Receta de tapas para tacos, rápida y fácil

Elaborar tortillas de harina en casa garantiza versatilidad y sabor neutro, perfectos para rellenar con opciones variadas, además de conservarse fácilmente y adaptarse a diferentes estilos de cocina sin complicaciones

Por Celeste Sawczuk

La receta de tapas para
La receta de tapas para tacos caseras permite preparar tortillas de harina suaves y flexibles en solo 45 minutos- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar tapas para tacos en casa garantiza un aroma tentador y una textura flexible, ideales tanto para reuniones familiares como para comidas cotidianas. Su uso se remonta a la cocina mesoamericana, donde el maíz nixtamalizado era la base de la alimentación.

Sin embargo, las versiones con harina de trigo ganaron protagonismo en varias regiones de Latinoamérica, convirtiéndose en las favoritas por su suavidad y practicidad. Las tapas para tacos pueden acompañarse con una amplia variedad de rellenos, lo que las hace el centro de cualquier comida compartida. Además, son fáciles de conservar y recalentar, lo que aumenta su versatilidad.

El proceso de elaboración es sencillo y no requiere equipamiento ni ingredientes complejos. Las tapas pueden adaptarse en su grosor y tamaño según preferencias personales o fines específicos, como tacos, burritos o wraps. Por su fácil manipulación y sabor neutro, permiten resaltar los sabores del relleno elegido.

Receta de tapas para tacos (tortillas de harina caseras)

Las tapas para tacos de harina se destacan por su suavidad y maleabilidad. Permiten realizar tacos bien armados, sin riesgo de que se rompan. Pueden prepararse en cantidad para consumo inmediato o para almacenamiento.

La preparación consiste en formar una masa a partir de ingredientes básicos, dejarla reposar y luego dividirla en porciones, que se estiran y cocinan en sartén. Este método asegura tapas blandas y flexibles, aptas para diversos rellenos.

El paso a paso de
El paso a paso de la receta incluye ingredientes básicos, amasado, reposo y cocción rápida en sartén para lograr tapas perfectas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para esta receta es de 45 minutos:

  • Mezcla y amasado: 10 minutos
  • Reposo de la masa: 15 minutos
  • Formado y estirado de tapas: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 500 g de harina 0000 (trigo)
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 cucharadita de polvo de hornear (opcional)
  • 60 g de grasa vacuna, manteca o aceite neutro
  • 250 ml de agua tibia (aproximadamente)

Cómo hacer tapas para tacos (tortillas de harina), paso a paso

  1. Mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear en un recipiente amplio.
  2. Incorporar la grasa (derretida) o el aceite y trabajar hasta lograr una textura arenosa.
  3. Agregar el agua tibia de a poco, mezclando hasta formar una masa suave.
  4. Amasar durante 5 minutos, hasta obtener una masa lisa y elástica.
  5. Cubrir la masa y dejar reposar 15 minutos.
  6. Dividir en 12 porciones iguales y formar bollos.
  7. Estirar cada bollo con palo de amasar, formando discos finos de 18-20 cm de diámetro.
  8. Cocinar cada tapa en sartén caliente durante 40 a 60 segundos por lado, hasta la aparición de burbujas y un leve dorado.
  9. Apilar las tapas cocidas, manteniéndolas cubiertas con un paño para conservar la humedad.
La receta rinde 12 tapas,
La receta rinde 12 tapas, ideales para compartir entre 4 y 6 personas, y ofrece información nutricional por porción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes indicada rinde aproximadamente 12 tapas, pensadas para servir entre 4 y 6 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada tapa:

  • Calorías: 120
  • Grasas: 3 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 20 g
  • Azúcares: 0 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las tapas para tacos pueden conservarse refrigeradas hasta 3 días, bien envueltas o en recipiente hermético. También se puede optar por congelarlas hasta 2 meses, separando las tapas con papel manteca o film.

