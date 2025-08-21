Tendencias

Taylor Swift reinventa el glamour de Las Vegas: secretos de su look de corista en el nuevo álbum

Con pedrería artesanal, emplumado y guiños a la era dorada del musical estadounidense, su nueva imagen reinterpreta la elegancia y ostentación del siglo pasado

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
El homenaje de Taylor Swift
El homenaje de Taylor Swift al icónico vestuario de Las Vegas inspira una reinvención teatral y artística en la música pop (Redes sociales/Taylor Swift)

La más reciente reinvención estética de Taylor Swift generó conversación tanto entre sus seguidores como en la industria musical. El disparador de esta atención fue la revelación de la portada de su próximo álbum, “The Life of a Showgirl”, donde se la ve con un traje completamente cubierto de pedrería, tocado con plumas y el clásico gesto de los labios rojos señalados.

La inspiración detrás del vestuario de la portada proviene directamente del mundo de los espectáculos clásicos de la ciudad del juego. Swift eligió rendir homenaje a la tradición del musical y el glamour de los grandes shows de Las Vegas, al reinterpretar el vestuario de las coristas, ícono indiscutible de esa era.

En su mensaje promocional, la artista expuso el deseo de transmitir fuerza, sofisticación y teatralidad con un diseño fiel a ese legado.

La edición limitada en vinilo
La edición limitada en vinilo de “The Life of a Showgirl” destaca la atención a los detalles visuales y conceptuales de la producción

Diseño y características del vestuario del álbum “The Life of a Showgirl”

El vestuario que luce Swift en la portada del álbum no es una simple adaptación: es una pieza con historia propia. El diseñador Bob Mackie, legendario en el universo del espectáculo estadounidense, fue el encargado de revelar los detalles de esta creación a través de sus redes sociales.

Según Mackie, el conjunto fue concebido originalmente para el “Jewel Finale” del espectáculo “Jubilee!”; un show inolvidable en la Strip de Las Vegas.

El traje, tal como lo describió Mackie, se distingue por su elaboración artesanal: el sujetador, la ropa interior y los brazaletes están montados con hilo francés y forrados en un tejido color piel para simular desnudez, uno de los sellos más provocativos de la estética showgirl.

Piedras y cadenas de cuentas acentúan la prenda, que además incluye un tocado en forma de corona y plumas exuberantes. El conjunto, complementado por medias de red y guantes de ópera en algunas variantes, transmite una impronta de lujo y espectáculo.

Un tocado de plumas y
Un tocado de plumas y pedrería transforma a Swift en símbolo de glamour y poder escénico

No se trata solo de un vestuario llamativo, la elaboración de estas piezas puede alcanzar un peso de 10 a 40 libras debido al nivel de detalle y los adornos, según relató el estilista José Rodrigo, nativo de Las Vegas y experto en la moda local.

Historia del espectáculo “Jubilee!” y del diseñador Bob Mackie

El vestuario de Swift es parte del legado del icónico espectáculo “Jubilee!”. Producido por Don Arden, este show se mantuvo en escena desde 1981 hasta su cierre en 2016 y permanece como el espectáculo de coristas más longevo de la historia de Las Vegas.

“Jubilee!” transportaba a los espectadores a la era dorada de los Ziegfeld Follies, con más de 1,000 trajes cuidadosamente diseñados que deslumbraban por su opulencia y atención al detalle. La estética celebrada por Mackie y replicada en la portada de Swift representa la cúspide del vestuario teatral: brillo, sensualidad y ostentación.

Bob Mackie, responsable del traje, es un nombre fundamental en el diseño de vestuarios para el entretenimiento. Reconocido por su trabajo en televisión y espectáculos en vivo, Mackie aportó creatividad y un sentido inconfundible de la teatralidad a cada una de sus piezas para “Jubilee!”. Con la portada elegida por Swift, su legado, y el de los shows de Las Vegas, encuentra nueva vida y conexión con las generaciones actuales.

Las redes sociales celebran la
Las redes sociales celebran la apuesta de Swift por recuperar diseños emblemáticos del entretenimiento clásico en Las Vegas (Credit Image: © Ed Geller/Globe Photos/ZUMApress.com)

Anuncio del álbum y proceso creativo de Taylor Swift

El anuncio de “The Life of a Showgirl” fue realizado durante la participación de Taylor Swift en el pódcast “New Heights”, conducido por su pareja Travis Kelce. Allí, Swift no solo develó la portada sino que también confirmó una colaboración inédita con los productores Max Martin y Shellback, con quienes compuso y grabó las 12 canciones del álbum en Suecia, al aprovechar los descansos de la Eras Tour en Europa.

La artista relató cómo alternaba agotadoras sesiones de grabación con conciertos en vivo, lo que generó un ambiente de alta productividad y creatividad.

El lanzamiento está agendado para el 3 de octubre y, coincidiendo con la estética retro y exclusiva de los grandes espectáculos de la ciudad, Swift presentó ediciones limitadas en vinilo: variantes como “wintergreen and onyx marbled vinyl” y “violet shimmer marbled vinyl” que expanden la narrativa visual del álbum.

El vestuario de piezas artesanales
El vestuario de piezas artesanales y su sofisticada elaboración se convierten en tendencia para las nuevas colecciones pop (WENN Rights Ltd)

Las imágenes mostraron nuevas facetas del look showgirl: variantes del vestuario con distintas combinaciones de brillo, púrpura metálico y contrastes entre transparencias y pedrería.

Estas ediciones apuntan a crear una experiencia de colección acorde al espíritu glamoroso y teatral que atraviesa este capítulo de la cantante.

El recorrido visual propuesto por Swift consagra el vestuario de corista como símbolo de empoderamiento artístico y como un guiño consciente al pasado grandilocuente del entretenimiento estadounidense.

Así, el look de Las Vegas supera lo anecdótico y se convierte en declaración de intenciones: una apuesta por la espectacularidad y la memoria cultural que, adaptada a su estilo personal, inaugura una etapa sin precedentes en la carrera de la cantante.

Temas Relacionados

Taylor SwiftThe Life of a ShowgirlLook de celebridadesLas VegasVestuarioTravis KelceÚltimas noticias

Últimas Noticias

Receta de omelette de espinaca y queso, rápida y fácil

Clásico de la cocina rápida y nutritiva, combina sabor, practicidad y valor energético. En apenas 15 minutos, esta preparación permite resolver un desayuno, almuerzo o cena ligera con ingredientes frescos y al alcance de todos

Receta de omelette de espinaca

Qué es un qubit biológico y cómo podría facilitar la detección temprana de enfermedades

Es un desarrollo de científicos de la Universidad de Chicago. Por qué podría empezar una nueva era en el estudio de la vida al nivel más pequeño

Qué es un qubit biológico

Quién es Alejandro Vilches, el médico sanitarista designado como interventor de la Agencia de Discapacidad

Es actualmente secretario de Gestión Sanitaria, cuenta con una extensa carrera en el área de la salud tanto pública como privada y también en la docencia universitaria

Quién es Alejandro Vilches, el

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Una revisión que reunió más de 380 investigaciones aseguró que los jóvenes que utilizan estos dispositivos presentan una mayor exposición a problemas respiratorios. Cuál es el rol de esta práctica en síntomas vinculados a la salud mental

El vapeo en adolescentes triplica

Salud capilar y canas: cómo la vitamina B5 podría ser clave para recuperar el color del cabello

Una investigación realizada en la Universidad de California y publicada por Womens Health, advirtió que la incorporación diaria de este nutriente favorecería la producción de melanina y mejoraría la apariencia del pelo gris

Salud capilar y canas: cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierran los pasos fronterizos a

Cierran los pasos fronterizos a Chile y hay alerta por nevadas en la Cordillera: cuándo podrían reabrir

Jornada financiera: el dólar subió por segundo día y cerró a $1.325 en el Banco Nación

El peronismo intenta mostrarse unido en la sección electoral en la que apuesta ganar por mayor diferencia

Un adolescente fue detenido tras una persecución: tenía un arma robada a un policía

Caso Bastián Escalante: llega a juicio el policía acusado de matar al nene de 10 años en Wilde

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador extraditó a Estados Unidos

Ecuador extraditó a Estados Unidos a dos de los narcotraficantes más buscados de la región

Receta de omelette de espinaca y queso, rápida y fácil

Ucrania fortalece su industria de drones para atacar en profundidad a Rusia

De las criptomonedas a la inteligencia artificial: cómo Rusia busca evadir el bloqueo occidental

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

TELESHOW
Nicki Nicole y Lamine Yamal

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se ocultan: la foto con la que evidenciaron su vínculo

Jimena Barón mostró el primer paseo en cochecito con su hijo Arturo: “Lo logramos”

Moria Casán se metió en la pelea de Wanda Nara con Mauro Icardi con un mensaje hacia la mediática: “Que suelte”

Mario Pergolini busca la reconciliación con Susana Giménez: “Tiene derecho a estar enojada”

El look de Pampita que recordó un icónico vestido de Kate Middleton