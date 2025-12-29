Punta del Este: los looks que serán furor en 2026 debutaron en el primer evento del verano

La presentación de la nueva colección de Anushka Elliott, “Indómita”, reunió a famosos y habitués en su local de José Ignacio

Un adelanto de las tendencias de la moda del verano 2026 se dieron cita en un exclusivo evento en José Ignacio, donde se lucieron los estilismos más top inspirados en el último verano europeo.

Entre cócteles, copas de champagne, cocina de autor y hasta dos tarotistas que adivinaban la suerte, Pampita, Zaira Nara, Zuzu Coudeu, Aurora Figueras, Calu y Marou Rivero, Maru Botana y Vito Saravia se reencontraron en el Este.

Las hermanas Marou y Calu Rivero junto a Vito Saravia, Munu Desrets y su hijo, Lío

La presentación de la nueva colección de Anushka Elliott, “Indómita”, reunió a famosos y habitués en su local de José Ignacio. El encuentro fue una gran vidriera donde se lucieron las tendencias del verano 2026.

Los ponchos, kimonos y capas fueron el aliado de la noche para protegerse del infaltable frío nocturno de la costa. Ayudan a completar un look canchero, mezclando lo clásico y lo moderno, apostando a no perder comodidad con sacos o abrigos rígidos.

Pampita lució un kimono con una gran estampa en la espalda

Zaira Nara le dio un sí rotundo a los conjuntos de camisa, camisola o chaleco, y pantalón o short. Eligió un conjunto con bordados y anudó la camisa para dejar ver su cintura. Son prácticos, elegantes y un comodín perfecto para lucirse tanto de día como de noche, con apenas un cambio de calzado.

Se llevan confeccionados en buenas telas, como lino de alta calidad, y preferentemente con grandes bordados. Se combinan con cinturones de cuero anchos, metálicos o de varias cadenas

Maru Botana y Zaira Nara

Los vestidos cortos y largos son siempre un ítem infaltable en las valijas con destino al Este. Los primeros se llevan bien ajustados, con volados, flecos o con apliques en tejido crochet.

Los segundos se lucen con amplias faldas de gasa o crepé, con estampas grandes, piedras, plumas, canutillos o lentejuelas, según la hora del día.

Aurora Figueras con un vestido de escote halter y el detalle de un corazón en el pecho

Las camperas de cuero son siempre las grandes protagonistas del verano, ya que por la noche levantan cualquier outfit, y se llevan en su versión más clásica o rocker.

Con flecos, tachas, piedras o intervenidas, son el comodín perfecto que no falla, incluso de día, a la hora de llamar la atención cuando se usan sobre el traje de baño y las selfies se lucen en la “golden hour”.

Camperas de cuero: a toda hora y de todos los colores

En calzado, las botas texanas y las sandalias con plataformas siguen siendo el comodín de todas las temporadas, no solo por la estabilidad que brindan para transitar en caminos de arena, ripio y piedras, sino porque realzan cualquier look.

Se llevan tanto en caña corta, media y larga (las bucaneras este verano estarán out), hechas en cuero, jean o gamuza; con taco medio y con algún detalle, como bordados, tachas o apliques.

La diseñadora Anushka Elliot con vestido irregular, flecos y cartera rústica. Las botas son un clásico que se repite a toda hora en el Este

Las transparencias negras, nude o blancas vuelven a imponer su reinado con bordados en otro color y piedras. La tendencia que llegó para quedarse son los vestidos cortos y básicos con breteles finos, que se superponen debajo de glamorosas túnicas transparentes, con y sin mangas. Se combinan con botas, zapatillas de diseño o sandalias con plataformas.

Los bordados y las estampas se usan en tamaño XL, tanto en vestidos como en sacos y blusas.

Un vestido con transparencias para Zuzu Coudeu y dos piezas debajo, un clásico que no falla

Con el correr de los días, de las exclusivas fiestas y grandes eventos, las tendencias seguirán apareciendo hasta develar por completo el estilismo definitivo del verano 2026 en el Este.

Fotos: RS