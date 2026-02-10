Entre dos mares y el desierto: cómo es recorrer Los Cabos, el destino más diverso de México

Aguas turquesas y vida marina abundante hacen de Playa Chileno un punto imperdible para quienes buscan snorkel y relax en Los Cabos (Fideicomiso de Turismo de Los Cabos)

Visitar Los Cabos es zambullirse en una travesía que combina paisajes extraordinarios y propuestas de aventura para todos los gustos. Ubicado en el extremo sur de Baja California Sur, este destino mexicano -refugio histórico de las estrellas de Hollywood- hoy busca atraer al público latino, que puede encontrar playas de arenas claras sin sargazo, desierto, montaña y lujo asequible en un mismo viaje.

Para comenzar este recorrido, un dato no menor: la región está formada por cinco “cabos” -Cabo Pulmo, Cabo del Este, San José del Cabo, Cabo San Lucas y Cabo Finisterra-, cada uno con su carácter y encanto particular, unidos por rutas escénicas que invitan a recorrerlos en auto o mediante excursiones organizadas.

Infobae visitó este sitio paradisíaco donde el sol parece perderse en el Pacífico. A continuación, una guía de viaje con los imperdibles del destino.

Remar en stand up paddle o kayak junto al Arco permite disfrutar de las aguas calmas y los paisajes imponentes (Fideicomiso de Turismo de Los Cabos)

Navegar al atardecer: el Arco de Cabo San Lucas y el encuentro de dos mares

Una buena manera de comenzar a explorar este enclave es con una experiencia icónica: la navegación al atardecer hacia el Arco de Cabo San Lucas, donde el Mar de Cortés (o Golfo de California) se fusiona con el Océano Pacífico. La excursión parte desde la marina y dura aproximadamente dos horas, con un recorrido por la costa que permite observar de cerca la silueta inconfundible del Arco, junto a las playas del Amor y del Divorcio.

La primera se ubica del lado del Mar de Cortés. Su nombre evoca la tranquilidad y la belleza de sus aguas, que suelen ser serenas y aptas para el baño, representando el inicio de una relación y la armonía. En cambio, el otro balneario está situado del lado del Océano Pacífico, donde las olas son mucho más intensas y las corrientes pueden resultar poco amigable para nadar.

“La costumbre que dicen aquí en Los Cabos, acerca de la Playa del Amor, es el chiste de cuando dos personas entran ahí, salen tres; así que tengan mucho cuidado”, bromea el guía Alejandro Meza.

El Arco de Cabo San Lucas marca el encuentro entre el Mar de Cortés y el Océano Pacífico (Fideicomiso de Turismo de Los Cabos)

A medida que el sol desciende, el cielo se tiñe de dorado y el paisaje se transforma en una postal inolvidable. Se presenta un ambiente distendido, con degustación de cocteles y snacks a bordo, y se suma la posibilidad de avistar aves o lobos marinos, lo que hace de esta travesía una bienvenida perfecta al destino.

Inmersión en el corazón marino de Baja California Sur

El camino hacia Cabo Pulmo es una experiencia de aproximadamente dos horas por ruta, que atraviesa paisajes de desierto, montañas y pequeños pueblos. Al llegar, se puede contemplar uno de los tesoros naturales más valiosos de la región: una reserva marina de más de 7.000 hectáreas que alberga el único arrecife de coral vivo del Golfo de California y una biodiversidad que impacta desde el primer momento.

A pesar de su tamaño, el tiburón ballena es completamente inofensivo para los humanos (Fideicomiso de Turismo de Los Cabos)

Othon Ayala, joven guía local, anticipa el itinerario de snorkel con precisión: “Primero vamos a Las Navajas, donde hay una barra de coral larga y bajita, con una profundidad de uno a cinco metros. Después, hacia el oeste, buscando los cardúmenes de jurel, que acá son de ojo grande y nadan en grupos de cientos y miles. Si encontramos una buena ‘escuela’, nadamos con ellos”. Otro elemento que resalta es que en Cabo Pulmo hay más peces, más animales y más corales por metro cuadrado que en cualquier otro sitio del golfo.

A bordo de la embarcación Gaviota, la conducción está a cargo de Luis Mario Castro, descendiente directo de una de las familias fundadoras del pueblo. Durante la navegación, la charla fluye tranquila hasta que todo cambia en un momento: “Hay un tiburón ballena, pero no tengan miedo: es uno de los pocos herbívoros del mundo”, señala Othon. El grupo -vestido con traje de neopreno, máscara, tubo y aletas- se prepara para sumergirse.

Las aguas de Santa María y Chileno ofrecen escenarios privilegiados para practicar snorkel y descubrir la riqueza marina del sur de Baja California sur (Fideicomiso de Turismo de Los Cabos)

Bajo el agua, la transparencia permite, también, observar el arrecife en todo su esplendor: bancos de peces que se desplazan como si fuese una manifestación, tortugas que cruzan serenamente y la silueta imponente del tiburón ballena que nada a escasos metros, dejando ver su cuerpo moteado brillando bajo la luz. Al volver, a tierra firme, un almuerzo de camaradería en uno de los bares locales, permite recuperar energía y compartir las sensaciones con todo el grupo.

Santa María y Chileno: kayak, snorkel y relax entre dos bahías

El recorrido por las playas del sur de Baja California Sur confirma la diversidad de escenarios y propuestas. En Santa María, la clase de kayak a media mañana es la oportunidad de acercarse de manera activa al Mar de Cortés: los instructores locales, atentos y experimentados, guían una práctica que combina técnica, seguridad y disfrute del entorno.

Por su parte, Playa Chileno posee aguas cristalinas que invitan a sumarle snorkel luego del relax que produce andar el kayak. En estos sectores, la playa se extiende entre acantilados y promontorios rocosos, y la vida marina se deja ver a poca profundidad. La sensación de libertad y contacto con la naturaleza es constante, ya sea al remar, nadar o simplemente caminar a la orilla del mar.

La bahía de Santa María brinda un entorno sereno de aguas cristalinas, perfecto para nadar, flotar y relajarse (Fideicomiso de Turismo de Los Cabos)

Caminata por el centro de San José del Cabo: arte, historia y vida local

La travesía por Los Cabos no estaría completa sin un recorrido por su centro cívico, donde la historia, el arte y la gastronomía adquieren protagonismo propio. San José del Cabo cobra protagonismo por su iglesia, las calles empedradas, arquitectura colonial y plazas animadas.

El paseo por la zona artística revela galerías contemporáneas, murales y tiendas de artesanías, enmarcados por la calidez de los habitantes y la tradición choyera, que define la identidad de la península.

Como toda ciudad turística, existe la posibilidad de realizar un walking tour junto a un guía local, quien brinda toda la información necesaria para que los visitantes conozcan los secretos históricos de este destino en poco más de dos horas.

Calles empedradas, arte local y plazas animadas definen el encanto de San José del Cabo, un centro donde la historia y la cultura se viven a cada paso (Fideicomiso de Turismo de Los Cabos)

El Migriño: aventura en el desierto entre sky bike, camellos y motores

A solo 30 kilómetros de la Marina de Cabo San Lucas, El Migriño es el escenario de la aventura en el desierto. El complejo Cactus Tours ofrece una variedad de actividades diseñadas para todos los perfiles: desde la experiencia adrenalínica del sky bike -una bicicleta suspendida por cables a más de 20 metros de altura, que ostenta el récord Guinness de longitud- hasta paseos en camello por senderos que atraviesan el paisaje árido y ofrecen vistas al océano.

El complejo también permite recorrer el desierto en cuatrimotos y buggies, alternando tramos de dunas, cañones y rutas panorámicas. Los camellos rescatados de antiguos circos y hoy protegidos, son protagonistas de una actividad que sensibiliza sobre el bienestar animal y la interacción respetuosa con la fauna.

La experiencia del sky bike en el desierto de Los Cabos combina adrenalina y vistas panorámicas únicas sobre dunas y océano (Cactus Tours)

Todos Santos: historia, leyendas y sabores entre el desierto y el mar

A poco más de una hora en auto desde Cabo San Lucas, siguiendo la ruta que bordea la costa del Pacífico, se encuentra Todos Santos, un “Pueblo Mágico” que combina historia, naturaleza y creatividad.

Sus calles adoquinadas y edificios de época invitan a recorrer el casco histórico, presidido por la capilla de Nuestra Señora del Pilar y el célebre Hotel California -inaugurado en 1950 por un inmigrante chino llamado Mr. Wong, quien luego adoptó el nombre Antonio Tabasco-, epicentro de leyendas y relatos vinculados a la música internacional.

El itinerario por Todos Santos brinda una experiencia singular: Tequila Town. En este sitio el maestro mezcalero Jesús explica que el mezcal es un trago ancestral, reservado durante siglos a rituales y ceremonias especiales de los pueblos originarios: revela que era tratado como un ser vivo y, antes de cortarlo, los antiguos negociaban espiritualmente con la planta, rodeándola de su descendencia para asegurar que entregara su nobleza y produjera un mezcal de calidad.

Todos Santos invita a descubrir historia, leyendas y sabores en un entorno creativo y auténtico (Fideicomiso de Turismo de Los Cabos)

A lo largo de la conversación, marca una diferencia fundamental: el mezcal —ligado a la espiritualidad, la diversidad de agaves y los métodos ancestrales, se contrapone al tequila—, que representa la industrialización y la búsqueda de producción masiva. “El propósito de su creación era hacer dinero”, resume.

Durante la degustación, Jesús invita a experimentar el mezcal ancestral como un viaje de sentidos y de conciencia. Describe el proceso: se cocina en hornos de pozo durante varios días, en lo que llama “el funeral del agave”, mientras la comunidad honra la vida de la planta y comparte historias. Luego, el maguey se muele a palos y se fermenta con todas sus fibras, preservando cuerpo y espíritu en la bebida.

Cada sorbo es único: la combinación de distintas variedades de agave, las técnicas ancestrales y el entorno hacen de la cata algo irrepetible. En cada trago aparecen matices a humo, tierra, miel y hierbas, y el ritual se convierte en una forma profunda de conectar con la cultura mexicana.

La caída del sol en el sur de Baja California, uno de los imperdibles para quien visite esta región de paisajes diversos y cultura vibrante (Fideicomiso de Turismo de Los Cabos)

Un recorrido por escenarios diversos que invita a descubrir más

La variedad de playas de aguas claras libre de sargazo, desierto, montaña y cultura local hace de Los Cabos una opción auténtica para quienes buscan experiencias distintas. Un viaje por el sur de la Baja California es la posibilidad de explorar un territorio que sorprende por su contraste.

Además de su diversidad de paisajes y propuestas, cabe destacar que hoy llegar a este destino desde las grandes ciudades de América es mucho más sencillo, gracias al nuevo vuelo directo que sale desde Panamá. Así, cada visita al Golfo de California se transforma en una oportunidad accesible para combinar aventura, relax y el descubrimiento de nuevas tradiciones en un sitio que invita a volver una y otra vez.