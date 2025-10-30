Los tres colores que protagonizan los looks de la realeza europea y marcan su influencia en la moda

Los colores predominantes en los atuendos de la realeza europea expresan autoridad, cercanía y sofisticación en actos públicos (Europa Press)

Los colores verde, azul y rojo dominan los looks de las principales figuras de la realeza europea, tanto en prendas como en accesorios.

Estas elecciones cromáticas se han convertido en sello de estilo y sofisticación, al reflejar la influencia que ejercen sobre el mundo de la moda. A continuación, algunos de los ejemplos recientes donde estos tonos fueron protagonistas.

El icónico vestido verde de manga tres cuartos de la reina Letizia evidencia una apuesta constante por la elegancia y el movimiento en sus apariciones públicas (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

Verde: una apuesta constante en la realeza

Entre los looks verdes más destacados de la reina Letizia de España sobresalió un vestido de manga tres cuartos, confeccionado en un tejido con textura. El diseño de corte midi y falda evasé le otorgó movimiento y frescura.

El ajuste de la silueta se logró mediante un cinturón negro fino ubicado en la cintura. La reina Letizia completó este conjunto con unos zapatos de tacón negros y un bolso rígido, también negro. Este tipo de elección estilística es recurrente en su agenda y se asocia a un perfil elegante y de líneas depuradas.

La reina Camila opta por un conjunto sastre verde con sombrero a juego y detalles en pluma, resaltando sofisticación y dinamismo en eventos institucionales (REUTERS/Russell Cheyne)

Para la reina Camila, el verde también representa una constante en sus eventos. En un encuentro religioso, la monarca británica optó por un conjunto que incluye una chaqueta tipo sastre y un sombrero perfectamente coordinado, ambos verdes.

Como detalle llamativo, el sombrero incorporaba una pluma roja y verde, y aportaba dinamismo al conjunto. Desde el cuello, sobresalía una bufanda de colores oscuros, posiblemente con algún estampado discreto.

En el caso de la reina Máxima de los Países Bajos, el verde aparece en interpretaciones muy variadas. Uno de sus looks emblemáticos incorporó un vestido liso de manga larga en tono verde, que se acompañó de un gran sombrero de ala ancha del mismo color.

El vestido verde liso con sombrero de ala ancha y detalle floral blanco de la reina Máxima refleja frescura y luminosidad en los eventos oficiales de Países Bajos (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Un detalle floral blanco y amarillo destacó en el hombro derecho del vestido y añadió luminosidad al conjunto. Máxima llevó pendientes circulares plateados y su cabello rubio aparece liso y suelto bajo el sombrero.

En otra ocasión, la reina Máxima apostó por un vestido verde oliva de largo medio y cuello alto, cubierto por una capa camel que cae hasta las muñecas. Completó el atuendo con un clutch marrón y el cabello recogido en un moño bajo.

La reina Máxima también deslumbra con un vestido verde oliva de cuello alto y capa camel, añadiendo un aire refinado y moderno a sus presentaciones (REUTERS/Yves Herman)

Azul

El azul intenso es otro de los colores recurrentes en la vestimenta real. Recientemente, en Escocia, la reina Camila lució un abrigo-vestido azul de corte recto, largo y con detalles en la textura de los puños y el cierre frontal.

El conjunto se complementó con un sombrero de ala ancha en el mismo tono y un broche plateado de forma de pluma que adorna el lado izquierdo del pecho. Camila sostenía un paraguas transparente de empuñadura curva.

El abrigo-vestido azul intenso de la reina Camila, acompañado de sombrero y broche plateado, transmite sobriedad y seriedad en las ceremonias formales del Reino Unido (REUTERS)

Kate Middleton, princesa de Gales, apostó en un acto social meses atrás por un traje sastre azul oscuro compuesto por un blazer entallado y pantalón recto. Añadió una camiseta blanca lisa y un collar dorado de eslabones para completar el conjunto. Kate llevó el cabello largo, liso y suelto.

Kate Middleton moderniza la moda real con un traje sastre azul oscuro, camiseta blanca y collar dorado, que representan cercanía y profesionalismo en actos públicos (katemiddletonprincessofwalesuk)

Rojo: protagonismo asegurado en la escena real

El rojo es otro color predominante en los looks de la realeza. Al presidir un acto institucional en octubre, Letizia eligió un vestido rojo de corte midi, confeccionado en un tejido liso con manga corta ligeramente acampanada.

El diseño incluyó un escote cerrado y costuras verticales que aportan estructura. Combinó el vestido con zapatos de tacón medio y bolso tipo clutch, ambos en rojo. El cabello lo llevó suelto y peinado en ondas suaves, lo que añadió dinamismo a la imagen.

El vestido rojo midi con escote cerrado y costuras definidas que elige la reina Letizia sirve como declaración de autoridad y decisión en la escena institucional (José Oliva / Europa Press)

En el caso de Kate Middleton, en diciembre de 2024 en Royal Carols destacó un conjunto rojo de dos piezas consistente en un abrigo largo de solapa con botones y una pollera a juego.

Kate Middleton impacta con un conjunto rojo de abrigo largo y falda, blusa blanca y lazo negro, expresando visibilidad y refinamiento en contextos donde la imagen es clave (THE ROYAL FAMILY).

La blusa blanca incluyó un lazo negro al cuello, y el abrigo entallado presentó hombreras marcadas que estilizaron la figura. La princesa de Gales llevó el cabello suelto, peinado liso.