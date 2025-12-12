Receta de torre de panqueques navideña, rápida y fácil

Este plato frío destaca en la mesa navideña y resulta ideal para compartir en reuniones familiares y celebraciones de verano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las fiestas en Argentina, la torre de panqueques se convirtió en un plato clásico gracias a su aspecto vistoso, la frescura de sus ingredientes y la facilidad en su preparación. Suele presentarse en la mesa navideña, destacando entre las opciones frías y resultando ideal para compartir en reuniones familiares y celebraciones veraniegas, donde los platos frescos ganan protagonismo.

Este plato se popularizó a mediados del siglo XX, integrándose en el menú festivo con variantes que incluyen fiambres, vegetales frescos, huevo duro y diferentes tipos de aderezos. Su versatilidad lo transforma en una preparación adaptable tanto a gustos tradicionales como a alternativas vegetarianas, y puede servirse acompañado de ensaladas frescas o como protagonista de una entrada.

Receta de torre de panqueques navideña

La receta básica de torre de panqueques navideña comienza con la elaboración de panqueques finos y elásticos, capaces de sostener diversas capas de relleno. Entre cada panqueque se alternan ingredientes típicos de las fiestas argentinas: jamón, queso, vegetales, huevo duro, palmitos y una buena cantidad de mayonesa o salsa golf. El armado requiere simplemente apilar capas, alternando sabores y colores hasta alcanzar una presentación atractiva y tentadora.

La preparación resulta especialmente práctica, ya que los panqueques pueden realizarse con anticipación. El montaje de la torre demanda pocos minutos y, una vez lista, debe reservarse en la heladera para mantener la frescura. Se recomienda decorar con aceitunas, morrones, huevo duro y vegetales para lograr el toque festivo que caracteriza a este plato.

Tiempo de preparación

La torre de panqueques navideña rápida y fácil requiere aproximadamente 45 minutos en total. El tiempo estimado se reparte en unos 15 minutos para la mezcla y cocción de los panqueques, 20 minutos para preparar el relleno (lavar, cortar y disponer los ingredientes) y 10 minutos adicionales para el armado y la decoración final.

Ingredientes

2 huevos

1 taza de leche (250 ml)

1 taza de harina (120 g)

1 pizca de sal

1 cucharada de aceite (más una cantidad extra para la sartén)

200 g de jamón cocido feteado

200 g de queso en fetas (tipo dambo, mozzarella o similar)

1 tomate grande

1 lata de palmitos pequeña

1 lechuga criolla o mantecosa chica

2 huevos duros

150 g de mayonesa (o salsa golf)

Aceitunas verdes o negras para decorar

Morrón cocido para decorar (opcional)

Cómo hacer torre de panqueques navideña, paso a paso

Colocar los huevos en un bol y batir suavemente. Incorporar la leche y la pizca de sal, mezclando bien. Agregar la harina de a poco, batiendo hasta obtener una mezcla lisa. Añadir la cucharada de aceite si se desea una textura más suave. Calentar una sartén antiadherente, pincelar con aceite y verter una porción de la mezcla, cubriendo la base. Cocinar 1 a 2 minutos por lado, hasta dorar. Repetir hasta finalizar la mezcla (se obtienen entre 6 y 8 panqueques). Dejar enfriar los panqueques antes de armar la torre. Lavar y cortar el tomate en rodajas finas, preparar los palmitos y la lechuga, pelar y rebanar los huevos duros. Reservar. Colocar un panqueque en una fuente y untar con mayonesa. Cubrir con jamón y lechuga. Disponer otro panqueque encima y untar mayonesa nuevamente. Agregar queso y tomate en rodajas. Continuar alternando capas con los diferentes ingredientes: huevo duro, palmitos, jamón, queso y vegetales, siempre intercalando mayonesa. Finalizar con un panqueque y decorar con mayonesa, aceitunas, morrones y huevo duro. Mantener la torre en la heladera hasta el momento de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes indicada permite obtener entre 6 y 8 porciones, según el tamaño de los panqueques y la altura final de la torre.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de torre de panqueques navideña contiene aproximadamente:

Calorías: 320

Grasas: 18 g

Grasas saturadas: 5 g

Carbohidratos: 29 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torre de panqueques puede conservarse en la heladera, bien cubierta, durante un máximo de 2 días. Es fundamental mantenerla refrigerada para preservar la frescura y seguridad alimentaria.