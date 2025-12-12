Qué es la Aritmética Lunar: cuando cambiar las reglas crea otra matemática

La Aritmética Lunar propone reglas inusuales para sumar y multiplicar números (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y si las sumas que hacés todos los días no funcionaran como creés?

¿Si al sumar 69 + 75 no tengo que “llevarme” nada… porque directamente no existe la “llevada”?

Bienvenidos a la Aritmética Lunar, una forma alternativa, y fascinante, de hacer matemática. No necesitás telescopios ni naves espaciales: solo estar predispuesto a jugar con los mismos números, aunque bajo otras reglas.

Tres reglas, una matemática distinta

La Aritmética Lunar fue propuesta en 2003 por el ingeniero estadounidense Marc Lebrun y funciona bajo principios muy simples:

1) Solo se puede sumar y multiplicar.

Hasta acá, nada raro. La sorpresa viene ahora.

2) La suma Lunar entre dos números es siempre el mayor de ellos.

Ejemplos básicos:

7 + 5 = 7

Para números de varias cifras se compara dígito a dígito:

14

+ 32

-----

34

Se toma el dígito mayor en cada columna.

Cambiar las reglas matemáticas puede transformar el significado de las operaciones básicas

3) En la multiplicación, el producto entre dos dígitos es el menor.

4 × 7 = 4

Para números de varias cifras, se hace la multiplicación “en columnas” como en la aritmética terrestre, pero usando la regla del mínimo para cada producto.

Ejemplo:

23 × 15

-----

23 (porque 3×5 = 3 y 2×5 = 2)

+ 11 (porque 3×1 = 1 y 2×1 = 1)

------

123

Los neutros en la Aritmética Lunar desafían el concepto tradicional en los cálculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números neutros: ¿qué cambia en esta matemática?

En la aritmética usual, el 1 es el neutro multiplicativo: multiplicar por 1 no cambia el número.

En la Aritmética Lunar, eso no funciona. Porque el producto se define como el mínimo, el neutro debe ser el número más grande posible:

En este caso, el neutro multiplicativo Lunar es el 9.

Porque cualquier dígito × 9 da el menor de ambos, es decir, el otro dígito:

5 × 9 = 5

7 × 9 = 7

Para la suma, el neutro sigue siendo el 0, igual que en nuestra aritmética

terrestre:

a + 0 = a

Sumar y multiplicar bajo reglas alternativas genera resultados diferentes e inesperados

¿Qué pasa con los cuadrados?

Con dígitos del 0 al 9, los cuadrados son triviales:

5 × 5 = 5

8 × 8 = 8

Pero cuando pasamos a varios dígitos, aparecen comportamientos curiosos:

11

× 11

------

11

+ 11

------

111

Los cuadrados y los primos lunares muestran fenómenos curiosos no vistos en la aritmética usual

Aún más sorprendente es que pueden existir números a y b tales que:

a < b, pero

a² > b² (en Aritmética Lunar)

Esto ocurre, por ejemplo, con 1011 y 1012.

Una situación imposible en la aritmética tradicional pero totalmente natural en un sistema con reglas diferentes.

¿Hay primos en la Luna?

Sí: existen los primos lunares, análogos a los primos terrestres, pero definidos según estas nuevas operaciones. Su estudio abre otra puerta al juego y a la exploración matemática. Pero eso lo dejamos para otra entrega.

¿Por qué importa todo esto?

Tal vez alguien piense: “¿Para qué se inventa esto? ¿No alcanza con una matemática como para que ahora tengamos dos?”

Explorar otras matemáticas ayuda a entender mejor los fundamentos de los sistemas lógicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta es simple:

Cambiar las reglas puede abrir mundos completamente nuevos. Jugar con las operaciones, repensar lo que damos por obvio y crear sistemas alternativos no solo es divertido: también nos ayuda a comprender mejor cómo funciona la matemática.

Se utiliza principalmente en ciencias de la computación y teoría de la optimización para modelar y resolver ciertos tipos de problemas de manera eficiente. No tiene una aplicación práctica en la vida diaria para sumar o multiplicar.

A veces, crear nuevos juegos es la mejor manera de entender los viejos.