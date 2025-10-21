Receta de hummus de remolacha, rápida y fácil

El hummus de remolacha es una opción colorida y nutritiva para entradas o dips saludables

El hummus de remolacha es una opción colorida, original y súper nutritiva para quienes buscan una entrada distinta o un dip saludable. Su preparación es muy sencilla: solo se necesitan pocos ingredientes y unos minutos para obtener una crema untuosa, perfecta para acompañar pan pita, bastones de vegetales o galletitas saladas.

Esta versión rápida y fácil se destaca por su sabor suave, un toque levemente dulce y el inconfundible color vibrante que aporta la remolacha, ideal para sorprender en cualquier reunión o sumar variedad a tus comidas diarias.

Aunque el hummus tradicional tiene raíces en el Medio Oriente, la variante de remolacha es una adaptación moderna y fresca que ha ido ganando popularidad en todo el mundo, especialmente entre quienes priorizan los ingredientes vegetales y la alimentación saludable. Su origen se asocia principalmente a la innovación en la cocina vegana y vegetariana, que adopta la técnica básica del hummus clásico agregando remolacha cocida.

Además de aportar un sabor dulzón y una textura cremosa, la remolacha deja un tono rojizo único, ideal para sorprender en una picada o como entrada. Lo mejor: esta versión es súper simple y se puede hacer en minutos.

Receta de hummus de remolacha

El hummus de remolacha es una crema para untar que se prepara combinando garbanzos cocidos, remolacha asada o hervida, tahini (pasta de sésamo), jugo de limón, aceite de oliva, ajo y condimentos. Todo se procesa junto hasta conseguir una pasta suave y homogénea. Puede servirse como dip o acompañamiento, y se disfruta frío, ideal para resolver comidas rápidas y saludables.

Lo atractivo de esta receta es su practicidad: si ya se tienen los garbanzos cocidos y la remolacha lista, solo resta procesar todo junto en la licuadora o procesadora de alimentos. La combinación de ingredientes logra una textura aterciopelada, con un sabor suave, ligeramente terroso y una nota ácida que realza el conjunto.

Tiempo de preparación

Preparar hummus de remolacha rápida y fácil lleva aproximadamente 20 minutos en total:

10 minutos para cocinar o pelar la remolacha si no está lista.

5 minutos para reunir y medir los ingredientes.

5 minutos para procesar y ajustar el sabor.

Ingredientes

1 taza de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien enjuagados).

1 remolacha mediana cocida y pelada.

2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo).

1 diente de ajo pequeño.

2 cucharadas de jugo de limón.

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

1/2 cucharadita de comino molido.

Sal y pimienta negra a gusto.

Agua fría o caldo de verduras (opcional, para aligerar la textura).

Cómo hacer hummus de remolacha, paso a paso

Si no se tiene la remolacha cocida, hervirla en agua con piel durante 30-40 minutos. Dejar enfriar, pelar y trocear.

En una procesadora o licuadora, colocar los garbanzos cocidos, la remolacha troceada, el tahini, el diente de ajo, el jugo de limón, el aceite de oliva y el comino.

Procesar todo hasta obtener una pasta suave y homogénea.

Si la mezcla está muy espesa, agregar agua fría o caldo de verduras de a cucharadas hasta lograr la textura deseada.

Probar y ajustar la sal y pimienta. Si gusta más ácido, agregar unas gotas extra de limón.

Servir el hummus en un bol y decorar con un chorrito de aceite de oliva, semillas de sésamo o perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o dip.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de hummus de remolacha (considerando 4 porciones por la receta total) contiene aproximadamente:

Calorías: 140

Grasas: 7 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 14 g

Azúcares: 3,5 g

Proteínas: 4 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El hummus de remolacha puede conservarse en la heladera hasta 4 días en un recipiente hermético. Siempre es importante mantenerlo bien tapado para evitar que se seque o absorba olores de otros alimentos.