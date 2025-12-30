Tendencias

Piononos, bruschettas y platos fáciles de hacer: recetas rápidas para Año Nuevo

Prácticas y sabrosas, son ideas fáciles de preparar que funcionan como entrada, picada o plato principal

Las recetas fáciles para Año
Las recetas fáciles para Año Nuevo permiten organizar una cena rápida y sabrosa sin perder tiempo en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Celebrar Año Nuevo en casa puede ser sencillo y delicioso si se eligen preparaciones rápidas que no requieran mucha experiencia ni horas en la cocina. Apostar por recetas fáciles permite disfrutar más tiempo con los seres queridos y sorprenderlos con platos variados y sabrosos, perfectos para compartir en la mesa de fin de año.

Además, la llegada del Año Nuevo representa un momento de encuentro, balance y celebración para muchas familias. Es habitual que la tradición las reúna alrededor de la mesa para despedir el año viejo y recibir el nuevo con alegría, buena comida y brindis. Sin embargo, organizar una cena no debe convertirse en sinónimo de estrés: existen numerosas opciones que combinan practicidad y sabor, permitiendo que el anfitrión también pueda disfrutar de la fiesta.

Las recetas rápidas y fáciles suelen ser las preferidas en estas fechas, ya que pueden prepararse con antelación, adaptan los ingredientes disponibles en casa y se disfrutan tanto frías como calientes. De este modo, cada plato se transforma en una oportunidad para crear recuerdos inolvidables y comenzar el año con el pie derecho, rodeados de los seres más queridos.

Las familias argentinas celebran el
Las familias argentinas celebran el Año Nuevo compartiendo la mesa y fortaleciendo la tradición de reunirse para despedir el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recetas rápidas y fáciles de hacer para Año Nuevo

Para quienes buscan opciones prácticas y rendidoras, estas recetas son ideales: requieren pocos ingredientes, están listas en poco tiempo y garantizan aplausos en cualquier reunión. Desde entradas frías hasta platos principales y opciones vegetarianas, hay alternativas para todos los gustos:

Pionono salado

El pionono salado es un infaltable en las fiestas argentinas. Se trata de una esponjosa masa enrollada y rellena con ingredientes como jamón, queso, atún, ensalada rusa o vegetales. Es fácil de preparar, se sirve frío y se puede hacer con anticipación, por lo que resulta ideal para la mesa de Año Nuevo.

Los piononos salados y las
Los piononos salados y las bruschettas variadas son opciones prácticas y tradicionales en las celebraciones argentinas de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bruschettas variadas

Las bruschettas son la opción perfecta para una entrada sencilla y vistosa. Sobre rodajas de pan tostado se pueden colocar diferentes toppings: tomate y albahaca, jamón crudo y rúcula, o queso crema y salmón ahumado. Son rápidas, versátiles y muy sabrosas.

Ensalada rusa

La ensalada rusa es un clásico infaltable en las fiestas. Se hace mezclando papas, zanahorias, arvejas y mayonesa, y puede incluir huevo o jamón cocido. Es muy rendidora y acompaña perfectamente cualquier plato principal.

Huevos rellenos

Preparar ensalada rusa y huevos
Preparar ensalada rusa y huevos rellenos garantiza entradas rendidoras y clásicas en la mesa de Año Nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos rellenos son una entrada clásica y colorida. Se preparan cocinando huevos duros, retirando las yemas y mezclándolas con ingredientes como atún, mayonesa, mostaza, aceitunas o jamón. El resultado es un bocado cremoso, fresco y muy fácil de servir.

Salpicón de pollo

El salpicón de pollo es ideal para aprovechar sobras y preparar una comida fresca y abundante. Lleva pollo cocido desmenuzado, vegetales picados y mayonesa. Es rápido, liviano y delicioso para una noche de calor.

Tortilla de papa

La tortilla de papa es un plato tradicional que nunca falla en reuniones. Hecha con papas y cebolla cocidas en huevo batido, se cocina en sartén hasta dorar. Es sabrosa, puede servirse caliente o fría, y rinde para varios comensales.

Vitel toné

El vitel toné es el emblema de las fiestas argentinas. Consiste en finas rodajas de carne vacuna cocida, cubiertas con una salsa cremosa de atún, anchoas y mayonesa. Es una receta elaborada pero sencilla si se organiza con tiempo, y su sabor es inconfundible.

El vitel toné y el
El vitel toné y el matambre relleno destacan entre las recetas festivas más elegidas para el brindis de Año Nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matambre relleno

El matambre relleno es otra receta festiva y vistosa. Se prepara extendiendo el matambre, rellenándolo con verduras, huevo duro y aceitunas, y luego se arrolla y cocina. Al cortarlo en rodajas, ofrece una presentación colorida y sabrosa que encanta a todos.

Fosforitos

Los fosforitos son bocaditos de masa de hojaldre rellenos con jamón y queso, ideales para acompañar una picada o servir como entrada. Son crocantes, fáciles de armar y se pueden preparar en cantidad sin perder frescura.

Torre de Fiambres

El fiambre alemán o mejor conocido como torre de fiambres, es un clásico de las mesas festivas, especialmente práctico para servir frío. Se elabora con una mezcla de vegetales, huevo duro y condimentos, cocido al horno o a baño María, y luego cortado en rodajas.

Tomates rellenos

Los tomates rellenos son una opción fresca, liviana y colorida. Se preparan vaciando tomates y rellenándolos con arroz, atún, pollo o ensalada rusa. Son prácticos, rinden mucho y aportan un toque saludable a la mesa.

Los tomates rellenos aportan una
Los tomates rellenos aportan una alternativa saludable y vistosa a la cena de Año Nuevo, adaptándose a diferentes ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir recetas fáciles y rápidas para celebrar Año Nuevo no solo simplifica la organización, sino que también permite disfrutar plenamente del encuentro y la compañía de familiares y amigos. La cocina festiva puede ser sencilla y deliciosa, con opciones que se adaptan a todos los gustos y edades.

Preparar estos platos clásicos asegura una mesa variada, colorida y llena de sabor, donde cada bocado se convierte en motivo de celebración. Con estas ideas, despedir el año y recibir el nuevo será una experiencia especial, marcada por la alegría de compartir momentos únicos y platos inolvidables.

