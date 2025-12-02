Pereza digital masculina, el nuevo obstáculo en las citas millennial

La pereza masculina en las aplicaciones de citas agrava la crisis de relaciones entre los millennials (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de las aplicaciones de citas, un hábito masculino se revela como un verdadero enemigo de la conexión amorosa: la mayoría de los hombres heterosexuales millennials no actualiza ni personaliza sus perfiles. Esa pereza digital, lejos de ser inocente, alimenta una creciente frustración femenina y profundiza la llamada “crisis de citas” de la generación millennial.

El fenómeno de los perfiles inmóviles: una barrera invisible

El estudio “State of Dating Vol. IV”, elaborado por Feeld junto a la periodista ganadora del Pulitzer Mona Chalabi, encuestó a más de 2.500 usuarios y arrojó datos elocuentes: casi 7 de cada 10 hombres heterosexuales millennials reconocieron que nunca o casi nunca han modificado su perfil desde que comenzaron a usarlas. Esta inercia dificulta el surgimiento de vínculos reales y las frustraciones crecen en un ecosistema donde las reglas del cortejo digital mutan constantemente y las exigencias de autenticidad se multiplican.

Los expertos coinciden en que la falta de iniciativa a la hora de actualizar la información, mejorar las fotos o personalizar los intereses es más que un simple olvido. Se trata de un síntoma de desconexión con el propio proceso, una indiferencia que, a los ojos de potenciales parejas, transmite desinterés y falta de compromiso real desde el principio. Para muchas mujeres, estos perfiles estáticos se convierten en una señal temprana de lo que puede esperarlas en una relación.

El 70% de los hombres heterosexuales millennials nunca actualiza su perfil en apps de citas, según un estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brechas de comportamiento: ellas editan, ellos estancan

La diferencia de actitudes entre hombres y mujeres en las aplicaciones es notoria. Según datos recogidos por Newsweek, los hombres tienen un 20% más de probabilidades de dejar incompleta la sección “Sobre mí”, mientras que el 27,8% de las mujeres —una cifra 2,6 veces mayor que la de los hombres— actualiza su perfil periódicamente para anticipar preguntas, dejar claras sus expectativas o atraer cierto tipo de atención. Esta proactividad refleja una búsqueda consciente y deliberada de compatibilidad, en contraste con muchos perfiles masculinos inmóviles.

Además, la estrategia en la búsqueda también marca distancia: los hombres tienden a restringir el rango geográfico de sus posibles coincidencias, limitándose a la cercanía inmediata y reduciendo sus opciones. En cambio, las mujeres suelen ampliar sus criterios después de varias revisiones, en un intento de encontrar un mayor número de perfiles afines. Todo esto suma para que ellas aumenten activamente sus posibilidades de éxito, mientras que los hombres tienden a perpetuar un círculo de menor esfuerzo.

La desmotivación masculina: causas emocionales y sociales

Para Amber Lee, cofundadora de Select Date Society, el desapego de los hombres frente a la actualización de sus perfiles tiene raíces emocionales profundas. “Muchos hombres heterosexuales millennials no actualizan sus perfiles porque están emocionalmente desconectados del proceso de las citas, no necesariamente de la idea de formar pareja”, explicó Lee a Newsweek. Esta actitud suele reflejar experiencias previas de frustración y mensajes persistentes sobre la masculinidad que los desalientan a invertir tiempo y energía en el proceso.

Las mujeres millennials actualizan sus perfiles 2,6 veces más que los hombres, buscando compatibilidad y autenticidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra explicación frecuente es la influencia de los mensajes contradictorios que atraviesan la construcción de la masculinidad en la cultura actual. Los expertos señalan que la presión por el éxito romántico, sumada a una sensación de fracaso al no lograr conexiones significativas, lleva a muchos hombres a adoptar una postura pasiva. Así, las imágenes desactualizadas o las bio mínimas son apenas la punta del iceberg de una desconexión emocional que afecta la dinámica del cortejo digital.

Vínculos en transformación y nuevas expectativas

El escenario amoroso ha cambiado notoriamente en los últimos años. Las relaciones de pareja ya no se perciben solo como una cuestión de compañía, sino que han pasado a ser espacios claves para el bienestar emocional y el crecimiento personal. Esta transformación, impulsada por cambios sociales, económicos y tecnológicos, eleva las expectativas respecto a lo que cada uno busca y aporta en una relación.

Dentro de esta dinámica, Leah Aguirre, terapeuta y coach de relaciones citada p or Newsweek, advierte sobre una brecha de valores que acentúa la distancia entre hombres y mujeres. “Creo que la creciente distancia en valores e ideología es una gran razón por la que las mujeres tienen dificultades en las citas. Los hombres se están volviendo más conservadores y las mujeres son cada vez más expresivas sobre la importancia de sentirse alineadas con sus valores”, señaló. En consecuencia, la demanda de autenticidad y compromiso cobra un valor central, haciendo que el mínimo esfuerzo masculino sea percibido como un obstáculo insalvable.

Los hombres tienden a limitar el rango geográfico en las apps de citas, reduciendo sus posibilidades de éxito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una oferta infinita, pero menos motivación

La sobreabundancia de opciones en las plataformas digitales también contribuye a la desmotivación masculina. Poder deslizar entre miles de perfiles puede generar una falsa percepción de accesibilidad, pero a la vez produce una parálisis de elección y una sensación de superficialidad en la búsqueda. En 2023, cerca del 50% de los estadounidenses se declaró soltero y el 30% utilizaba aplicaciones de citas, según el informe citado por Newsweek.

En este contexto, Amber Lee señala que la presión por desenvolverse en un mercado amoroso saturado, junto con la inestabilidad económica y los persistentes estereotipos de género, genera una fatiga emocional particular en los hombres jóvenes. Esto repercute en una dinámica donde son las mujeres quienes terminan asumiendo la mayor parte del esfuerzo organizativo y emocional durante el proceso de búsqueda. No se trata de que quieran más, sino de que buscan conectar con quienes desplieguen verdaderas señales de interés y compromiso.

Rumbo a una nueva era en los vínculos digitales

En la era digital, donde la oferta es infinita pero la demanda de autenticidad es cada vez mayor, la pereza masculina aparece como uno de los principales escollos en la carrera por encontrar una pareja compatible. Para las mujeres, el esfuerzo de quienes realmente desean conectar resulta un filtro indispensable a la hora de avanzar en la relación.

Dejar atrás la pasividad y demostrar interés desde el comienzo se convierte en una condición para sortear la crisis de citas actual. La clave, advierten las especialistas, reside en involucrarse y apostar por la transparencia, la energía y la dedicación como señales claras en el universo de las aplicaciones, donde hoy se reescriben las nuevas reglas del amor.