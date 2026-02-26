Tendencias

Por qué el enamoramiento provoca nerviosismo, insomnio y hasta falta de apetito, según la ciencia

La activación automática del sistema nervioso y la liberación de diversas sustancias claves en el organismo generan distintos “síntomas” en el cuerpo

Guardar
El enamoramiento desencadena cambios físicos
El enamoramiento desencadena cambios físicos inmediatos como aumento del ritmo cardíaco, sudoración y alteraciones en el apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enamoramiento produce cambios físicos inmediatos y medibles en el organismo. Aumento del ritmo cardíaco, sudoración en las manos, alteraciones en el apetito y dificultad para concentrarse son respuestas vinculadas a la activación del sistema nervioso y a la liberación de determinadas sustancias químicas en el cerebro.

Lejos de ser simples expresiones románticas, estos efectos forman parte de mecanismos biológicos que preparan al cuerpo para situaciones socialmente relevantes.

Según la psicóloga Kristina Feeser, profesora del College at Wise de la Universidad de Virginia, la atracción desencadena un estado de activación automática. Ante la presencia de una persona que despierta interés, el organismo reacciona antes de que intervenga la voluntad. No se trata de una decisión consciente, sino de un reflejo fisiológico.

Una respuesta automática del sistema nervioso

El sistema nervioso autónomo —encargado de regular funciones como la respiración y la frecuencia cardíaca— se activa cuando detecta un estímulo significativo. Desde el punto de vista biológico, el cuerpo no distingue con precisión entre una situación amenazante y una experiencia social intensa. En ambos casos interpreta que algo importante está ocurriendo.

La atracción amorosa activa el
La atracción amorosa activa el sistema nervioso autónomo, generando respuestas automáticas y reflejas en el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como un interruptor que se enciende de forma inmediata, el organismo libera energía, acelera el pulso y aumenta la atención. Esta reacción, conocida como activación simpática, originalmente permitía responder ante peligros. En el contexto romántico, esa misma respuesta explica el nerviosismo, la sensación de “mariposas” y la dificultad para actuar con naturalidad.

El cerebro, después, interpreta ese conjunto de señales. Si la activación ocurre frente a alguien atractivo, la experiencia se etiqueta como atracción. Cuando el vínculo se sostiene en el tiempo, puede transformarse en apego y amor duradero.

El papel de las hormonas y los neurotransmisores

El enamoramiento implica una combinación de sustancias químicas que modifican el estado emocional. Entre ellas se encuentran la dopamina, la norepinefrina y la oxitocina.

La dopamina forma parte del sistema de recompensa del cerebro. Genera placer y refuerza la conducta de buscar nuevamente el estímulo que produjo esa sensación. La norepinefrina incrementa el estado de alerta y explica la energía adicional, el insomnio y la aceleración cardíaca. La oxitocina, por su parte, favorece la cercanía y la consolidación del vínculo.

La liberación de dopamina, norepinefrina
La liberación de dopamina, norepinefrina y oxitocina durante el enamoramiento modifica el estado emocional y fortalece el vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, pueden reducirse los niveles de serotonina, sustancia relacionada con la estabilidad emocional. Esta disminución contribuye a que el pensamiento se vuelva más persistente o idealizado. Organizaciones como la American Heart Association señalan además que el enamoramiento puede elevar el cortisol, hormona asociada al estrés. Por eso esta etapa combina entusiasmo con cierta inquietud.

El efecto conjunto puede compararse con un cóctel químico cuidadosamente mezclado: una parte estimula, otra genera bienestar y otra mantiene en alerta. El resultado es un estado intenso que modifica la percepción y el juicio.

Entre la euforia y la vulnerabilidad

La activación sostenida no siempre resulta cómoda. Puede generar ansiedad, falta de apetito o dificultad para concentrarse en otras tareas. Cuando la atracción no es correspondida, la ausencia del estímulo placentero provoca tristeza o sensación de vacío.

El enamoramiento puede reducir los
El enamoramiento puede reducir los niveles de serotonina y elevar el cortisol, lo que intensifica el pensamiento persistente y la inquietud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos especialistas señalan que esta fase comparte características con procesos adictivos leves. El cerebro aprende a asociar la presencia de esa persona con una recompensa emocional y tiende a buscarla nuevamente. Sin embargo, esta dinámica cumple una función adaptativa: facilita la formación de parejas y fortalece la cohesión social.

Los seres humanos dependen de los vínculos para su bienestar físico y psicológico. La intensidad inicial favorece la aproximación y la construcción de relaciones estables.

Del impulso inicial al apego duradero

Es importante distinguir entre el enamoramiento y el amor consolidado. La primera etapa es rápida y fisiológicamente intensa. El apego profundo, en cambio, se desarrolla con experiencias compartidas, confianza y estabilidad.

Si el enamoramiento puede compararse con una chispa que se enciende de inmediato, el amor maduro se asemeja a una llama sostenida que requiere tiempo y cuidado. A medida que la relación avanza, disminuye la activación extrema y aumenta la sensación de seguridad.

El amor activa circuitos biológicos
El amor activa circuitos biológicos relacionados con la supervivencia y la construcción de vínculos esenciales para el bienestar físico y psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia también influye. Con el tiempo, las personas aprenden a diferenciar entre la excitación pasajera y la compatibilidad real. Las primeras rupturas suelen resultar más desestabilizadoras, mientras que la madurez permite reconocer mejor las señales de una relación sólida.

El nerviosismo, la sudoración y el pulso acelerado no son metáforas. Son indicadores de que el organismo considera que está ante una situación relevante. El amor activa circuitos antiguos relacionados con la supervivencia y la conexión.

Comprender estos mecanismos no reduce la dimensión emocional de la experiencia. Al contrario, permite entender por qué puede sentirse tan intensa. El cuerpo responde primero, el cerebro interpreta después y, a partir de esa interacción, se construyen los vínculos que sostienen la vida social.

Temas Relacionados

Kristina FeeserVirginiaHormonasVínculo De ParejaAlteración EmocionalSalud MentalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuáles son las señales que anticipan la necesidad de iniciar terapia de pareja, según expertos

Identificar estos indicios a tiempo permite abordar conflictos antes de que se agraven. Cómo mejorar la comunicación y recuperar la armonía

Cuáles son las señales que

7 recetas con pistacho para hacer en casa, rápidas y fáciles

La versatilidad de este fruto seco permite explorar propuestas dulces y saladas que realzan el sabor de cualquier comida, ideales para aprovechar ingredientes simples y sorprender en reuniones familiares o encuentros casuales con amigos

7 recetas con pistacho para

Mariano Sigman: “La motivación no aparece pensando, se ejerce en movimiento”

En La Fórmula Podcast, el neurocientífico explicó el origen de esta pulsión y por qué no es una idea abstracta ni una simple cuestión de dopamina, sino un sistema profundo que nos pone en movimiento, se activa con la acción y se potencia con la incertidumbre. Advirtió sobre los riesgos de confundir motivación con placer inmediato y destacó la importancia de comprender sus mecanismos para dividir grandes objetivos en pasos alcanzables. Cómo sostener el impulso en el tiempo

Mariano Sigman: “La motivación no

Día Mundial del Pistacho: todos los beneficios para la salud respaldados por la ciencia

Considerado el “oro verde” de la alimentación saludable, este fruto seco suma cada vez más adeptos por sus múltiples aportes al organismo. Cómo su consumo regular puede mejorar la salud cardiovascular, controlar el peso y brindar protección antioxidante

Día Mundial del Pistacho: todos

Cuál es el tipo de alimentación asociado a un menor riesgo de deterioro cognitivo, según un estudio

Una amplia investigación en profesionales de la salud estadounidenses identificó que ciertos hábitos alimentarios se relacionan con una menor pérdida de capacidades. Qué dieta es la más saludable para el cerebro, según el trabajo publicado en JAMA Neurology

Cuál es el tipo de
DEPORTES
El Gobierno prohibió el ingreso

El Gobierno prohibió el ingreso a las canchas a un barrabrava de Belgrano por un enfrentamiento entre facciones

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

La confesión de un “europibe” que es seguido por Scaloni para la selección argentina: “Soy de Boca y me encanta la Bombonera”

San Martín de San Juan y Deportivo Morón se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW
El camino de los sueños

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

INFOBAE AMÉRICA

Estafa de Conexión Ganadera en

Estafa de Conexión Ganadera en Uruguay: qué dijo la hija de un imputado sobre sus giros por 16 millones de dólares al exterior

Fue una de las mentes maestras de Los Simpson, ganó millones y donó su fortuna para salvar animales

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, instó al régimen norcoreano a poner fin a “la guerra” y avanzar hacia la paz

EEUU e Irán se reúnen en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear del régimen

Rubio afirmó que Irán se niega a hablar de su programa balístico y es “un gran problema” para las negociaciones bilaterales