Receta de chipá con queso parmesano, rápida y fácil

Una versión sencilla de este clásico del noreste argentino, ideal para quienes buscan bocados esponjosos y sabrosos

Por Celeste Sawczuk

La preparación del chipá con
La preparación del chipá con queso parmesano no requiere levadura ni leudado y está lista en menos de 30 minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chipá, uno de los íconos indiscutidos de la gastronomía del noreste argentino y en especial de la provincia de Misiones y Corrientes, es ese bocadito dorado y tierno que nunca falta en las mesas criollas cuando el mate está listo. Con su textura esponjosa y su sabor a queso inconfundible, esta preparación rápida y fácil con queso parmesano es ideal para calmar antojos sin pasar mucho tiempo en la cocina.

El chipá tiene profundas raíces guaraníes y su receta fue adaptada por colonizadores e inmigrantes, convirtiéndose en un imprescindible del desayuno y la merienda en Paraguay, Misiones, Corrientes y Formosa. Su base de almidón de mandioca (sin gluten), huevos y queso lo hace apto para celíacos y lo transforma en la compañía perfecta para un mate o café caliente.

Aunque la versión tradicional emplea quesos duros locales, aquí se muestra cómo aprovechar el intenso sabor del parmesano – ideal para los amantes de los sabores potentes–, logrando un chipá dorado, elástico y repleto de aroma.

Receta de chipá con queso parmesano

Preparar chipá es sencillo y no requiere experiencia previa en panificados, ya que no lleva levadura ni necesita leudado. Simplemente se mezcla el almidón de mandioca con los huevos, queso parmesano y manteca derretida hasta formar una masa maleable. El resultado son bollitos esponjosos por dentro y ligeramente crocantes por fuera, con una corteza aromática y dorada gracias al parmesano.

Esta variante es perfecta para cualquier momento del día y puede acompañar comidas saladas o ser protagonista en reuniones informales. Lo mejor: se prepara en menos de media hora y utiliza ingredientes que probablemente ya tengas en tu cocina.

Tiempo de preparación

El chipá con queso parmesano es ultrarápido:

  • Preparación y amasado: 10 minutos
  • Formado de bollitos y armado en la placa: 5 minutos
  • Cocción en horno precalentado: 12 a 15 minutos

Tiempo total aproximado: 25 a 30 minutos.

El chipá, de raíces
El chipá, de raíces guaraníes, es apto para celíacos gracias a su base de almidón de mandioca sin gluten- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 250 g de almidón de mandioca (también llamado fécula de mandioca o yuca)
  • 150 g de queso parmesano rallado
  • 1 huevo grande
  • 50 g de manteca (mantequilla), derretida y tibia
  • 100 ml de leche (aproximadamente; puede requerirse un poco más o menos)
  • 1 pizca de sal (si el queso es muy salado, usar menos)
  • Opcional: 1 pizca de nuez moscada o pimienta recién molida

Cómo hacer chipá con queso parmesano, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C (fuerte). Preparar una placa para horno con papel manteca o enmantecar levemente.
  2. En un bol grande, mezclar el almidón de mandioca con el queso parmesano rallado y la pizca de sal (y condimentos opcionales).
  3. Añadir el huevo y la manteca derretida tibia. Mezclar con una cuchara.
  4. Sumar la leche poco a poco, mezclando hasta obtener una masa suave, que no sea demasiado pegajosa y que permita formar bollitos. Es posible que no sea necesario utilizar toda la leche, o que necesites unas gotas más según el tamaño del huevo.
  5. Tomar porciones de masa del tamaño de una nuez y armar bolitas del mismo tamaño, colocándolas en la placa dejando un poco de espacio entre ellas.
  6. Llevar al horno (ya caliente) por 12-15 minutos, o hasta que los chipás estén inflados y la superficie dorada. No sobre hornear para preservarlos tiernos.
  7. Retirar, dejar entibiar ¡y disfrutar!
Los ingredientes principales del chipá
Los ingredientes principales del chipá son almidón de mandioca, queso parmesano, huevo, manteca y leche - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes se obtienen aproximadamente 12 a 15 chipás medianos, suficientes para 4 a 5 porciones como acompañamiento o merienda.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Aproximadamente por cada 3 chipás medianos:

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 8 g
  • Grasas saturadas: 4 g
  • Carbohidratos: 31 g
  • Azúcares: 1,5 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El chipá puede conservarse a temperatura ambiente, tapado, durante 1 día. Luego pierde textura. En heladera, se conserva bien por 3 días en recipiente hermético; para servir, bastará calentarlos unos minutos al horno o tostadora para darles nueva vida.

