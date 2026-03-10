Tendencias

Ingredientes saludables y recetas rápidas impulsan el auge de postres proteicos

La combinación de alimentos como el queso cottage y el yogur permite preparar dulces saciantes y personalizables en menos de 15 minutos, facilitando su inclusión en diversos patrones alimentarios, incluidos los veganos y cetogénicos

Guardar
Los postres altos en proteína,
Los postres altos en proteína, como mousses y helados, se adaptan a dietas veganas, cetogénicas y bajas en carbohidratos para mayor versatilidad alimentaria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de los postres individuales altos en proteína ha tomado fuerza en contextos urbanos y deportivos, donde se busca compatibilizar el placer de un dulce con hábitos alimentarios saludables. Según Eating Bird Food, la popularidad de estos productos crece en Estados Unidos, Europa y entre comunidades orientadas al fitness, debido a su practicidad y a la capacidad de aportar nutrientes esenciales. Las versiones modernas combinan ingredientes como yogur griego, queso cottage y proteína en polvo para obtener un postre saciante sin exceso de azúcar.

De acuerdo con Artinci, estos postres ya no son exclusivos de atletas o personas bajo regímenes estrictos y forman parte de la rutina diaria de quienes priorizan el control del apetito y la preservación de la masa muscular. Alternativas como mousse de yogur, helados proteicos y tartas individuales pueden prepararse en pocos minutos y se adaptan a variadas preferencias alimentarias, incluidas las dietas veganas, bajas en carbohidratos y cetogénicas.

En el ámbito digital, redes sociales y blogs especializados han impulsado la difusión de recetas y adaptaciones de postres altos en proteína de diferentes regiones. En Estados Unidos y Canadá, la industria alimentaria ofrece versiones listas para consumir, mientras que en Europa predomina la elaboración casera con ingredientes frescos y técnicas sencillas.

Razones detrás de la popularidad

Eating Bird Food destaca el crecimiento de estos postres por el interés en dulces que no comprometen los objetivos de salud: “La proteína ayuda a controlar el apetito y favorece el mantenimiento de la masa muscular”. La variedad de ingredientes hace posible preparar postres rápidos y personalizados, ajustándose a diferentes necesidades calóricas y a gustos personales.

Vaso de mousse de limón
Vaso de mousse de limón con yogur griego, decorado con rodaja de limón y menta fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta: Cheesecake individual de limón alto en proteína

Tiempo total: 15 minutos

Preparación: 12 minutos

Refrigeración: 3 minutos

Ingredientes

  • 100 g de galletitas dulces (tipo Lincoln o similar)
  • 30 g de manteca derretida
  • 200 g de queso crema
  • 100 g de yogur natural o griego
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Frutas frescas o ralladura extra de limón para decorar

Preparación paso a paso

1. Triturar las galletitas con las manos o en procesadora hasta desmenuzarlas por completo y mezclar con la manteca derretida.

2. Distribuir la mezcla de galletitas en la base de dos frascos o vasos pequeños, presionando para compactar.

3. Batir el queso crema con el yogur, el azúcar, el jugo y la ralladura de limón. Agregar la esencia de vainilla si se prefiere. Batir hasta obtener una mezcla lisa y aireada.

4. Verter la crema sobre la base de galletitas en los frascos.

5. Refrigerar al menos tres minutos para que tome cuerpo. Si es posible, dejar una hora.

6. Decorar con frutas frescas o ralladura extra de limón antes de servir.

Consejo clave: Utilizar ingredientes bien fríos y batir la crema hasta que quede aireada es fundamental para lograr una textura más liviana.

Influencia y versiones caseras

La doctora en nutrición Emily Peppa, conocida en redes sociales como @Thenutrientreporter, presentó una receta de cheesecake de limón en frasco que no necesita horno y utiliza ingredientes accesibles. Este tipo de opciones se suma al repertorio de postres saludables y altos en proteína, que cada vez están más presentes en rutinas deportivas y hogares.

Temas Relacionados

Postres Altos en ProteínaEmily PeppaDieta FitnessRecetas SaludablesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Dua Lipa revolucionó la moda urbana en Los Ángeles: así combinó transparencias y gamuza en su último outfit

La cantante británica sorprendió con un vestido midi blanco y una campera de inspiración western

Dua Lipa revolucionó la moda

No es solo el riego: por qué las plantas tienen las puntas de las hojas marrones

Entender este fenómeno ayuda a evitar errores comunes y a mantener las especies sanas en espacios cerrados

No es solo el riego:

Harry Styles y Zoë Kravitz redefinen la moda urbana: sus mejores looks coordinados

Con cada aparición, los artistas proponen una nueva forma de entender las combinaciones, donde la libertad y el detalle marcan la diferencia

Harry Styles y Zoë Kravitz

Una receta argentina se ubica entre las 10 mejores piezas de panadería y pastelería del mundo

Un clásico nacional recibió un lugar destacado en el listado elaborado por Taste Atlas, que evalúa las especialidades dulces más reconocidas y valoradas internacionalmente

Una receta argentina se ubica

El famoso Pont Neuf de París será escenario de una intervención artística sin precedentes de Jean René

La obra, impulsada por la Fundación Christo y Jeanne-Claude, propone una experiencia sensorial innovadora que combina tecnología y arte contemporáneo para resignificar la arquitectura histórica del puente más emblemático de la ciudad

El famoso Pont Neuf de
DEPORTES
De trabajar como cajero en

De trabajar como cajero en México a convertirse en el DT más joven del básquet argentino con 22 años: “La mejor decisión que tomé”

Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: dónde estaba, cómo se mantuvo en perfecto estado durante 35 años y cuánto vale

Los divertidos videos de Franco Colapinto en China: del “Messi, Dios” a la canción que quiso aprender

Con la camiseta más grande del mundo y frente a una multitud, San Lorenzo presentó su nueva indumentaria: el hit contra Boca Juniors

Los gastos por accidentes en los equipos de F1 que dejó la primera carrera del año: qué lugar ocupa Franco Colapinto

TELESHOW
La foto de Luciano Castro

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity que se quedaron a las puertas de la final

La insólita compra semanal que hicieron en Gran Hermano: “Me pasé con las cantidades”

INFOBAE AMÉRICA

Las acciones asiáticas se recuperan

Las acciones asiáticas se recuperan y el petróleo cae mientras crecen las expectativas de un fin cercano del conflicto en Medio Oriente

El régimen de Irán afirmó que continuará con los ataques durante “el tiempo que sea necesario” y descartó negociar con Washington

EN VIVO: Netanyahu afirmó que la ofensiva militar contra Teherán “no terminó” y aseguró que el objetivo es debilitar el liderazgo del régimen

Israel afirmó que abatió a más de 1.900 soldados y comenadantes del régimen iraní desde el inicio de la guerra

Reino Unido inició misiones aéreas defensivas en apoyo de los Emiratos Árabes y derribó drones iraníes en varias zonas de Medio Oriente