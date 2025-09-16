Tendencias

Receta de bastones de espinaca crocantes sin harina, rápida y fácil

Una alternativa ligera y sabrosa para quienes buscan reducir harinas, logrando una textura crujiente y sabor delicado, ideales para dietas sin gluten

Por Nazareno Rosen

Estos bastones resultan ligeros, crocantes y muy sabrosos

Los bastones de espinaca crocantes sin harina son una solución perfecta para quienes buscan una opción saludable, sabrosa y, además, apta para personas que desean reducir el consumo de harinas. Estos bastones verdes y dorados sorprenden tanto por su textura crujiente como por su color vibrante y su sabor delicado.

La espinaca es un vegetal noble y versátil, fundamental en la cocina argentina y de muchas partes del mundo. Tradicionalmente, los bastones fritos o al horno suelen ir rebozados en pan o harina, pero esta versión se apoya en ingredientes alternativos como el queso y el huevo, logrando la crocancia final con semillas, avena o polenta. Son ideales como entrada, acompañamiento o tentempié, y una excelente manera de incorporar vegetales en la alimentación diaria, especialmente para niños o quienes no son fanáticos de las verduras. Además, permiten múltiples variantes: se pueden sumar zanahoria rallada, calabaza o agregar especias a gusto.

Receta de bastones de espinaca crocantes sin harina

Preparar bastones de espinaca crocantes sin harina es más sencillo de lo que se imagina. En esta receta, la espinaca se blanquea y se mezcla con huevo, queso y un poco de polenta o avena triturada para dar estructura sin necesidad de recurrir a harinas refinadas. Finalmente, se rebozan en semillas o más polenta y se cocinan al horno hasta dorar. Es un plato flexible que acepta quesos duros, semillas varias o incluso frutos secos picados en el rebozado.

Estos bastones resultan ligeros, crocantes y muy sabrosos, ideales tanto para quienes llevan una dieta sin gluten como para quienes buscan versiones más livianas de los clásicos bastones fritos. Son perfectos para servir calientes, pero también se pueden disfrutar fríos en picnics o viandas.

Tiempo de preparación

  • Preparación de los ingredientes: 10 minutos
  • Cocción de la espinaca y mezclado: 10 minutos
  • Armado y rebozado de los bastones: 10 minutos
  • Cocción al horno: 20 minutos

Tiempo total: 50 minutos

Ingredientes

  • 400 g de espinaca fresca (o 300 g de espinaca congelada)
  • 2 huevos
  • 100 g de queso rallado (tipo parmesano o reggianito)
  • 4 cucharadas de polenta instantánea o avena procesada
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • Nuez moscada (opcional)
  • Semillas de sésamo, girasol o mix para rebozar (puede usarse más polenta o avena)
  • Aceite de oliva o spray vegetal para la placa del horno

Cómo hacer bastones de espinaca crocantes sin harina, paso a paso

  • Lavar y picar finamente la espinaca (si se usa congelada, descongelar y escurrir muy bien).
  • Blanquear la espinaca en agua hirviendo por 1-2 minutos. Escurrir y enfriar bajo agua fría. Exprimir el exceso de agua y picar bien.
  • En un bol, mezclar la espinaca con los huevos, el queso rallado, la polenta (o avena) y los condimentos. Integrar hasta lograr una mezcla húmeda pero modelable. Si está muy húmeda, agregar más polenta o avena.
  • Tomar pequeñas porciones y formar bastones con la mano.
  • Pasar los bastones por las semillas o polenta/avena extra, cubriéndolos bien.
  • Disponer los bastones en una placa para horno previamente aceitada o con papel manteca.
  • Rociar con un poco de aceite de oliva.
  • Cocinar en horno precalentado a 200°C por 20 minutos o hasta que estén bien dorados y crujientes.
  • Retirar, dejar enfriar unos minutos y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtienen aproximadamente 16 bastones de tamaño mediano, suficientes para 4 porciones como entrada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (4 bastones) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 140
  • Grasas: 8 g
  • Grasas saturadas: 3 g
  • Carbohidratos: 8 g
  • Azúcares: 1 g
  • Proteínas: 9 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bastones de espinaca crocantes se pueden conservar en la heladera hasta 3 días, bien tapados. También se pueden freezar ya cocidos por hasta 2 meses; para consumir, calentar directamente en horno o air fryer.

