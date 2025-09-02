Brillos metálicos y terciopelo dominan la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia: los últimos looks

La diversidad de tejidos y estilos define la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia en su sexta jornada (REUTERS)

La alfombra roja de la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia reúne a una selección de estilos marcados por transparencias, texturas satinadas, terciopelos y aplicaciones metálicas.

El certamen, celebrado en la ciudad italiana desde el 27 de agosto hasta el 6 de septiembre, congregó en la última jornada a figuras del cine, la moda y el deporte, quienes exploraron materiales livianos y destellos de brillo. La variedad de tejidos, el protagonismo de las transparencias y el regreso de cortes clásicos definieron la escena.

Marc Jacobs

El diseñador Marc Jacobs eligió una visión oscura y contemporánea con un blazer negro de solapa ancha y hombreras marcadas, combinado con camiseta y pantalones negros de acabado brillante símil cuero. Detalles como los zapatos planos de punta y la barba recortada acentuaron una imagen sobria, reforzada por la textura reflectante.

Jacobs prescindió de la corbata y adaptó recursos del tailoring clásico a un código moderno. Entre los detalles de su look, destacó su manicure ya que llevó las uñas pintadas de color azul oscuro, lo que sumó un acento llamativo y sofisticado a la propuesta.

Sofia Coppola

La directora y guionista estadounidense Sofia Coppola apostó por un vestido largo de manga larga confeccionado en tejido negro y beige con un motivo floral de encaje. El diseño, de silueta sencilla y ajustada, combinó la sobriedad clásica con la riqueza de los detalles textiles. Coppola completó su look con pendientes llamativos y un peinado suelto y natural. El conjunto reflejó una elegancia discreta y una preferencia por la comodidad sin perder estilo, distintiva de su presencia habitual en las alfombras rojas.

Camila Giorgi

La extenista Camila Giorgi lució un vestido largo de tejido translúcido beige adornado con pedrería plateada y cuentas que dibujaron ondas. La espalda quedó descubierta, sostenida solo por una fina tira en la nuca.

Complementó el estilismo con pendientes dorados largos, pulsera ancha y una coleta alta muy pulida. Además, optó por un maquillaje neutro.

Rebeca Marder

La actriz francesa Rebeca Marder optó por un vestido largo celeste satinado, con lazo anudado al cuello y mangas largas. Una abertura lateral en la pollera añadió ligereza y permitió ver parte de la pierna.

Marder eligió zapatos de taco negro y peinado suelto con ondas suaves. La ausencia de accesorios potenció la prenda y su textura satinada, mientras que el azul claro y el brillo subrayaron una propuesta delicada.

Gabriel Basso

El actor estadounidense Gabriel Basso llegó con un esmoquin azul marino de corte clásico, camisa blanca y pajarita negra, junto a zapatos de charol negro que agregaron un brillo sutil.

El cabello corto y la sencillez del look reafirmaron la vigencia del esmoquin tradicional, actualizado con materiales reflectantes y cortes ajustados.

Elisabetta Gregoraci

La presentadora italiana Elisabetta Gregoraci lució un vestido largo de gasa marrón oscuro, textura translúcida y un solo tirante, con falda amplia de pliegues. La transparencia en la parte inferior dejó entrever las piernas bajo la luz, realzada con accesorios metálicos: collar ancho, pulseras y pendientes largos.

El cabello largo y lacio cayó sobre el hombro descubierto; labios rojos y delineado intenso destacaron en el maquillaje, logrando una presencia de alto impacto visual.

Eva Herzigova

La supermodelo Eva Herzigova optó por un vestido largo de terciopelo negro de manga larga, ajustado a la figura y decorado con bordados dorados de motivos vegetales sobre el pecho y el hombro.

Añadió sandalias doradas y un recogido prolijo. El diseño combinó el contraste de texturas opacas con brillos selectivos y la ausencia de aberturas, resaltando una estructura clásica realzada por detalles luminosos.

Colman Domingo

El actor y director Colman Domingo eligió un conjunto negro de chaqueta y pantalón recto, decorado con apliques dorados y flecos en los hombros. Una banda ancha, rematada en lazo, cruzó la cintura.

Sumó camisa oscura y zapatos formales. Su bigote característico y una expresión distendida completaron el look, con destellos dorados en la prenda resaltados por la luz artificial.

Greta Lee

La actriz Greta Lee se distinguió con un diseño innovador de mangas abullonadas, escote en “V” y lazo voluminoso en la cintura, que armó una prenda asimétrica con un lado corto y el otro largo.

El conjunto, en tono oscuro, dejó una pierna al descubierto. Lee completó el atuendo con collar plateado y cabello liso, alineada con la tendencia de resaltar el torso y formas geométricas.

Rebecca Ferguson

La actriz sueca Rebecca Ferguson apareció con un vestido largo negro de tejido grueso y hombreras estructuradas, acompañado de mangas largas y cola ligera. La falta de aberturas visibles y la silueta ajustada crearon una imagen sólida, acompañada de ondas marcadas en el cabello.

La posición de la mano en la cintura acentuó el diseño, identificado con la preferencia de la noche por cortes clásicos y superficies densas.

Cary Elwes

El británico Cary Elwes llevó un traje azul claro de corte tradicional, solapa recta y camiseta negra. Destacó la solapa con un broche floral blanco, matizando el conjunto con un toque elegante y relajado.

La selección de colores claros y accesorios mínimos contrastó con los tonos oscuros y brillos, aportando versatilidad a la variedad de estilos de la jornada.

Stillz

El director Matías Vásquez, conocido como Stillz, caminó la alfombra roja con una apuesta singular. Optó por un traje negro de corte clásico y camisa blanca, pero el foco visual se centró en los accesorios: una gorra beige con aplicaciones tipo cadenas y una máscara cubrebocas negra decorada con destellos plateados que cubría la mitad inferior de la cara.

Completó su look con anteojos oscuros, fusionando códigos de la cultura urbana y el high fashion en una sola aparición.