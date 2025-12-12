Tendencias

Receta de torre de panqueques navideña, rápida y fácil

Una opción fresca y colorida para compartir en las fiestas argentinas, ideal para quienes buscan practicidad y sabor en la mesa de verano

Guardar
Este plato frío destaca en
Este plato frío destaca en la mesa navideña y resulta ideal para compartir en reuniones familiares y celebraciones de verano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las fiestas en Argentina, la torre de panqueques se convirtió en un plato clásico gracias a su aspecto vistoso, la frescura de sus ingredientes y la facilidad en su preparación. Suele presentarse en la mesa navideña, destacando entre las opciones frías y resultando ideal para compartir en reuniones familiares y celebraciones veraniegas, donde los platos frescos ganan protagonismo.

Este plato se popularizó a mediados del siglo XX, integrándose en el menú festivo con variantes que incluyen fiambres, vegetales frescos, huevo duro y diferentes tipos de aderezos. Su versatilidad lo transforma en una preparación adaptable tanto a gustos tradicionales como a alternativas vegetarianas, y puede servirse acompañado de ensaladas frescas o como protagonista de una entrada.

Receta de torre de panqueques navideña

La receta básica de torre de panqueques navideña comienza con la elaboración de panqueques finos y elásticos, capaces de sostener diversas capas de relleno. Entre cada panqueque se alternan ingredientes típicos de las fiestas argentinas: jamón, queso, vegetales, huevo duro, palmitos y una buena cantidad de mayonesa o salsa golf. El armado requiere simplemente apilar capas, alternando sabores y colores hasta alcanzar una presentación atractiva y tentadora.

La preparación resulta especialmente práctica, ya que los panqueques pueden realizarse con anticipación. El montaje de la torre demanda pocos minutos y, una vez lista, debe reservarse en la heladera para mantener la frescura. Se recomienda decorar con aceitunas, morrones, huevo duro y vegetales para lograr el toque festivo que caracteriza a este plato.

Tiempo de preparación

La torre de panqueques navideña rápida y fácil requiere aproximadamente 45 minutos en total. El tiempo estimado se reparte en unos 15 minutos para la mezcla y cocción de los panqueques, 20 minutos para preparar el relleno (lavar, cortar y disponer los ingredientes) y 10 minutos adicionales para el armado y la decoración final.

La receta de torre de
La receta de torre de panqueques admite variantes con fiambres, vegetales, huevo duro y diferentes aderezos, adaptándose a todos los gustos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 taza de leche (250 ml)
  • 1 taza de harina (120 g)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de aceite (más una cantidad extra para la sartén)
  • 200 g de jamón cocido feteado
  • 200 g de queso en fetas (tipo dambo, mozzarella o similar)
  • 1 tomate grande
  • 1 lata de palmitos pequeña
  • 1 lechuga criolla o mantecosa chica
  • 2 huevos duros
  • 150 g de mayonesa (o salsa golf)
  • Aceitunas verdes o negras para decorar
  • Morrón cocido para decorar (opcional)

Cómo hacer torre de panqueques navideña, paso a paso

  1. Colocar los huevos en un bol y batir suavemente. Incorporar la leche y la pizca de sal, mezclando bien.
  2. Agregar la harina de a poco, batiendo hasta obtener una mezcla lisa. Añadir la cucharada de aceite si se desea una textura más suave.
  3. Calentar una sartén antiadherente, pincelar con aceite y verter una porción de la mezcla, cubriendo la base. Cocinar 1 a 2 minutos por lado, hasta dorar. Repetir hasta finalizar la mezcla (se obtienen entre 6 y 8 panqueques).
  4. Dejar enfriar los panqueques antes de armar la torre.
  5. Lavar y cortar el tomate en rodajas finas, preparar los palmitos y la lechuga, pelar y rebanar los huevos duros. Reservar.
  6. Colocar un panqueque en una fuente y untar con mayonesa. Cubrir con jamón y lechuga.
  7. Disponer otro panqueque encima y untar mayonesa nuevamente. Agregar queso y tomate en rodajas.
  8. Continuar alternando capas con los diferentes ingredientes: huevo duro, palmitos, jamón, queso y vegetales, siempre intercalando mayonesa.
  9. Finalizar con un panqueque y decorar con mayonesa, aceitunas, morrones y huevo duro.
  10. Mantener la torre en la heladera hasta el momento de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes indicada permite obtener entre 6 y 8 porciones, según el tamaño de los panqueques y la altura final de la torre.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de torre de panqueques navideña contiene aproximadamente:

  • Calorías: 320
  • Grasas: 18 g
  • Grasas saturadas: 5 g
  • Carbohidratos: 29 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torre de panqueques puede conservarse en la heladera, bien cubierta, durante un máximo de 2 días. Es fundamental mantenerla refrigerada para preservar la frescura y seguridad alimentaria.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesRecetas de NavidadNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Visualizar encuentros agradables con personas conocidas genera cambios cerebrales similares a las experiencias reales

Un estudio internacional demostró que imaginar situaciones felices puede modificar la percepción social y activar áreas cerebrales asociadas al placer y bienestar. Cuáles son las posibilidades terapéuticas

Visualizar encuentros agradables con personas

Cómo prevenir los golpes de calor: claves para reconocer los síntomas y actuar rápido

El ascenso térmico propio de la temporada puede afectar a personas de todas las edades y profesiones. Reconocer manifestaciones iniciales y atender señales de alarma permite reducir riesgos y evitar complicaciones severas

Cómo prevenir los golpes de

La Academia Nacional de Medicina incorporó a Fernán Quirós como miembro titular

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires fue destacado como pionero de la informática médica en la Argentina y por su liderazgo en la gestión sanitaria

La Academia Nacional de Medicina

Mendoza presentó las primeras 15 denuncias contra padres que no vacunaron a sus hijos

En diálogo con Infobae en Vivo, el ministro de Salud provincial explicó que se hicieron las presentaciones en la Justicia Civil, ante la caída de la cobertura de inmunización y brotes de enfermedades prevenibles

Mendoza presentó las primeras 15

El entrenamiento de 20 minutos que mejora la fuerza y la musculatura en casa, según expertos

Una alternativa práctica y flexible para quienes buscan optimizar su condición física sin depender de rutinas extensas ni de equipamiento especializado

El entrenamiento de 20 minutos
DEPORTES
¿Cómo se informan los hinchas

¿Cómo se informan los hinchas de Boca?

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Boca Juniors abrirá las puertas de la Bombonera para celebrar el “Día del Hincha”: por qué se festeja hoy

El árbitro Andrés Merlos dirigió la final de la Liga de Casilda y quedó envuelto en un violento escándalo

Incertidumbre en Boca Juniors por la continuidad de Ander Herrera: “Sigue o deja el fútbol”

TELESHOW
Las conmovedoras lágrimas de Georgina

Las conmovedoras lágrimas de Georgina Barbarossa al entrar a la casa de su infancia

Cinthia Fernández sorprendió a Moria Casán al revelar cuántas materias aprobó en su primer año en la facultad

Dolor en la movida tropical por la muerte de Martín Fernández, cantante del grupo Alazán

Wanda Nara habló de la competencia con Verónica Lozano: “A ella le importa un bledo”

El conmovedor posteo de Gustavo Yankelevich en el cumpleaños de su hijo Tomás: “Admiro tu fortaleza”

INFOBAE AMÉRICA

“Cada día dos personas mueren

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año

La tecnología en las aulas como herramienta al servicio de la pedagogía

La familia de un hombre que mató a su madre y se quitó la vida demanda a OpenAI por “alimentar sus delirios paranoicos”

La actualización continua ya no es opcional: crece la demanda de cursos tecnológicos con enfoque práctico

Bolivia: Diputados aprueban en grande y en detalle el primer crédito de la gestión de Rodrigo Paz