¿Por qué 6174 es el número más misterioso?

Te propongo un juego sencillo. Solo necesitás elegir cuatro cifras distintas. Por ejemplo: 1, 2, 3 y 4.
Ahora seguí estos pasos:
- Ordená los dígitos de mayor a menor y formá un número. En este caso: 4321.
- Luego, ordenalos de menor a mayor y formá otro número: 1234.
- Restá el número más grande menos el más chico:4321 - 1234 = 3087
- Repetí el proceso con el nuevo número:
- 8730 - 0378 = 8352
- 8532 - 2358 = 6174
- 7641 - 1467 = 6174
- ¡Y de nuevo 6174!
A partir de acá, el resultado se repite para siempre. No importa cuántas veces lo sigas haciendo: 6174 aparece y no se va más. Entiendo que puedas pensar que esto puede ser una simple casualidad. Veamos qué pasa con otro ejemplo
Probemos con otras cifras: 7, 4, 1 y 9.
- Mayor a menor: 9741
- Menor a mayor: 1479
- Resta: 9741 - 1479 = 8262
- Seguimos:
- 8622 - 2268 = 6354
- 6543 - 3456 = 3087
- 8730 - 0378 = 8352
- 8532 - 2358 = 6174
¡Y otra vez llegamos al número misterioso!
Sí, leíste bien. No importa qué combinación inicial uses (siempre que no sean todas iguales, como 3333), el proceso siempre termina en 6174. Y lo más curioso es que suele alcanzarse en siete pasos.
El hallazgo fue hecho en 1949 por el matemático indio Dattathreya Ramchandra Kaprekar, un autodidacta apasionado por los patrones numéricos y experto en matemáticas recreativas. Por eso, el número 6174 lleva su nombre: la constante de Kaprekar.
Dattatreya Ramchandra Kaprekar
¿Y si probamos con tres cifras?
Si hacés el mismo procedimiento con tres cifras distintas, el resultado final siempre será 495.
Probá con 5, 2 y 9:
- 952 - 259 = 693
- 963 - 369 = 594
- 954 - 459 = 495
- 954 - 459 = 495¡Y ya estás atrapado en el bucle!
La constante de Kaprekar ha despertado el interés de estudiantes, docentes y matemáticos de todo el mundo desde su descubrimiento hace ya más de 70 años. Este tipo de curiosidades demuestra cómo, detrás de operaciones simples, se esconden patrones sorprendentes y misteriosos.