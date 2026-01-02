Tendencias

Fresh start effect: cómo las fechas simbólicas motivan nuevos hábitos, pero no garantizan que duren

La energía de los comienzos impulsa a millones a buscar cambios personales, pero la clave para sostener comportamientos está en la planificación, el entorno y la definición de metas concretas

El efecto reinicio o fresh start motiva cambios de hábitos durante fechas simbólicas como inicio de año, cumpleaños o semanas nuevas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el inicio de un nuevo año y otras fechas simbólicas, el impulso por adoptar hábitos positivos adquiere relevancia para millones de personas. Este fenómeno, conocido como efecto reinicio (fresh start effect), describe cómo ciertos comienzos de ciclo —como el 1 de enero, los cumpleaños o el inicio de una semana— funcionan como marcadores psicológicos.

De acuerdo con The Conversation, estos hitos facilitan imaginar un cambio personal y comprometerse con nuevos propósitos, al generar la sensación de dejar atrás errores previos y visualizar una versión mejorada de uno mismo.

La energía inicial, no obstante, suele desvanecerse rápidamente. The Conversation indica que el entusiasmo generado por el efecto reinicio persiste solo durante algunos días o semanas, hasta que la rutina, el cansancio y las obligaciones recuperan su peso. En ese momento surge la brecha entre la motivación para iniciar y la constancia necesaria para mantener los hábitos, según Oliver Serrano León, director del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea.

Las metas vagas, como “este año me cuido”, dificultan el progreso real frente a objetivos claros y medibles como caminar ciertos días tras el trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto reinicio actúa porque los cortes temporales realzan los propios ideales y atenúan temporalmente las inercias previas. Por ello, muchas personas experimentan un aumento momentáneo de motivación al inicio de un ciclo, lo que impulsa la adopción de objetivos como hacer ejercicio, organizarse o mejorar la alimentación. Sin embargo, este empuje pocas veces se traduce en un cambio sostenido.

Uno de los errores más frecuentes radica en plantear metas generales o vagas, como “este año me cuido”. The Conversation explica que estos enunciados no ofrecen acciones concretas ni permiten medir el avance real. La investigación en psicología demuestra que las metas específicas y realistas resultan más efectivas, ya que permiten observar conductas y evaluar el progreso. Por ejemplo, “caminar 25 minutos lunes, miércoles y viernes al salir del trabajo” establece un criterio concreto y ayuda a superar la inercia diaria, a diferencia de los propósitos abstractos.

El autocontrol es un recurso limitado que puede fallar en situaciones de estrés, por lo que anticipar acciones y planificar escenarios es esencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno resulta fundamental en la formación y mantenimiento de nuevos hábitos. The Conversation destaca que el comportamiento suele surgir como reacción automática a señales contextuales —lugares, horarios o personas— más que por decisiones racionales y premeditadas. Un ambiente incompatible con el objetivo, como conservar alimentos poco saludables en casa o estar rodeado de tentaciones, refuerza los hábitos anteriores y dificulta el cambio deseado.

La confianza excesiva en la fuerza de voluntad o el autocontrol también plantea dificultades. Serrano León señala que, aunque el autocontrol puede ser útil en ocasiones, se trata de un recurso limitado y vulnerable al estrés, la fatiga o las cargas laborales. El éxito reside en anticipar decisiones y actuar antes de que surja el conflicto, como dejar la ropa deportiva lista, planificar comidas saludables o buscar apoyo en otras personas para favorecer la constancia.

Los hábitos sostenibles surgen de la motivación genuina y la conexión con valores propios, en lugar de responder a expectativas externas o presión social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos propósitos de año nuevo se expresan como objetivos en negativo —“no comer dulce” o “no fumar”—, pero no ofrecen instrucciones claras sobre cómo actuar ante el estímulo que activa el antiguo hábito. La fuente remarca que las metas de aproximación —sumar conductas deseadas— logran sostenerse mejor en el tiempo. Reemplazar “dejar el azúcar” por “comer fruta después de las comidas” o transformar “no procrastinar” en “dedicar diez minutos a la tarea pendiente” permite contar con una alternativa concreta ante cada señal habitual.

El desarrollo de un hábito duradero exige repetición, paciencia y flexibilidad. Las investigaciones revelan que la automatización conductual aparece tras semanas o incluso meses de persistencia, y que un tropiezo aislado no interrumpe el proceso si se retoma pronto la conducta deseada. Lo importante es mantener la repetición en el tiempo.

Para mejorar las probabilidades de éxito, una estrategia respaldada por la evidencia consiste en formular intenciones de implementación mediante planes “si–entonces”. Esto implica anticipar una situación desencadenante y definir de antemano la respuesta. Ejemplos prácticos incluyen: “Si es martes y llego tarde a casa, entonces cenaré ensalada y proteína”, o “Si detecto que estoy postergando una tarea, pondré un temporizador de diez minutos para retomarla”. El contraste mental —visualizar los beneficios esperados y los posibles obstáculos, y planificar cómo afrontarlos— potencia esta estrategia, según la información de The Conversation.

La repetición constante, la paciencia y la flexibilidad son fundamentales para lograr la automatización de nuevos hábitos a través del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuente también advierte sobre los denominados propósitos prestados: aquellos que surgen de presiones externas o expectativas ajenas, y no de una motivación genuina. La teoría de la autodeterminación distingue entre motivación autónoma, alineada con valores personales, y motivación controlada, ligada a recompensas externas o al temor al juicio social. La primera es mucho más eficaz para mantener un hábito a largo plazo. Una pregunta útil para discernir la autenticidad de un objetivo es: “Si nadie me observase, ¿seguiría manteniendo este propósito?”.

Para convertir los propósitos en hábitos sostenibles, Serrano León sugiere redactarlos en tres partes: conducta concreta, contexto definido y plan “si–entonces” para anticipar obstáculos. Este esquema no garantiza la ejecución perfecta cada día, pero reduce la tentación de negociar constantemente con uno mismo y favorece la permanencia de la nueva conducta.

En definitiva, como destaca The Conversation, el éxito en la modificación de hábitos no responde a un acto único ni a la energía inicial del año nuevo, sino a la suma de decisiones cotidianas y pequeños cambios planificados con inteligencia.

