiempo sedentario tiene un impacto directo en la salud cardiovascular.

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1. Saltar la soga

Saltar la soga clasifica como una actividad vigorosa que estimula la densidad de los huesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuesta poco, ocupa el espacio de un cajón y ofrece uno de los entrenamientos más intensos de esta lista. Tanto el HHS como la AHA clasifican saltar la soga como actividad vigorosa.

Tiene un efecto doble: como cada salto requiere que las piernas soporten el peso corporal, también cuenta como ejercicio de fortalecimiento óseo (actividades que estimulan la densidad de los huesos y reducen el riesgo de osteoporosis), según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI).

Para quienes recién comienzan, la recomendación es arrancar con series cortas y aumentar el tiempo de forma gradual.

2. Subir escaleras

Subir escaleras se asocia con una reducción del 39% en la mortalidad cardiovascular según un metaanálisis con 480.000 participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subir escaleras, con o sin carga, eleva la frecuencia cardíaca y activa los músculos de las piernas. Cargar bolsas de compras pesadas puede considerarse un entrenamiento vigoroso, según el HHS.

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Como los intervalos cortos de actividad suman al total semanal, varios recorridos adicionales por las escaleras a lo largo del día pueden representar una diferencia concreta.

Un metaanálisis publicado en la American Journal of Cardiovascular Drugs analizó 9 estudios con más de 480.000 participantes y encontró que subir escaleras se asocia con una reducción del 39% en la mortalidad cardiovascular y del 24% en la mortalidad por todas las causas.

3. Yoga cardio

Las modalidades de yoga como el power y el Vinyasa aportan actividad de intensidad moderada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las formas de yoga generan un trabajo aeróbico. Las modalidades más intensas, como el yoga power y el Vinyasa, cuentan como actividad de intensidad moderada según el HHS.

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Los estilos más lentos y meditativos, como el Hatha, tienden a ubicarse en el rango de intensidad leve. Según las guías oficiales, el yoga también puede contribuir al desarrollo de la fuerza muscular, dependiendo de las posturas practicadas.

4. Limpiar el hogar

Las labores domésticas se vinculan con una disminución de hasta el 38% en la mortalidad cardiovascular según la revista Circulation. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tareas domésticas livianas se consideran actividad de intensidad leve, de acuerdo con el HHS. Para convertir la limpieza en un entrenamiento moderado, basta con aumentar el ritmo y el esfuerzo en tareas como fregar, barrer o pasar la aspiradora hasta alcanzar una respiración más agitada, aunque todavía sea posible hablar.

La AHA señala que incluso la actividad liviana puede compensar parte de los riesgos asociados al sedentarismo. Un estudio publicado en 2025 en la revista Circulation, que siguió a más de 24.000 adultos durante casi ocho años, encontró que las actividades cotidianas del hogar se asocian con una reducción de hasta el 38% en la mortalidad cardiovascular.

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5. Jardinería

El uso continuo de la pala y el azadón en la jardinería eleva el esfuerzo al rango vigoroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cavar, mover plantas, arrancar malezas, rastrillar y cortar el césped elevan la frecuencia cardíaca y pueden hacer sudar. La AHA considera la jardinería un ejercicio aeróbico de intensidad moderada.

Si se cava o azada sin pausa, la actividad puede alcanzar el rango vigoroso, según tanto la AHA como el HHS. Levantar y trasladar bolsas de tierra o mantillo, la capa de material orgánico que se usa para cubrir el suelo; también trabaja la musculatura. El NHLBI sugiere optar por el rastrillo en lugar del soplador de hojas para maximizar el gasto energético.

Cómo empezar sin riesgos

La recomendación general para quienes se inician o retoman la actividad física es comenzar con actividades más livianas e ir aumentando de forma gradual tanto la frecuencia como la duración. La intensidad puede incrementarse con el tiempo, a medida que el organismo se adapta al esfuerzo.

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