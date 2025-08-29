Cómo evitar los errores más comunes al renovar los ambientes

La arquitecta Carola Mauer destaca la importancia de filtrar tendencias y priorizar la funcionalidad en el diseño de interiores

La proliferación de imágenes y tendencias en redes sociales y plataformas digitales ha generado un escenario en el que quienes buscan transformar sus hogares o espacios de trabajo se enfrentan a un exceso de estímulos visuales y propuestas. Debido a esta cantidad de información reinante, el camino en la toma de decisiones para renovar nuestros espacios puede convertirse en una tarea nada fácil.

El asesoramiento profesional permite evitar errores costosos y adaptar las tendencias a las necesidades reales de cada espacio

Por ello, Infobae Deco se reunió con Carola Mauer, arquitecta, para conocer las claves esenciales para renovar nuestros espacios con decisiones inteligentes que prioricen diseño, funcionalidad, durabilidad y presupuesto.

La personalización y la coherencia entre materiales y texturas son claves para lograr ambientes armónicos y habitables ( Carola Mauer )

Por dónde empezar

El primer paso para lograr ambientes funcionales y personalizados consiste en filtrar toda la información que nos rodea y priorizar las necesidades reales de quienes habitan cada lugar. En primer lugar, enfocarse en qué se necesita, en el lugar de guardado, en cómo se mueven las personas allí dentro, cómo se habita cada espacio. Luego, habrá que pensar en que el espacio sea funcional y en última instancia prestar atención en lo estético.

La tecnología y la inteligencia artificial facilitan la planificación, pero la guía de un experto sigue siendo fundamental

Tanto desde la mirada profesional como en el abordaje personal, resulta fundamental realizar un ejercicio de introspección antes de iniciar cualquier compra o reforma. Es importantísimo elaborar una lista que contemple quiénes utilizan el espacio, cuáles son sus rutinas y qué requerimientos específicos existen. Este proceso permite evitar decisiones impulsivas motivadas por modas pasajeras o imágenes atractivas que no se ajustan a la vida cotidiana de los usuarios.

El proceso de transformación de un espacio debe ser reflexivo, gradual y adaptado a las posibilidades económicas y vitales de los usuarios

La tecnología a nuestro favor

En la actualidad, la tecnología ofrece herramientas que facilitan la visualización y planificación de los ambientes. Existen aplicaciones que permiten experimentar con colores, muebles y distribuciones, así como la posibilidad de crear mood boards con elementos inspiradores. Mauer destaca el aporte de la inteligencia artificial en este campo: “Tengo clientes que llegan ya con la imagen: ‘Me hizo esto el ChatGPT’. No creo que nos vaya a sacar el lugar de arquitectos, pero ayuda, porque podés sacar una foto de un espacio y, con un prompt claro, decir lo que necesitás”. Aun así, la abundancia de opciones puede resultar abrumadora y la intervención de un profesional puede guiar hacia decisiones más conscientes y eficientes.

La flexibilidad y la escucha activa permiten que los ambientes evolucionen junto a las necesidades de quienes los habitan

Invertir en un experto

El costo de contratar a un experto suele percibirse como un gasto elevado, especialmente en el contexto económico actual de Argentina, donde los precios de materiales y mobiliario han alcanzado niveles internacionales. Aunque se trata de una inversión que puede evitar errores costosos y optimizar recursos: Invertir en un profesional es justamente eso: una inversión, no un gasto, porque ayuda a optimizar decisiones.

La compra impulsiva de muebles y objetos sin asesoramiento puede afectar la armonía y funcionalidad del hogar

Bajar a tierra los deseos

También es vital adaptar los deseos estéticos a las posibilidades reales. Si un cliente sueña con una mesa de piedra natural de grandes dimensiones, pero el presupuesto no lo permite, se puede optar por materiales alternativos y reservar la piedra para detalles estratégicos, como una bandeja central o una superficie más pequeña. De este modo, se logra el impacto visual deseado sin comprometer la viabilidad económica del proyecto.

Cada proyecto de interiorismo debe reflejar la vida y prioridades de sus ocupantes, sin fórmulas universales

La personalización emerge como un eje central más allá de las tendencias o estilos definidos, la clave reside en comprender las emociones y preferencias de cada cliente. Es clave la personalización del espacio. Para lograrlo, es esencial escuchar y analizar el material de referencia que los clientes aportan, lo que permite traducir sus ideas y sentimientos en soluciones concretas y habitables.

Es importantísimo elaborar una lista que contemple quiénes utilizan el espacio, cuáles son sus rutinas y qué requerimientos específicos existen

Sin prisa, pero sin pausa

Uno de los errores más frecuentes en quienes emprenden reformas sin asesoramiento es la compra impulsiva de objetos o muebles que, una vez instalados, no se integran armónicamente con el resto del ambiente. No hay que perder de vista el rescatar y revalorizar elementos con historia o valor afectivo, integrándolos en una propuesta coherente.

Personalización y flexibilidad emergen como ejes centrales en el diseño interior frente a la influencia de modas y tecnología

El proceso de transformación de un espacio requiere tiempo y reflexión. Lo ideal es avanzar por etapas, priorizando los elementos más significativos para la familia o los usuarios. Los espacios hablan, por ello, es importante vivirlos para darse cuenta qué se necesita puntualmente en ese espacio. Tomar decisiones paso a paso, sin apurarse, desencadena un efecto dominó cuando comprobamos que vamos por el camino correcto. Esta estrategia permite adaptar el proyecto a las posibilidades económicas y temporales, y otorga flexibilidad para incorporar cambios a medida que evolucionan las necesidades.

Contratar un profesional es una inversión, no un gasto, porque ayuda a optimizar decisiones

Un mismo lenguaje

Es superimportante que los materiales y texturas dialoguen entre sí, sin necesidad de uniformidad absoluta, pero sí con un hilo conductor que otorgue sentido al conjunto, que no sean todo lo mismo, no sean todo monocolor, monotextura, pero que hablen el mismo idioma.

La armonía y la coherencia entre los distintos componentes del espacio resultan fundamentales, especialmente en ambientes integrados como living, comedor y cocina, donde conviven diferentes lenguajes estéticos.

Las soluciones deben responde a la dinámica de quienes habitan ese espacio

Espacio flexible

La vida familiar y las distintas etapas vitales también influyen en el diseño interior. Las soluciones deben responder a la dinámica de quienes habitan el espacio, considerando, por ejemplo, la presencia de niños pequeños o adolescentes y la necesidad de áreas de guardado o zonas de juego. No existen fórmulas universales: cada proyecto debe reflejar la forma de vida y las prioridades de sus ocupantes, permitiendo que los ambientes evolucionen junto con ellos.

Analizar hábitos y necesidades antes de cualquier reforma. Su enfoque invita a repensar la manera de planificar ambientes y priorizar lo esencial

La flexibilidad y la escucha activa se consolidan así como los pilares de una arquitectura y un interiorismo que buscan trascender la mera estética para convertirse en escenarios funcionales, personales y en constante transformación.

Foto y Video: Belén Altieri - IWoKFilms. / Fotos: Carola Mauer