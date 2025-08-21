Taylor Swift reinventa el glamour de Las Vegas: secretos de su look de corista en el nuevo álbum

El homenaje de Taylor Swift al icónico vestuario de Las Vegas inspira una reinvención teatral y artística en la música pop (Redes sociales/Taylor Swift)

La más reciente reinvención estética de Taylor Swift generó conversación tanto entre sus seguidores como en la industria musical. El disparador de esta atención fue la revelación de la portada de su próximo álbum, “The Life of a Showgirl”, donde se la ve con un traje completamente cubierto de pedrería, tocado con plumas y el clásico gesto de los labios rojos señalados.

La inspiración detrás del vestuario de la portada proviene directamente del mundo de los espectáculos clásicos de la ciudad del juego. Swift eligió rendir homenaje a la tradición del musical y el glamour de los grandes shows de Las Vegas, al reinterpretar el vestuario de las coristas, ícono indiscutible de esa era.

En su mensaje promocional, la artista expuso el deseo de transmitir fuerza, sofisticación y teatralidad con un diseño fiel a ese legado.

La edición limitada en vinilo de “The Life of a Showgirl” destaca la atención a los detalles visuales y conceptuales de la producción

Diseño y características del vestuario del álbum “The Life of a Showgirl”

El vestuario que luce Swift en la portada del álbum no es una simple adaptación: es una pieza con historia propia. El diseñador Bob Mackie, legendario en el universo del espectáculo estadounidense, fue el encargado de revelar los detalles de esta creación a través de sus redes sociales.

Según Mackie, el conjunto fue concebido originalmente para el “Jewel Finale” del espectáculo “Jubilee!”; un show inolvidable en la Strip de Las Vegas.

El traje, tal como lo describió Mackie, se distingue por su elaboración artesanal: el sujetador, la ropa interior y los brazaletes están montados con hilo francés y forrados en un tejido color piel para simular desnudez, uno de los sellos más provocativos de la estética showgirl.

Piedras y cadenas de cuentas acentúan la prenda, que además incluye un tocado en forma de corona y plumas exuberantes. El conjunto, complementado por medias de red y guantes de ópera en algunas variantes, transmite una impronta de lujo y espectáculo.

Un tocado de plumas y pedrería transforma a Swift en símbolo de glamour y poder escénico

No se trata solo de un vestuario llamativo, la elaboración de estas piezas puede alcanzar un peso de 10 a 40 libras debido al nivel de detalle y los adornos, según relató el estilista José Rodrigo, nativo de Las Vegas y experto en la moda local.

Historia del espectáculo “Jubilee!” y del diseñador Bob Mackie

El vestuario de Swift es parte del legado del icónico espectáculo “Jubilee!”. Producido por Don Arden, este show se mantuvo en escena desde 1981 hasta su cierre en 2016 y permanece como el espectáculo de coristas más longevo de la historia de Las Vegas.

“Jubilee!” transportaba a los espectadores a la era dorada de los Ziegfeld Follies, con más de 1,000 trajes cuidadosamente diseñados que deslumbraban por su opulencia y atención al detalle. La estética celebrada por Mackie y replicada en la portada de Swift representa la cúspide del vestuario teatral: brillo, sensualidad y ostentación.

Bob Mackie, responsable del traje, es un nombre fundamental en el diseño de vestuarios para el entretenimiento. Reconocido por su trabajo en televisión y espectáculos en vivo, Mackie aportó creatividad y un sentido inconfundible de la teatralidad a cada una de sus piezas para “Jubilee!”. Con la portada elegida por Swift, su legado, y el de los shows de Las Vegas, encuentra nueva vida y conexión con las generaciones actuales.

Las redes sociales celebran la apuesta de Swift por recuperar diseños emblemáticos del entretenimiento clásico en Las Vegas (Credit Image: © Ed Geller/Globe Photos/ZUMApress.com)

Anuncio del álbum y proceso creativo de Taylor Swift

El anuncio de “The Life of a Showgirl” fue realizado durante la participación de Taylor Swift en el pódcast “New Heights”, conducido por su pareja Travis Kelce. Allí, Swift no solo develó la portada sino que también confirmó una colaboración inédita con los productores Max Martin y Shellback, con quienes compuso y grabó las 12 canciones del álbum en Suecia, al aprovechar los descansos de la Eras Tour en Europa.

La artista relató cómo alternaba agotadoras sesiones de grabación con conciertos en vivo, lo que generó un ambiente de alta productividad y creatividad.

El lanzamiento está agendado para el 3 de octubre y, coincidiendo con la estética retro y exclusiva de los grandes espectáculos de la ciudad, Swift presentó ediciones limitadas en vinilo: variantes como “wintergreen and onyx marbled vinyl” y “violet shimmer marbled vinyl” que expanden la narrativa visual del álbum.

El vestuario de piezas artesanales y su sofisticada elaboración se convierten en tendencia para las nuevas colecciones pop (WENN Rights Ltd)

Las imágenes mostraron nuevas facetas del look showgirl: variantes del vestuario con distintas combinaciones de brillo, púrpura metálico y contrastes entre transparencias y pedrería.

Estas ediciones apuntan a crear una experiencia de colección acorde al espíritu glamoroso y teatral que atraviesa este capítulo de la cantante.

El recorrido visual propuesto por Swift consagra el vestuario de corista como símbolo de empoderamiento artístico y como un guiño consciente al pasado grandilocuente del entretenimiento estadounidense.

Así, el look de Las Vegas supera lo anecdótico y se convierte en declaración de intenciones: una apuesta por la espectacularidad y la memoria cultural que, adaptada a su estilo personal, inaugura una etapa sin precedentes en la carrera de la cantante.