El color vuelve a ser protagonista en los bikinis del verano: la paleta elegida por las famosas

Las celebridades argentinas anticipan la moda del verano 2025/2026 con colores vibrantes y estampados audaces

La cuenta regresiva para la temporada veraniega ya comenzó y las calles, playas y redes sociales adelantan el pulso de la moda verano 2025/2026. Las celebridades como Evangelina Anderson, Zaira Nara y Juli Poggio muestran una escena en la que los colores no solo visten el cuerpo, sino que definen el carácter de una época. Colores vibrantes, intensos y los estampados se posicionan como los protagonistas indiscutidos de los próximos meses.

El rojo, símbolo de energía en la piel

Entre los tonos que más destacan, el rojo se presenta como el color de la temporada. Evangelina Anderson optó por un bikini rojo ajustado con lazos, una prenda que resaltó bajo la luz natural y estalló de interacciones en sus redes. El look de la modelo se completó con gafas de sol redondas y llevó el pelo suelto, que aportan identidad y detalles personales a la imagen.

Evangelina Anderson se destaca con un bikini rojo, símbolo de energía y confianza para la nueva temporada

El uso del color rojo en trajes de baño no es nuevo, pero su regreso se asocia a una necesidad de transmitir confianza, vitalidad y presencia. Diseñadores internacionales y locales apuestan por tonos saturados de rojo, naranja y fucsia como respuesta a un contexto social que busca optimismo y fuerza visual.

La elección de Evangelina Anderson subraya esa tendencia, reforzada por la luz natural y los accesorios dorados.

El uso de tonos intensos como el rojo, naranja y fucsia responde a una búsqueda de optimismo y fuerza visual

El violeta y los tonos verdes, la apuesta de Zaira Nara

Otra de las paletas que se posiciona en la agenda de la moda es la de los tonos violetas y verdes. Zaira Nara, referente del verano y el estilo que marca tendencias año tras año eligió para sus días en Uruguay un bikini violeta con tiras finas, complementado por gafas oscuras y collar negro.

Zaira Nara apuesta por bikinis en violetas y verdes, consolidando la tendencia de mezclar paletas saturadas

El segundo look de Zaira introduce el verde como elemento central, con vivos en violeta, reafirmando la tendencia de mezclar colores puros y saturados con detalles que aportan dinamismo. Los accesorios, como la pulsera roja y los anillos dorados, aportan puntos adicionales de interés visual.

Los accesorios, como gafas oscuras y collares llamativos, completan los looks veraniegos y suman detalles personales

La combinación de tonos fríos y cálidos en prendas de baño refleja una búsqueda de originalidad y versatilidad. Las celebridades locales lo interpretan en clave propia, adaptando estilos internacionales a escenarios cotidianos y naturales.

Estampados marrones y verdes: Juli Poggio y la naturaleza como inspiración

El tercer eje de la tendencia lo marcan los estampados de líneas onduladas y la combinación de marrón y verde. Juli Poggio, el ultimo tiempo se convirtió en un icono de la moda juvenil y apareció en un reciente video con un bikini de líneas marrones y blancas y detalles metálicos en los tirantes.

Juli Poggio introduce estampados de líneas onduladas en marrón y verde, inspirados en la naturaleza

El diseño de las prendas destaca por el uso de aros metálicos y cortes asimétricos, mientras los accesorios –gafas rectangulares– añaden un aire contemporáneo. La segunda imagen de Poggio, recostada sobre el borde de una piscina y con el pelo rubio suelto, enfatiza la relación entre los colores tierra, el verde y los espacios al aire libre.

Los motivos inspirados en la naturaleza, sumados a la presencia de colores cálidos y neutros, favorecen prendas versátiles que pasan del día a la noche y se adaptan a distintos cuerpos y edades. El pequeño tatuaje de corazón en la pelvis y los detalles en verde refuerzan la impronta personal de la tendencia.

Los cortes asimétricos y aros metálicos aportan un aire contemporáneo a la moda de playa juvenil

Accesorios y detalles: la clave de la personalización

Además de los colores principales, los accesorios dorados, gafas de sol de diferentes formas y pulseras finas marcan el pulso del verano 2025/2026. Tanto Evangelina Anderson como Zaira Nara y Juli Poggio complementan sus looks con pendientes, anillos y pulseras que suman brillo y textura.

La moda de playa 2025/2026 encuentra en el color su principal vehículo de expresión. El rojo, el violeta y los tonos tierra y verdes se convierten en símbolos de una temporada que celebra la diversidad cromática y la autoafirmación.