Así arrancó el Black Friday de libros: los más vendidos en Argentina, España, México y Colombia

La campaña de Bajalibros destaca por su catálogo variado y sus precios. Termina este domingo

Una selección única en Bajalibros, a buenos precios.

El Black Friday de libros electrónicos ha irrumpido con fuerza en el mercado hispanohablante, con descuentos de hasta el 79% en una amplia selección de títulos y géneros a través de la plataforma digital Bajalibros. Las promociones, que se extienden hasta este domingo permiten a los lectores acceder a obras de autores reconocidos y descubrir nuevas voces literarias.. Esta edición del evento destaca por la diversidad de su catálogo, que abarca desde novelas históricas y de ciencia ficción hasta ensayos de divulgación científica y libros de autoayuda.

Entre las promociones figuran obras de autores de primera línea, como Isabel Allende, Eduardo Sacheri, Albert Camus y el Dr. Ismael Palacios García, lo que refuerza el atractivo del evento para públicos diversos. La oferta incluye novelas de guerra, relatos sobre epidemias, historias de militancia política y textos de ciencia aplicada al bienestar, reflejando la amplitud de intereses de los lectores digitales.

Las promociones, vigentes hasta el domingo, abarcan géneros como novela, fantasía, romance, divulgación científica y autoayuda. Entre los títulos destacados se encuentran El amante japonés de Isabel Allende, La peste de Albert Camus, Nosotros dos en la tormenta de Eduardo Sacheri y Tu microbiota importa del Dr. Ismael Palacios García.

En cuanto a las preferencias de los lectores, el ranking de los libros más vendidos varía según el país. Aquí, la lista.

Argentina

En Argentina, los títulos más populares han sido El manuscrito, de John Grisham; Nosotros dos en la tormenta , de Eduardo Sacheri y El amante japonés, de Isabel Allende

En El mansucrito, de John Grisham, un huracán golpea Camino Island y deja al descubierto la muerte de Nelson Kerr, un escritor hallado con signos de violencia. Bruce Cable, librero y amigo de la víctima, comienza a investigar mientras la policía está colapsada tras el desastre. En el ordenador de Nelson aparece un manuscrito que podría aclarar el crimen y revelar vínculos entre su ficción y hechos reales.

"El manuscrito", de John Grisham
"El manuscrito", de John Grisham

El amante japonés, de Isabel Allende, narra la historia de Alma, una anciana judía polaca residente en San Francisco, y su relación con Ichimei, un jardinero japonés. La novela explora el desplazamiento, la discriminación y la persistencia de los vínculos personales, enmarcados en el contexto histórico de los campos de internamiento japoneses en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Isabel Allende, "El amante japonés".
Isabel Allende, "El amante japonés".

Nosotros dos en la tormenta, de Eduardo Sacheri, se desarrolla en la Argentina de 1975, un año marcado por la violencia política, y sigue a dos amigos de la infancia atrapados en organizaciones armadas enfrentadas, explorando el impacto de la militancia clandestina en los vínculos personales

"Nosotros dos en la tormenta",
"Nosotros dos en la tormenta", de Eduardo Sacheri.

España

En España, los lectores se han inclinado por Gambito de dama, de Walter Tevis, El amante japonés, de Allende y No cosas, del aclamado Byung Chul Han.

En Gambito de dama, Walter Tevis cuenta la historia de Beth Harmon, crece en un orfanato y desarrolla un talento extraordinario para el ajedrez que convive con su adicción y su aislamiento. Su ascenso en el circuito competitivo la expone a presiones que ponen en riesgo su estabilidad. Cada partida la acerca tanto al reconocimiento como a un posible derrumbe personal. En 2020 se estrenó la serie basada en esta historia.

"Gambito de dama", un boom
"Gambito de dama", un boom que no se detiene.

No cosas describe cómo la digitalización sustituye las cosas materiales por flujos de información que transforman la experiencia cotidiana. Byung-Chul Han examina el papel del smartphone y propone una crítica a la inteligencia artificial desde la pérdida de materialidad y silencio. El libro plantea que la abundancia de estímulos nos vuelve dependientes de la novedad y nos distancia de aquello que sostiene la vida concreta.

"No cosas", pensar la vida
"No cosas", pensar la vida y la tecnología.

Colombia

En Colombia, los más vendidos son A través del tiempo,de Brian Weiss, Conecta con el dinero, de Brian Tracy y El secreto de la casa del río, de Sarah Lark.

A través del tiempo reúne casos clínicos en los que Brian Weiss afirma que algunos pacientes asocian sus conflictos actuales con experiencias atribuidas a vidas pasadas. Según su enfoque, esas regresiones permitirían identificar el origen de traumas y recuperar habilidades vinculadas a otras existencias. El autor incorpora ejercicios destinados a facilitar estas prácticas y a promover un estado de calma interior.

"A través del tiempo", de
"A través del tiempo", de Brian Weiss.

Conecta con el dinero presenta la propuesta de Brian Tracy de explicar el funcionamiento del dinero a través de principios que describe como leyes observables. El autor sostiene que estas reglas han sido identificadas históricamente por distintas personas en contextos diversos. El volumen, expone esos principios y plantea cómo podrían aplicarse en la administración personal y profesional.

"Conecta con el dinero", para
"Conecta con el dinero", para manejar lo que tenemos.

En El secreto de la casa del río, de Sarah Lark, Ellinor descubre que su abuela fue adoptada y que su vínculo familiar no es biológico, lo que la impulsa a buscar su origen. Su investigación la lleva de Viena a Dalmacia y luego a seguir la pista de un bisabuelo que habría partido hacia Nueva Zelanda. En ese recorrido reconstruye una historia marcada por ausencias y decisiones que transformaron el destino de su familia.

México

Por su parte, en México destacan Espejo del tiempo, de Brian Weiss; El extranjero, de Albert Camus y El gran Gatsby. Esta diversidad de elecciones refleja las distintas tendencias de lectura en cada mercado nacional.

Espejo del tiempo expone la propuesta de Brian Weiss de utilizar ejercicios de regresión para recordar experiencias que podrían vincularse con problemas actuales. El autor sostiene que la recuperación de recuerdos, incluidos los atribuidos a vidas pasadas, favorece la reducción de síntomas y genera calma. Según su enfoque, la práctica continua de estas técnicas contribuiría al equilibrio emocional y a una mayor comprensión espiritual.

Publicada en 1942, El extranjero se convirtió en una obra central del pensamiento existencialista y consolidó a Albert Camus como una de las voces más influyentes de la literatura del siglo XX. La historia sigue a un hombre indiferente ante la muerte de su madre que vive al margen de su entorno y actúa sin vínculo emocional con lo que lo rodea. Su rutina se quiebra cuando comete un crimen cuya falta de motivación expone su desapego y lo conduce a un juicio que abre un examen sobre la responsabilidad y la condición humana.

Albert Camus bucea el alma humana.
Albert Camus bucea el alma humana. (Shutterstock)

El gran Gatsby sigue la figura de Jay Gatsby, un hombre cuya riqueza y celebraciones ocultan un anhelo persistente marcado por la ilusión y la pérdida. A través de su relación con los demás personajes, emerge el retrato de una generación que transita entre la prosperidad y el desencanto en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Publicada en 1925, la obra se convirtió en un referente de la narrativa estadounidense y en un símbolo crítico del sueño americano y sus contradicciones. La editorial Leamos también hizo https://ar.bajalibros.com/library/publication/el-gran-gatsby-en-dos-mil-palabras.

En resumen

El auge del Black Friday en el sector editorial digital se enmarca en una tendencia global de crecimiento del comercio electrónico. Según datos citados por Infobae, en 2024 las ventas online durante el Black Friday en Estados Unidos alcanzaron los $10.800 millones USD, con un incremento interanual del 10,2%. Aunque no toda esa cifra corresponde a libros, el dato ilustra el impulso sostenido de las ventas digitales y el aprovechamiento de fechas clave por parte de la industria editorial para posicionar ofertas en e-books.

