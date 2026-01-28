Los mejores looks de Julieta Poggio en el verano: inspiración retro y frescura

Julieta Poggio redefine la moda veraniega en Córdoba con una propuesta inspirada en los años 2000 (@poggiojulieta)

Durante el verano, Julieta Poggio emerge como referente de la moda de verano con una propuesta que integra los códigos de los años 2000 y el espíritu vacacional.

Protagonista de la obra Cortocircuito en Carlos Paz, aprovecha sus días libres para mostrar una variedad de estilismos que combinan frescura, nostalgia y tendencia, captando la atención tanto por la selección de prendas como por la coherencia visual de cada conjunto.

Inspiración “dosmilera” y moda

En cada aparición, opta por prendas ligeras, siluetas relajadas y combinaciones asociadas a la estética festivalera de la época.

La repetición de ciertos elementos, como tejidos abiertos, cortes asimétricos, shorts y minifaldas de tiro bajo, tops tipo bandana y prendas con estampados llamativos, marca la coherencia de sus elecciones. La exposición de la piel, el uso de accesorios distintivos y la preferencia por tonos pastel o tierra refuerzan el aire desenfadado y lúdico de su propuesta.

El estilo dosmilero de Julieta Poggio conquista las sierras y los escenarios de Carlos Paz (@poggiojulieta)

Uno de los estilismos más representativos incluye un bikini con estampado animal en blanco y negro, short a juego de tiro bajo y sombrero cowboy marrón.

El cabello suelto y ondulado aporta naturalidad, mientras la luz diurna realza los matices cálidos de la escena. Este look sintetiza la conexión entre la moda retro y la actualidad, con un guiño directo a las siluetas dosmileras.

La actriz Julieta Poggio deslumbra con bikinis, sombreros y looks llenos de frescura (@poggiojulieta)

En otra imagen, luce un conjunto tejido de hilo rosa, compuesto por top tipo bandana y minifalda. El sombrero cowboy de ala ancha en tono rosa, detalles de peluche, gafas de sol rectangulares, un globo y una bebida completan el look, transmitiendo un aire lúdico y evocando la moda de festivales y pool parties de los años 2000.

El espíritu festivalero y la nostalgia retro marcan los outfits de Julieta Poggio (@poggiojulieta)

La actriz también elige conjuntos de top y short con el mismo estampado animal print, ambos con cortes asimétricos y breteles finos. Esta elección mantiene la coherencia estilística y explora una silueta retro que prioriza la versatilidad y el impacto visual.

Entre las propuestas monocromáticas, destaca un bikini color crema y una falda corta translúcida en el mismo tono. Este conjunto se acompaña de gafas de sol en la cabeza, logrando un efecto minimalista y sofisticado que contrasta con los estampados vibrantes.

La coherencia visual de los looks de Julieta Poggio destaca entre los paisajes de Córdoba (@poggiojulieta)

En otra imagen, Poggio aparece con una malla enteriza marrón de escote profundo y espalda descubierta, junto a un sombrero cowboy marrón de ala ancha. El contraste entre el cabello suelto, la luz directa y el fondo montañoso con lago refuerza una impronta natural y espontánea.

Accesorios clave y colores pastel se convierten en la firma del estilo de Julieta Poggio (@poggiojulieta)

Uno de los looks en tonos claros presenta un conjunto tejido de hilo blanco, formado por top y pantalón largo decorado con cuentas de madera en el escote. El sombrero blanco de ala ancha aporta frescura y continuidad temática, mientras el maquillaje luminoso y el peinado suelto otorgan cohesión al estilismo.

Las tendencias del verano encuentran una referente en la presencia de Julieta Poggio (@poggiojulieta)

En otra escena, Poggio viste un top blanco de tirantes finos con cortes laterales y lazo central, sobre un bikini azul brillante. El conjunto se completa con una gorra gris oscura con inscripción bordada, detalles en amarillo y rojo, y un collar plateado circular, enmarcando la figura de la actriz sobre un fondo de ciudad y lago.

La propuesta más relajada incluye un bikini celeste de triángulo con estampado gráfico, acompañado por una gorra gris con brillos y el cabello húmedo. El entorno de jardín y madera refuerza el carácter distendido de la escena.

Entre prendas tejidas y animal print, Julieta Poggio crea una narrativa visual única (@poggiojulieta)

Accesorios, colores y narrativa visual

La selección de accesorios resulta esencial en la construcción del estilo de Poggio. Sombreros cowboy y gorras actúan como hilo conductor, dotando de identidad lúdica y distintiva a los looks, en sintonía con la cultura pop y festivalera de los 2000. Las gafas de sol rectangulares, collares y cuentas aportan matices visuales adicionales.

El ambiente natural potencia el carácter despreocupado y lúdico de los estilismos de Julieta Poggio (@poggiojulieta)

La paleta de colores privilegia tonos tierra, blancos, rosas y pastel, alternados con estampados animal print o gráficos. Los tejidos livianos y los acabados brillantes evocan el ambiente de festivales y celebraciones al aire libre, consolidando el ADN veraniego de cada propuesta.

La ambientación en exteriores, entre piscinas, lagos, jardines y sierras, potencia el carácter despreocupado y festivo del estilismo. La integración con la naturaleza y la luz natural enmarca a la actriz e intensifica la sensación de vacaciones y libertad, elementos centrales en el relato visual que propone Julieta Poggio en Córdoba.