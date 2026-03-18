¿Boom de casamientos?: cómo impacta la economía en la decisión de casarse en la Argentina

El debate sobre el supuesto boom de casamientos en Argentina enfrenta cifras de nupcialidad a una agenda social saturada

La pregunta atraviesa charlas de oficina y reuniones familiares: ¿Argentina vive un boom de casamientos? En Infobae a la Tarde, los conductores y panelistas pusieron el fenómeno bajo la lupa, entre agendas sociales saturadas y la presión de los gastos crecientes. Marcos Shaw sorprendió al detallar: “Este año tengo siete casamientos en agenda, arranco el sábado y sigo con una seguidilla impresionante”. Maia Jastreblansky agregó el costado económico: “El tema del regalo es un presupuesto, sobre todo para las mujeres, entre peluquería, maquillaje, vestido y niñera”.

En esa dinámica, la producción convocó a Sofía Fauda, organizadora de eventos con más de una década en la industria, para aportar datos concretos. La respuesta fue contundente: “Hay muchísimos casamientos, la industria está explotada”. Según Fauda, el repunte es inédito: “Este año es un boom, personalmente estamos con dos eventos por fin de semana, realmente estamos con muchas bodas y la industria en general está igual”.

Casamientos y presupuesto: el fenómeno que desafía la economía

La mesa indagó en los motivos detrás del crecimiento. Fauda explicó: “Es carísimo casarse, pero en Argentina otras cosas son mucho más caras. Si tengo recursos para hacer una linda fiesta, la hago. La gente dejó de especular y dice: ‘Tengo algo, lo gasto, disfruto’”.

El impacto de la inflación y la imposibilidad de acceder a la vivienda propia empujan a muchas parejas a priorizar la celebración. Manu Jove lo resumió desde su experiencia: “En otro momento nos hubiese parecido una locura gastar determinada plata en un casamiento, pero el contexto nos llevó a hacerlo”.

Las parejas eligen organizar casamientos en plazos más cortos, reduciendo la planificación de uno o dos años a solo seis o nueve meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

La wedding planner detalló los números detrás de la tendencia: “En marzo del año pasado tuvimos dos casamientos, uno salió 180 mil dólares y el otro 35 mil. Los dos fueron increíbles, para la misma cantidad de gente. Hay para todos los presupuestos, la clave es encontrarle la vuelta”. La opción de organizar en pocos meses, en vez de proyectar a un año o más, también se impuso: “Ahora se organizan en seis, ocho, nueve meses. Antes era a un año y medio o dos”.

Cambios en el perfil de las parejas y nuevas formas de celebrar

La transformación no es solo cuantitativa. Fauda observó: “Las parejas hoy promedio son más grandes que hace unos años, se casan después de los 35 y muchas veces ya tienen hijos”. El casamiento se convierte así en una celebración familiar, con hijos que participan del ritual. Guardia Bourdin destacó: “Me quedo con esto de casarse con los hijos, primero los hijos y después el casamiento, me parece genial”.

La conversación reflejó que, aunque las estadísticas oficiales muestran una baja sostenida en la tasa de nupcialidad —de 7,3 por mil en 1980 a 2,9 por mil en la actualidad, según el censo 2022—, el fenómeno se concentra en determinados sectores y franjas etarias. “No se puede generalizar para toda la sociedad, pero hay nichos donde la tendencia es clara”, apuntó Jove. La industria se adapta a presupuestos diversos y nuevas expectativas, con fiestas menos tradicionales y más personalizadas.

El cierre del programa llegó con datos y humor: Fauda aseguró que la tasa de divorcios entre sus clientes “se cuenta con los dedos de una mano”, mientras los panelistas debatían si la tendencia llegó para quedarse o es apenas un reflejo de los cambios en la economía y los vínculos.

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