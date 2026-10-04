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Cómo ordenar la rutina de cuidado de la piel sin sumar productos innecesarios

Recomendaciones médicas orientan hábitos cotidianos, desde el lavado suave hasta el resguardo frente a radiación ultravioleta

Ilustración en acuarela de una mujer con albornoz blanco aplicándose crema facial frente a un espejo con varios envases cosméticos.
Una rutina sencilla y constante ayuda a mantener la piel limpia, hidratada y protegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una rutina de cuidado de la piel puede organizarse con pocos pasos y ajustarse a las necesidades de cada persona. La limpieza suave, hidratación y protección frente a la radiación ultravioleta forman la base del cuidado diario.

Limpiar sin irritar prepara la piel para los pasos posteriores

La limpieza retira suciedad, sudor, maquillaje y fotoprotector, y conviene realizarla con un producto adecuado para el tipo de piel. La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda limitar el lavado facial a dos veces al día y después de transpirar, con un limpiador suave, para reducir el riesgo de irritación. También aconseja evitar frotar la piel.

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Infografía con ilustraciones y textos sobre pasos de cuidado facial, limpieza, señales de irritación, hidratantes y protección solar.
El cuidado diario debe adaptarse a las necesidades de cada piel y evitar la acumulación de productos innecesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones recogidas por ELLE, la ingeniera química con máster en ciencia cosmética Martina Siracusa planteó que una rutina sostenida tiene más valor que acumulación de productos. Advirtió que la sensación de tirantez o irritación después del lavado puede indicar que el limpiador resulta demasiado agresivo.

La elección debe considerar la reacción de cada piel. La AAD señala que las fórmulas sin fragancia pueden ser útiles en pieles sensibles. Una limpieza abrasiva puede dificultar la tolerancia a otros productos. Ante síntomas persistentes, como ardor, enrojecimiento o descamación, corresponde consultar con un profesional de dermatología.

Primer plano del rostro de una persona con los ojos cerrados, aplicando una crema blanca (protector solar) en la mejilla, con la mano extendiendo el producto.
El protector solar de amplio espectro completa la rutina de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tratamientos se incorporan de a uno y antes de la crema

Tras la limpieza, los productos de tratamiento, como los sérums, suelen aplicarse antes de la crema hidratante. Siracusa indicó al medio que una regla práctica consiste en avanzar de texturas más ligeras hacia las más densas y reservar el protector solar para el final de la rutina diurna.

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La especialista recomendó sumar un producto por vez y esperar tres o cuatro semanas antes de evaluar su tolerancia. Esa cautela evita atribuir una reacción a una incorporación equivocada y reduce la posibilidad de combinar activos irritantes sin orientación profesional.

Una mujer joven con los ojos cerrados, aplicando espuma limpiadora en su rostro con ambas manos. Se observa un grifo y una botella de gel sobre el lavabo.
La limpieza suave reduce la irritación y prepara la piel para los tratamientos posteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de retinoides merece atención particular. El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) advierte que estos compuestos pueden causar sequedad, enrojecimiento e irritación, sobre todo al inicio.

Su guía sobre adapaleno aconseja comenzar con aplicaciones menos frecuentes si hay sensibilidad. Evitar combinarlo sin asesoramiento con otros retinoides, agentes exfoliantes o productos de efecto secante. Durante el embarazo, lactancia o tratamiento dermatológico, las decisiones sobre activos requieren indicación médica.

Primer plano de una mujer en un baño lavándose la cara con las manos ahuecadas llenas de agua, con espuma blanca visible en sus mejillas y frente.
La Academia Americana de Dermatología recomienda lavar el rostro hasta dos veces al día y después de transpirar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación también puede ser necesaria en piel grasa

La crema hidratante ayuda a retener agua en la capa externa de la piel. La AAD indica que el tipo de fórmula puede adaptarse a la condición cutánea. Las texturas en gel suelen sentirse más ligeras, mientras que cremas y ungüentos aportan mayor emoliencia en casos de sequedad.

La hidratación no queda excluida por la presencia de oleosidad; la selección debe responder a la comodidad y a la tolerancia individual.

Primer plano de una mejilla con poros y enrojecimiento leve, junto a una nariz y boca. Una mano con dedos extiende crema blanca sobre la mejilla.
La hidratación también resulta necesaria para las pieles con tendencia grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siracusa también señaló que superponer numerosos sérums puede generar incompatibilidades o irritación. Por eso, una fórmula sencilla facilita detectar qué paso provoca molestias.

El objetivo no es perseguir resultados inmediatos ni reemplazar tratamientos médicos. Los cambios cosméticos y patologías de la piel requieren expectativas distintas y, cuando corresponde, evaluación clínica.

Primer plano de una mujer de piel morena con una toalla en la cabeza, aplicando un líquido con un gotero en su mejilla.
Los retinoides pueden causar sequedad, enrojecimiento e irritación durante las primeras aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protector solar completa la rutina de la mañana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la radiación ultravioleta es carcinógena para los seres humanos y recomienda adoptar medidas de protección cuando el índice UV alcanza 3 o más. Entre ellas, aconseja buscar sombra, utilizar ropa protectora, sombrero y anteojos adecuados, además de aplicar protector solar de amplio espectro en las zonas que quedan expuestas.

El fotoprotector se coloca después de los otros productos de la mañana y antes del maquillaje. La AAD aconseja elegir uno de amplio espectro, resistente al agua y con factor de protección solar 30 o superior cuando habrá exposición diurna.

Vista de perfil de una dermatóloga y una paciente conversando en un consultorio. La doctora muestra imágenes de piel en una tableta, la paciente sostiene un espejo de mano.
Las fórmulas sin fragancia pueden favorecer la tolerancia en las pieles sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS subraya que el protector solar no debe utilizarse para prolongar el tiempo bajo el sol y que debe complementarse con sombra y vestimenta. Una secuencia cotidiana puede resumirse así:

  • Por la mañana: limpieza suave, tratamiento si fue indicado, hidratante y protector solar
  • Por la noche: limpieza, tratamiento según tolerancia e hidratante
  • En cuello, orejas y otras zonas expuestas: extender las medidas de protección solar de acuerdo con la exposición

La constancia y rutina limitada permiten observar mejor la respuesta de la piel. Si aparecen lesiones, picazón intensa, inflamación o reacciones que no mejoran al suspender un producto, la recomendación es acudir a un dermatólogo.

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