Flores adentro de casa: 11 opciones para incorporar plantas con color y larga duración

Las plantas de interior con flor combinan valor ornamental y beneficios asociados al bienestar emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las plantas de interior con flor combinan valor ornamental con beneficios vinculados al bienestar emocional, la atención y la conexión cotidiana con el entorno natural, según organismos y especialistas citados por publicaciones internacionales.

Dentro de ese universo, existen 11 opciones que permiten sumar color, variedad y floraciones prolongadas a distintos ambientes de la casa, con alternativas que se adaptan a diferentes niveles de luz, espacio y cuidados.

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1. Peace lily

El Spathiphyllum se adapta bien a interiores con luz indirecta y sustrato húmedo, y suele florecer mejor cuando recibe más claridad sin sol directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peace lily figura entre las plantas de interior con flor más difundidas por su adaptación a espacios domésticos y su mantenimiento simple. La Royal Horticultural Society señala que el género Spathiphyllum se adapta mejor a ambientes con buena luz indirecta y sustratos húmedos pero bien drenados.

En la nota consultada, el horticultor Justin Hancock indicó a Architectural Digest que responde mejor en floración cuando dispone de más luz, aunque también tolera condiciones medias y bajas. Esa combinación explica su presencia habitual en interiores.

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2. Cape primrose

El Streptocarpus sostiene una floración prolongada en ambientes luminosos, con humedad constante y drenaje correcto, y destaca por tonos lavanda y púrpura con centros blancos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cape primrose, conocida en botánica como Streptocarpus, aparece como una alternativa menos extendida pero de larga floración. Se la describe como apta para interiores luminosos sin sol directo intenso, con necesidad de humedad constante y drenaje adecuado.

La aplicación especializada Planta, a través de la experta Elin Harryson, sostuvo en declaraciones recogidas que produce flores colgantes en tonos lavanda y púrpura con centros blancos. Puede mantener la floración durante varios meses. La misma fuente indicó que se trata de una opción no tóxica para mascotas.

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3. Kalanchoe

Esta suculenta ofrece ramilletes de varios colores con riegos espaciados, siempre que tenga mucha luz y se evite el exceso de agua en la maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kalanchoe reúne dos características valoradas en el cultivo doméstico: resistencia a riegos espaciados y floración en varios colores. Los recursos de la Royal Horticultural Society sobre suculentas de interior señalan que estas especies requieren luz abundante y riego moderado, con atención al exceso de agua.

Harryson afirmó a Architectural Digest que esta suculenta produce racimos en rojo, naranja, amarillo, rosa o blanco y puede permanecer en flor durante semanas. Esa tolerancia a descuidos ocasionales la ubica entre las opciones frecuentes para personas que pasan tiempo fuera de casa.

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4. African violet

La violeta africana mantiene su atractivo por tamaño compacto y variedad cromática, con mejor rendimiento en luz brillante indirecta y riego cuidadoso para no dañar hojas y raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La African violet conserva un lugar estable entre las plantas de interior con flor de menor tamaño. La African Violet Society of America recomienda luz brillante indirecta, humedad controlada y riego cuidadoso para evitar daños en hojas y raíces.

Hancock señaló en la publicación citada que esta especie vuelve a ganar popularidad, en parte por su tamaño compacto y por la amplitud de colores disponibles. También remarcó que una mayor exposición a luz indirecta favorece la floración. La textura aterciopelada de las hojas añade interés visual cuando la planta no presenta flores.

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5. Anthurium

El anthurium puede sostener su “floración” gran parte del año si cuenta con calor, humedad ambiental y buena luz indirecta, y su espata colorida es el rasgo más reconocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anthurium destaca por su capacidad de mantener floración durante gran parte del año en condiciones favorables. Se aconseja ubicarlo en espacios cálidos, con humedad ambiental y luz indirecta intensa. Hancock explicó que se trata de una de las plantas de interior con flor más fáciles de mantener activas durante todo el año.

La fuente también precisó un dato botánico central: la estructura roja, rosa, blanca, naranja o lavanda que suele identificarse como flor es en realidad una espata, mientras que las flores verdaderas se encuentran en la espiga central.

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6. Holiday cactus

El cactus de Navidad o de Acción de Gracias florece con sustrato drenante y riego moderado, y suele responder mejor a noches largas sin luz artificial tras el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El holiday cactus, que incluye variedades conocidas como cactus de Navidad o de Acción de Gracias, pertenece al grupo de las suculentas de larga vida. La Royal Horticultural Society detalla que estos necesitan sustratos con buen drenaje, riego moderado y ciclos de luz acordes con su período de inducción floral.

Hancock indicó en la nota fuente que presentan tallos segmentados y flores en rosa, rojo, púrpura, naranja, amarillo o blanco. También explicó que la floración responde mejor a días más cortos y noches más largas, sin exposición a luz artificial después del atardecer.

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7. Moth orchid

La Phalaenopsis conserva sus flores por meses con luz filtrada, riego controlado y ventilación, y puede repetir la floración una o dos veces al año con cuidados consistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La moth orchid o Phalaenopsis se consolidó como una de las orquídeas de interior más accesibles en el mercado masivo. La American Orchid Society indica que prospera con luz filtrada, riego controlado y buena circulación de aire.

Según Hancock, citado por Architectural Digest, una planta puede conservar flores durante tres meses o más desde la apertura de la primera hasta la caída de la última. La misma referencia añade que, con cuidados adecuados, puede volver a florecer una o dos veces al año.

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8. Bromeliad

Las bromelias aportan brácteas centrales de larga duración y requieren luz indirecta intensa, además de un manejo del agua que contemple la copa donde se acumula la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bromeliad aporta una estructura distinta dentro del grupo de plantas de interior con flor por sus brácteas centrales de larga duración. La Bromeliad Society International explica que necesita luz indirecta brillante y un manejo del agua que contemple la copa central de la planta.

Harryson señaló en la publicación consultada que estas brácteas aparecen en rojo, naranja, rosa o amarillo y que la especie se adapta bien a condiciones domésticas comunes. Su parentesco botánico con la piña la vuelve reconocible para un público amplio.

9. Miniature daffodils

Los narcisos en miniatura se usan como opción estacional en interiores mediante forzado de bulbos, y sus tallos cortos facilitan que se mantengan erguidos sin tutor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los miniature daffodils aparecen como una opción estacional para interiores, sobre todo en meses fríos del hemisferio norte. La Royal Horticultural Society explica que el forzado de bulbos permite anticipar la floración dentro de casa si se respetan los tiempos de desarrollo.

La horticultora Peggy Anne Montgomery, vinculada a Flowerbulb.eu, sostuvo en la nota original que estas flores amarillas aportan color durante el invierno y que sus tallos cortos ayudan a mantenerlas erguidas sin tutorado. También sugirió agrupar varias macetas para formar centros de mesa o acentos de entrada.

10. Amaryllis

La amaryllis se asocia a la floración invernal y admite cultivo interior temporal o repetido si se respeta el descanso vegetativo, con variedades rojas, blancas y rosadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amaryllis se asocia con la floración invernal y con el uso ornamental en celebraciones. Se incluye a este bulbo entre las especies aptas para cultivo interior temporal o repetido con manejo correcto del descanso vegetativo.

Además del rojo habitual, existen variedades blancas, rosas y algunas con tonos anaranjados.

11. Paperwhites

Los paperwhites pueden florecer en pocas semanas con bulbos en agua y buena luz, aportan fragancia y conviene rotar la maceta para evitar que los tallos se inclinen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los paperwhites cierran la lista como una de las opciones más simples para obtener floración en interiores a partir de bulbos. Pueden cultivarse solo con agua y soporte adecuado, siempre con buena luz y sin sol fuerte de la tarde.

Montgomery afirmó que producen racimos de flores blancas en pocas semanas y que además aportan fragancia al ambiente. También recomendó girar la maceta cada pocos días para mantener los tallos rectos y evitar su inclinación hacia la ventana.