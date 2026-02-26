Por qué el enamoramiento provoca nerviosismo, insomnio y hasta falta de apetito, según la ciencia

El enamoramiento desencadena cambios físicos inmediatos como aumento del ritmo cardíaco, sudoración y alteraciones en el apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enamoramiento produce cambios físicos inmediatos y medibles en el organismo. Aumento del ritmo cardíaco, sudoración en las manos, alteraciones en el apetito y dificultad para concentrarse son respuestas vinculadas a la activación del sistema nervioso y a la liberación de determinadas sustancias químicas en el cerebro.

Lejos de ser simples expresiones románticas, estos efectos forman parte de mecanismos biológicos que preparan al cuerpo para situaciones socialmente relevantes.

Según la psicóloga Kristina Feeser, profesora del College at Wise de la Universidad de Virginia, la atracción desencadena un estado de activación automática. Ante la presencia de una persona que despierta interés, el organismo reacciona antes de que intervenga la voluntad. No se trata de una decisión consciente, sino de un reflejo fisiológico.

Una respuesta automática del sistema nervioso

El sistema nervioso autónomo —encargado de regular funciones como la respiración y la frecuencia cardíaca— se activa cuando detecta un estímulo significativo. Desde el punto de vista biológico, el cuerpo no distingue con precisión entre una situación amenazante y una experiencia social intensa. En ambos casos interpreta que algo importante está ocurriendo.

Como un interruptor que se enciende de forma inmediata, el organismo libera energía, acelera el pulso y aumenta la atención. Esta reacción, conocida como activación simpática, originalmente permitía responder ante peligros. En el contexto romántico, esa misma respuesta explica el nerviosismo, la sensación de “mariposas” y la dificultad para actuar con naturalidad.

El cerebro, después, interpreta ese conjunto de señales. Si la activación ocurre frente a alguien atractivo, la experiencia se etiqueta como atracción. Cuando el vínculo se sostiene en el tiempo, puede transformarse en apego y amor duradero.

El papel de las hormonas y los neurotransmisores

El enamoramiento implica una combinación de sustancias químicas que modifican el estado emocional. Entre ellas se encuentran la dopamina, la norepinefrina y la oxitocina.

La dopamina forma parte del sistema de recompensa del cerebro. Genera placer y refuerza la conducta de buscar nuevamente el estímulo que produjo esa sensación. La norepinefrina incrementa el estado de alerta y explica la energía adicional, el insomnio y la aceleración cardíaca. La oxitocina, por su parte, favorece la cercanía y la consolidación del vínculo.

Al mismo tiempo, pueden reducirse los niveles de serotonina, sustancia relacionada con la estabilidad emocional. Esta disminución contribuye a que el pensamiento se vuelva más persistente o idealizado. Organizaciones como la American Heart Association señalan además que el enamoramiento puede elevar el cortisol, hormona asociada al estrés. Por eso esta etapa combina entusiasmo con cierta inquietud.

El efecto conjunto puede compararse con un cóctel químico cuidadosamente mezclado: una parte estimula, otra genera bienestar y otra mantiene en alerta. El resultado es un estado intenso que modifica la percepción y el juicio.

Entre la euforia y la vulnerabilidad

La activación sostenida no siempre resulta cómoda. Puede generar ansiedad, falta de apetito o dificultad para concentrarse en otras tareas. Cuando la atracción no es correspondida, la ausencia del estímulo placentero provoca tristeza o sensación de vacío.

Algunos especialistas señalan que esta fase comparte características con procesos adictivos leves. El cerebro aprende a asociar la presencia de esa persona con una recompensa emocional y tiende a buscarla nuevamente. Sin embargo, esta dinámica cumple una función adaptativa: facilita la formación de parejas y fortalece la cohesión social.

Los seres humanos dependen de los vínculos para su bienestar físico y psicológico. La intensidad inicial favorece la aproximación y la construcción de relaciones estables.

Del impulso inicial al apego duradero

Es importante distinguir entre el enamoramiento y el amor consolidado. La primera etapa es rápida y fisiológicamente intensa. El apego profundo, en cambio, se desarrolla con experiencias compartidas, confianza y estabilidad.

Si el enamoramiento puede compararse con una chispa que se enciende de inmediato, el amor maduro se asemeja a una llama sostenida que requiere tiempo y cuidado. A medida que la relación avanza, disminuye la activación extrema y aumenta la sensación de seguridad.

La experiencia también influye. Con el tiempo, las personas aprenden a diferenciar entre la excitación pasajera y la compatibilidad real. Las primeras rupturas suelen resultar más desestabilizadoras, mientras que la madurez permite reconocer mejor las señales de una relación sólida.

El nerviosismo, la sudoración y el pulso acelerado no son metáforas. Son indicadores de que el organismo considera que está ante una situación relevante. El amor activa circuitos antiguos relacionados con la supervivencia y la conexión.

Comprender estos mecanismos no reduce la dimensión emocional de la experiencia. Al contrario, permite entender por qué puede sentirse tan intensa. El cuerpo responde primero, el cerebro interpreta después y, a partir de esa interacción, se construyen los vínculos que sostienen la vida social.