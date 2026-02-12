Cómo una notebook puede marcar la diferencia en la rutina escolar diaria

La EXO Smart T38 acompaña el ritmo del ciclo lectivo actual (EXO)

Con el inicio del ciclo lectivo, las familias en la Argentina enfrentan un nuevo contexto: la tecnología dejó de ser un accesorio para convertirse en herramienta central en la formación de estudiantes de todos los niveles. Los dispositivos electrónicos ocupan un lugar destacado en la lista de materiales escolares, acompañando las demandas de un aprendizaje cada vez más virtual.

Atrás quedó la época en la que solo hacían falta cuadernos y lápices. Hoy, la educación se apoya en recursos digitales que permiten investigar, producir contenidos y acceder a información desde cualquier lugar. Esta transformación plantea nuevos desafíos y oportunidades para quienes transitan la escuela primaria, la secundaria o la universidad.

La importancia de una notebook adecuada para el entorno escolar

El estudio dejó de limitarse al aula física. Muchos estudiantes alternan entre clases presenciales y virtuales, así como realizan tareas que requieren conexión constante a la red, edición de documentos y videollamadas.

En este escenario, contar con un dispositivo confiable resulta esencial. Problemas como baterías de corta duración, pantallas incómodas o procesadores lentos pueden dificultar la rutina escolar. La portabilidad y la resistencia también adquieren relevancia, ya que los equipos acompañan a los chicos durante toda la jornada y deben soportar el uso intensivo y los traslados.

Por eso, la elección de una notebook diseñada para el ámbito educativo marca la diferencia. No se trata solo de tener acceso a la tecnología, sino de disponer de un equipo que facilite las tareas diarias, reduzca las complicaciones técnicas y se adapte a las necesidades reales de cada estudiante.

Infobae Store ofrece alternativas en notebooks educativas para el regreso a clases (EXO)

Eficiencia y comodidad: una propuesta para el ciclo lectivo 2026

Con amplia trayectoria en soluciones tecnológicas para la educación, la marca EXO desarrolló una línea de computadoras orientadas al uso escolar. Entre ellas, la Smart T38 se destaca por su balance entre portabilidad, rendimiento y funcionalidades adaptadas a la vida académica.

Este modelo pesa apenas 1.300 gramos, lo que facilita su traslado en mochilas sin sumar peso extra. Su pantalla de 14,1 pulgadas en alta definición garantiza una visualización nítida, ideal para leer textos, ver materiales educativos y preparar presentaciones.

El equipo cuenta con un procesador Intel Celeron N4020 y 4 GB de RAM, lo que permite el uso fluido de aplicaciones como navegadores web, procesadores de texto y plataformas de videollamadas. A su vez, el almacenamiento SSD de 128 GB garantiza un arranque rápido y espacio suficiente para guardar apuntes, trabajos y archivos multimedia.

En tanto, el sistema operativo Windows 11 provee una interfaz intuitiva y actualizaciones automáticas para mantener la notebook protegida y eficiente. En materia de conectividad, dispone de WiFi de alta velocidad, Bluetooth, webcam HD y teclado en español, herramientas útiles para las clases virtuales y la elaboración de trabajos prácticos.

Asimismo, el equipo incorpora un lector de tarjetas de memoria con el objetivo de facilitar la transferencia de archivos desde otros dispositivos. Su capacidad de procesamiento permite investigar en profundidad, editar documentos y trabajar con herramientas como Excel o PowerPoint sin interrupciones.

La autonomía es otro punto destacado: su batería ofrece entre 6 y 8 horas de uso moderado. Es decir, cubre una jornada escolar sin necesidad de recargas. El diseño robusto, con materiales resistentes y un chasis delgado, contribuye a la durabilidad frente a golpes leves y el uso cotidiano.

La portabilidad y la autonomía son claves en dispositivos para estudiantes (EXO)

Características principales de la notebook EXO Smart T38

Peso : 1.300 gramos.

Pantalla : 14,1 pulgadas HD (1366x768).

Procesador : Intel Celeron N4020.

Memoria RAM : 4 GB.

Almacenamiento : SSD de 128 GB.

Sistema operativo : Windows 11.

Conectividad : WiFi, Bluetooth, webcam HD, teclado en español, lector de tarjetas.

Batería : entre 6 y 8 horas de autonomía.

Diseño: chasis delgado y resistente.

La robustez del equipo resulta fundamental en un contexto donde los dispositivos suelen estar expuestos a caídas accidentales y uso intensivo. Además, el soporte para actualizaciones del sistema operativo asegura vigencia ante los cambios del entorno educativo.

Para las familias, representa una alternativa accesible y práctica, orientada a cubrir lo esencial del estudio. A diferencia de equipos más costosos dedicados al gaming o la edición profesional, la propuesta de EXO busca optimizar el presupuesto, combinando calidad y funcionalidad para el regreso a clases.

Quienes buscan equipar a sus hijos para el ciclo lectivo encuentran en este modelo una opción que simplifica la rutina diaria, reduce los inconvenientes técnicos y favorece un mayor aprovechamiento del tiempo de estudio.