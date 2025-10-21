Tendencias

Receta de hummus de remolacha, rápida y fácil

Una crema colorida y saludable, lista en solo 20 minutos, se posiciona como la opción preferida para quienes buscan variedad en entradas o dips sin complicaciones y con ingredientes vegetales frescos

Por Nazareno Rosen

Guardar
El hummus de remolacha es
El hummus de remolacha es una opción colorida y nutritiva para entradas o dips saludables

El hummus de remolacha es una opción colorida, original y súper nutritiva para quienes buscan una entrada distinta o un dip saludable. Su preparación es muy sencilla: solo se necesitan pocos ingredientes y unos minutos para obtener una crema untuosa, perfecta para acompañar pan pita, bastones de vegetales o galletitas saladas.

Esta versión rápida y fácil se destaca por su sabor suave, un toque levemente dulce y el inconfundible color vibrante que aporta la remolacha, ideal para sorprender en cualquier reunión o sumar variedad a tus comidas diarias.

Aunque el hummus tradicional tiene raíces en el Medio Oriente, la variante de remolacha es una adaptación moderna y fresca que ha ido ganando popularidad en todo el mundo, especialmente entre quienes priorizan los ingredientes vegetales y la alimentación saludable. Su origen se asocia principalmente a la innovación en la cocina vegana y vegetariana, que adopta la técnica básica del hummus clásico agregando remolacha cocida.

Además de aportar un sabor dulzón y una textura cremosa, la remolacha deja un tono rojizo único, ideal para sorprender en una picada o como entrada. Lo mejor: esta versión es súper simple y se puede hacer en minutos.

Receta de hummus de remolacha

El hummus de remolacha es una crema para untar que se prepara combinando garbanzos cocidos, remolacha asada o hervida, tahini (pasta de sésamo), jugo de limón, aceite de oliva, ajo y condimentos. Todo se procesa junto hasta conseguir una pasta suave y homogénea. Puede servirse como dip o acompañamiento, y se disfruta frío, ideal para resolver comidas rápidas y saludables.

Lo atractivo de esta receta es su practicidad: si ya se tienen los garbanzos cocidos y la remolacha lista, solo resta procesar todo junto en la licuadora o procesadora de alimentos. La combinación de ingredientes logra una textura aterciopelada, con un sabor suave, ligeramente terroso y una nota ácida que realza el conjunto.

Tiempo de preparación

Preparar hummus de remolacha rápida y fácil lleva aproximadamente 20 minutos en total:

  • 10 minutos para cocinar o pelar la remolacha si no está lista.
  • 5 minutos para reunir y medir los ingredientes.
  • 5 minutos para procesar y ajustar el sabor.

Ingredientes

  • 1 taza de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien enjuagados).
  • 1 remolacha mediana cocida y pelada.
  • 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo).
  • 1 diente de ajo pequeño.
  • 2 cucharadas de jugo de limón.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.
  • 1/2 cucharadita de comino molido.
  • Sal y pimienta negra a gusto.
  • Agua fría o caldo de verduras (opcional, para aligerar la textura).

Cómo hacer hummus de remolacha, paso a paso

  • Si no se tiene la remolacha cocida, hervirla en agua con piel durante 30-40 minutos. Dejar enfriar, pelar y trocear.
  • En una procesadora o licuadora, colocar los garbanzos cocidos, la remolacha troceada, el tahini, el diente de ajo, el jugo de limón, el aceite de oliva y el comino.
  • Procesar todo hasta obtener una pasta suave y homogénea.
  • Si la mezcla está muy espesa, agregar agua fría o caldo de verduras de a cucharadas hasta lograr la textura deseada.
  • Probar y ajustar la sal y pimienta. Si gusta más ácido, agregar unas gotas extra de limón.
  • Servir el hummus en un bol y decorar con un chorrito de aceite de oliva, semillas de sésamo o perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o dip.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de hummus de remolacha (considerando 4 porciones por la receta total) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 140
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Azúcares: 3,5 g
  • Proteínas: 4 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El hummus de remolacha puede conservarse en la heladera hasta 4 días en un recipiente hermético. Siempre es importante mantenerlo bien tapado para evitar que se seque o absorba olores de otros alimentos.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Restringir el azúcar en los primeros 1.000 días de vida, reduce el riesgo de asma y EPOC

Un experimento natural tras la Segunda Guerra Mundial permitió identificar factores que influyen en la función pulmonar durante las décadas posteriores

Restringir el azúcar en los

Cómo se escribe: ¿ Las cervicales o los cervicales? La RAE aclara la polémica

La real academia española deja en claro la forma adecuada para referirse a la vértebra cervical

Cómo se escribe: ¿ Las

3 hábitos sencillos para reducir el estrés despúes del trabajo

Especialistas en psicología, consultados por Eatingwell, recomiendan rutinas sencillas para reducir la tensión y favorecer el equilibrio emocional al finalizar la jornada labora

3 hábitos sencillos para reducir

Expresiones normales que podrían ser alerta de depresión, según psicólogos

Frases habituales que pueden advertir síntomas de depresión, según especialistas citados por Psychologyes. Detectarlas ayuda a brindar apoyo emocional a tiempo

Expresiones normales que podrían ser

Cinta kinesiológica: qué beneficios reales ofrece a músculos y articulaciones según expertos en medicina deportiva

Se popularizó entre atletas profesionales y aficionados como una herramienta de soporte físico, pero la evidencia científica indica que su eficacia depende de la técnica de aplicación y de la supervisión

Cinta kinesiológica: qué beneficios reales
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quedó preso el único acusado

Quedó preso el único acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Dónde voto en CABA: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones legislativas 2025

Graciela Ocaña: “El presidente Javier Milei tiene un déficit emocional, no sabe escuchar a la sociedad y eso es malísimo para la democracia”

Duro cruce entre Luis Caputo y la hija de Agustín Rossi por la recompra de deuda

Milei confirmó que “reacomodará” el gabinete luego de la elección y proyectó qué sería un buen resultado para el oficialismo

INFOBAE AMÉRICA
La nueva fuerza para enfrentar

La nueva fuerza para enfrentar a las pandillas comenzó a ejecutar sus primeras acciones en Haití

La victoria de Rodrigo Paz anticipa un giro en la política exterior de Bolivia y plantea desafíos institucionales

Quiénes son los rehenes asesinados que aún no fueron devueltos por Hamas a Israel

Disfrutar, convivir y crear recuerdos: los 40 años de McDonald’s en México

Indinación por la boda de la hija de un funcionario iraní que reprimía a las mujeres, pero con ella fue más permisivo

TELESHOW
Ángel de Brito habló del

Ángel de Brito habló del futuro de Beto Casella en tevé: su posible paso a América y qué pasará con Bendita

Luis Ventura tuvo un accidente en MasterChef Celebrity y recibió atención médica: el video

El apodo que le puso Andy Chango a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Me encanta que me digas así”

El desopilante diálogo entre Eva Bargiela y la China Ansa en la recta final de sus embarazos: “Dormí temprano”

El día de spa y relax de Camilota luego del alta de su hermano Thiago Medina: “Hoy me elegí a mí”