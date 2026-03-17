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¿Por qué la piel se reseca en invierno? Consejos de expertos para prevenir irritaciones

Adaptar la rutina diaria y elegir productos adecuados permite contrarrestar la pérdida de hidratación provocada por el descenso de la humedad y la calefacción. Cómo reducir el riesgo de molestias cutáneas en los meses fríos

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Limitar los baños a menos
Limitar los baños a menos de 10 minutos, evitar el agua caliente y secar con toallas suaves reduce la pérdida de aceites naturales cutáneos - (Freepik)

Los meses fríos aumentan la aparición de sequedad cutánea en bebés, niños pequeños y adultos, causada por el descenso de la humedad ambiental y la exposición prolongada a fuentes de calefacción, lo que deteriora la barrera natural de la piel y eleva el riesgo de irritaciones y picazón.

La American Academy of Pediatrics (AAP) y la Cleveland Clinic recomiendan ajustar la rutina del baño, escoger humectantes adecuados, regular la humedad interior y limitar ciertos productos cosméticos para aliviar y prevenir este malestar durante el invierno.

En ese sentido, en distintas partes del planeta, el uso de calefacción en ambientes cerrados y la baja humedad relativa potencian la sequedad de la piel, agravada por la disminución de la humedad ambiental provocada por estos sistemas.

Para contrarrestar este fenómeno, especialistas recomiendan una serie de estrategias para evitar molestias. Algunas de las más destacadas son: emplear humidificadores domésticos y mantener una humedad relativa en el hogar entre el 40 y el 60 %; elegir prendas y sábanas de algodón o bambú, que resultan menos irritantes y evitan la acumulación de sudor; y lavar la ropa nueva antes del primer uso y optar por detergentes hipoalergénicos ayuda a reducir el riesgo de irritaciones.

Consultar a un pediatra o
Consultar a un pediatra o dermatólogo es esencial si la piel permanece seca e irritada, a pesar de seguir todas las medidas preventivas y de cuidado - (Freepik)

Asimismo, la piel de las manos requiere hidratación frecuente y protección con guantes, mientras que los labios, carentes de glándulas sebáceas, necesitan bálsamos específicos. El consumo de agua pura sigue siendo esencial para conservar el equilibrio hídrico cutáneo, ya que la deshidratación interna limita el suministro de agua a la piel.

El agua caliente y los baños largos intensifican la resequedad

En la rutina diaria, el baño puede ser un momento crucial para la piel durante el invierno. La piel infantil es más delgada y delicada que la de los adultos, lo que la hace más propensa a la pérdida de hidratación y a condiciones cutáneas como la dermatitis atópica, una forma de eccema, según la doctora Amy Lynn Stockhausen, profesora clínica adjunta de medicina pediátrica general y para adolescentes en la Universidad de Wisconsin, citada por la American Academy of Pediatrics.

Stockhausen, junto con la dermatóloga Melissa Piliang de la Cleveland Clinic, coinciden en que la costumbre de tomar baños o duchas prolongadas con agua caliente incrementa la sequedad porque elimina los aceites naturales que protegen la piel.

La AAP recomienda limitar el tiempo de baño a menos de 10 minutos y preferir agua tibia, idealmente entre 28 y 30 °C, sin superar la temperatura corporal. Piliang sostiene que “cuanto más caliente esté el agua, más seca quedará la piel”. Después del baño, la sugerencia es secar con una toalla suave mediante toques, evitando frotar, para prevenir irritación y pérdida adicional de aceites.

Las expertas recomiendan aplicar la
Las expertas recomiendan aplicar la crema hidratante sobre la piel aún húmeda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos de baño y humectantes: impacto de la composición y consejos de uso

La selección de limpiadores y humectantes incide directamente en la salud cutánea durante el invierno. Ambas instituciones advierten que los productos perfumados o antibacterianos tienden a irritar y resecar la piel, especialmente en el caso de los niños. La AAP aconseja elegir jabones sin fragancia, sin desodorantes y con propiedades hipoalergénicas.

En cuanto a los humectantes, Stockhausen explica que los ungüentos (como la vaselina) aportan mayor cantidad de aceites y son los más eficaces para zonas especialmente secas, además de no causar escozor al aplicarlos. Las cremas también resultan adecuadas para sellar la humedad, mientras que las lociones, al ser más ligeras, convienen en climas menos secos o cuando la piel no presenta resequedad marcada.

Las expertas recomiendan aplicar la crema hidratante sobre la piel aún húmeda, inmediatamente después del baño o la limpieza, para conseguir mayor absorción y retención de agua. Sugiere buscar productos con ingredientes extra-hidratantes y antioxidantes que ayudan a mantener la elasticidad y resistencia de la piel.

Si la piel permanece seca y con irritación aun después de implementar estos cambios, la doctora Stockhausen recomienda acudir al pediatra o dermatólogo, que podrá indicar tratamientos farmacológicos adicionales para restaurar la barrera cutánea y controlar el malestar.

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