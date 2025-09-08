Tendencias

Reconectar con viejos amigos, ¿por qué es una decisión que no todos se atreven a tomar?

Investigaciones recientes revelan que, aunque muchas personas desean retomar vínculos pasados, la decisión depende de la confianza en la durabilidad del lazo y del temor a la reacción que pueda generar el reencuentro

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El contenido del mensaje no
El contenido del mensaje no determina la decisión de reconectar, revela la investigación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordar a un viejo amigo y sentir el impulso de retomar el contacto es una experiencia común, pero solo una minoría se anima a dar el paso.

Una reciente investigación publicada por The Conversation revela que, aunque muchas personas desean reconectar con amistades del pasado, la mayoría no llega a enviar ese mensaje.

El estudio identifica la creencia en la resiliencia de la amistad —la idea de que una relación puede sobrevivir largos periodos sin contacto— como el factor decisivo que impulsa a las personas a reconectar, por encima de cualquier otro elemento.

La creencia en la resiliencia
La creencia en la resiliencia de la amistad impulsa a retomar el contacto con viejos amigos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno tiene una dimensión social relevante. Según los datos recogidos por el equipo de Kristina K. Castaneto y Lara B. Aknin, hasta el 90% de los encuestados afirma tener un “viejo amigo” con quien ha perdido el contacto, pero a quien aprecia.

Sin embargo, solo entre el 30% y el 34% de las personas se decide a enviar un mensaje, incluso cuando las circunstancias son favorables: la relación no terminó mal, existe la creencia de que el otro desea saber de uno y se dispone de la información de contacto necesaria.

Esta reticencia resulta llamativa, ya que las relaciones sociales se asocian de manera consistente con mayores niveles de bienestar y salud, como subraya la investigación difundida por The Conversation.

El contenido del mensaje no
El contenido del mensaje no determina la decisión de reconectar, revela la investigación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprender qué impulsa realmente a las personas a reconectar, los investigadores analizaron más de 850 notas de contacto escritas por participantes en estudios previos. Cada persona redactó un mensaje dirigido a un viejo amigo y tuvo la opción de enviarlo o no.

El análisis de estas notas se realizó en más de 20 dimensiones, incluyendo longitud, carga emocional y presencia de recuerdos personales. Doce de estas dimensiones se evaluaron mediante el programa informático Linguistic Inquiry Word Count (LIWC), que permite medir aspectos como la orientación temporal del mensaje (pasado, presente o futuro) y la cantidad de emociones positivas o negativas.

Además, un equipo de evaluadores humanos analizó temas más subjetivos, como la asunción de responsabilidad por el distanciamiento o la evocación de recuerdos compartidos.

La mayoría desea retomar amistades
La mayoría desea retomar amistades del pasado, pero pocos dan el primer paso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de este análisis detallado, los resultados mostraron que el contenido del mensaje —ya fuera su tono, longitud, enfoque temporal o carga emocional— no predecía de manera significativa la decisión de enviarlo.

Solo seis características del mensaje alcanzaron relevancia estadística, y sus efectos fueron pequeños e inconsistentes entre las distintas muestras. Como señalaron los autores, “la renuencia a acercarse a viejos amigos no es experimentada por un tipo de persona, ni las notas de contacto que se envían siguen un tipo de guion”, según recogió The Conversation.

Ante la falta de patrones claros en el contenido de los mensajes, el equipo de investigación dirigió su atención a las características personales de quienes deciden reconectar. Para ello, reclutaron a 312 participantes en campus universitarios y espacios públicos, a quienes se les pidió identificar a un viejo amigo y responder a preguntas sobre su bienestar, personalidad, satisfacción con la amistad y creencias sobre las relaciones.

La confianza en la durabilidad
La confianza en la durabilidad de los lazos sociales es clave para restablecer relaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al final del cuestionario, se les ofreció la oportunidad de escribir y enviar un mensaje a ese amigo. Solo el 34,2% optó por hacerlo. Entre todas las variables analizadas, la única que predijo de manera consistente la decisión de enviar el mensaje fue la resiliencia de la amistad: quienes creían que la relación podía resistir largos periodos sin contacto eran los más propensos a dar el primer paso.

Este hallazgo tiene implicaciones prácticas. Los investigadores aconsejan no obsesionarse con la perfección del mensaje, sino priorizar el acto de comunicarse.

“No te obsesiones demasiado con elaborar el mensaje perfecto, ¡simplemente comunícate con él!”, recomiendan en The Conversation. Y agregan: “Un simple saludo, una referencia a un recuerdo compartido o incluso un mensaje breve como “¡Oye, ha pasado mucho tiempo! ¿Cómo estás?” puede ser suficiente para reactivar el vínculo2.

La investigación sugiere que la mayoría de las personas podría reconectar con viejos amigos si se siente capaz de dar el primer paso, sin preocuparse por el contenido exacto del mensaje. Comprender el papel de la resiliencia de la amistad puede ser el incentivo necesario para retomar ese contacto pendiente.

Temas Relacionados

Resiliencia de la amistadReconexión con viejos amigosBienestar socialNewsroom BUE

Últimas Noticias

De Bella Hadid a Rihanna, las hombreras protagonizan los looks de las celebridades en alfombras rojas

El recurso es adoptado por referentes del estilo global y se consolida como uno de los símbolos de la moda actual

De Bella Hadid a Rihanna,

Cómo un síntoma sutil y común llevó a una mujer a descubrir que tenía un cáncer avanzado

Maeve Fanning, de Birmingham, Reino Unido, atribuyó las molestias a la fatiga hasta recibir el diagnóstico

Cómo un síntoma sutil y

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

Dos estudios en Suiza con participantes de más de 70 años mostraron que su uso regular puede favorecer la plasticidad cerebral y la autonomía en actividades cotidianas

Los videojuegos de ejercicio físico

¿La genética puede ser clave en las relaciones románticas? Qué dice un reciente estudio

Investigadores de la Universidad de Queensland en Australia advirtieron, mediante simulaciones computacionales, cómo algunas características y preferencias son hereditarias. Cómo influyen los elementos sociales, culturales y emocionales en la atracción, según Muy Interesante

¿La genética puede ser clave

El árbol resistente a la sequía que brinda sombra y puede plantarse en el jardín de casa

Si el espacio de la vivienda lo permite, esta especie es ideal pues se adapta a climas áridos y ofrece protección del sol

El árbol resistente a la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luego de tres horas en

Luego de tres horas en alerta a tres cuadras del Congreso, descartaron la fuga de un gas en una cámara de electricidad

Santa Fe entra en la recta final para aprobar la nueva Constitución: qué modificaciones se hicieron y cuándo se jura

El dólar oficial escaló a $1.425 en una rueda volátil donde se aproximó al techo de la banda de flotación

Cuál es el gigante regional en el que invierte Amazon con la intención de competir con Mercado Libre

Juicio por filicidio en Salta: condenaron a prisión perpetua a la madre de Leonel Francia

INFOBAE AMÉRICA
El jefe de gabinete de

El jefe de gabinete de Zelensky y Marco Rubio conversaron tras el ataque al edificio gubernamental en Kiev

Más de 500.000 personas fueron afectadas por el terremoto en Afganistán, alertó UNICEF

El dólar extiende su caída tras débil informe de empleo en Estados Unidos

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

La multinacional SpaceX compró espectros por 17.000 millones de dólares para expandir Starlink

TELESHOW
Sofía Calzetti, la pareja del

Sofía Calzetti, la pareja del Kun Agüero, habló sobre su relación con Giannina Maradona

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posbile regreso de Juana y sus hermanas

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo