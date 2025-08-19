Tendencias

Receta de pimientos asados en freidora de aire, rápida y fácil

La preparación de morrones grillados es una opción práctica para quienes buscan un acompañamiento sano y lleno de sabor, listo en pocos minutos y perfecto para todo tipo de comidas

Por Martina Cortés Moschetti

La receta de pimientos asados
La receta de pimientos asados en freidora de aire reduce el tiempo de cocción y mantiene el sabor tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pimientos asados son una guarnición clásica que nunca pasa de moda, y con la llegada de la freidora de aire se han vuelto más accesible y rápidos de preparar. Al asarse, los pimientos desarrollan una textura suave y jugosa, y su sabor se intensifica, sin perder sus propiedades nutritivas. Esta versión moderna conserva toda la esencia de la receta tradicional, pero con menos tiempo y sin necesidad de encender el horno.

Originarios de América y ampliamente integrados en la dieta mediterránea, los pimientos forman parte de muchas recetas.

Una vez asados, se pueden servir fríos o templados, solos o aliñados con ajo, aceite de oliva y vinagre. También se integran fácilmente en bocadillos, empanadas o platos de arroz. Su versatilidad los convierte en un comodín saludable en la cocina diaria.

Receta de pimientos asados en freidora de aire

Los pimientos asados en freidora de aire ofrecen un resultado tierno, aromático y con la piel perfectamente tostada. Esta receta permite preparar pimientos con menos grasa y en menos tiempo que al horno, conservando su dulzor natural y sin perder textura.

Los pimientos asados en freidora
Los pimientos asados en freidora de aire conservan su textura jugosa y su sabor intenso, con menos grasa que la versión tradicional (Freepik)

Una vez cocidos, se pueden pelar fácilmente y cortar en tiras para usarlos como guarnición, en ensaladas o sobre pan tostado. También se pueden conservar en aceite, como conserva casera o como base para otros platos.

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 25 minutos

  • Preparación de los ingredientes: 5 minutos
  • Cocción en freidora de aire: 18 a 20 minutos
  • Reposo para pelarlos: 5 minutos (opcional)

Ingredientes

  • 3 pimientos grandes (pueden ser rojos, verdes o amarillos)
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • (Opcional) 1 diente de ajo picado
  • (Opcional) Vinagre de vino o balsámico para aliñar
Los pimientos asados se pueden
Los pimientos asados se pueden conservar en refrigeración hasta 5 días, manteniendo su frescura y sabor si se almacenan correctamente (Freepik)

Cómo hacer pimientos asados en freidora de aire, paso a paso

  1. Lavar bien los pimientos y secarlos con papel de cocina.
  2. Untar cada pimiento con un poco de aceite de oliva para favorecer un asado uniforme.
  3. Precalentar la freidora de aire a 200°C durante 3 minutos.
  4. Colocar los pimientos enteros en la canasta de la freidora sin amontonarlos.
  5. Cocinar durante 18 a 20 minutos a 200°C, girándolos a mitad del tiempo para que se doren por todos lados.
  6. Retirar los pimientos y colocarlos en un recipiente cubierto con tapa o film para que suden durante 5 a 10 minutos, lo cual facilita retirar la piel.
  7. Pelar los pimientos, quitarles el tallo y las semillas, y cortarlos en tiras.
  8. Si se desea, aliñar con ajo picado, sal, aceite de oliva y un poco de vinagre.
La receta utiliza solo tres
La receta utiliza solo tres ingredientes principales: pimientos grandes, aceite de oliva virgen extra y sal al gusto (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con 3 pimientos grandes, esta preparación rinde aproximadamente 4 porciones como guarnición o entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 70
  • Grasas: 4 g
  • Grasas saturadas: 0.5 g
  • Carbohidratos: 8 g
  • Azúcares: 6 g
  • Proteínas: 1 g
Los pimientos asados son versátiles
Los pimientos asados son versátiles y pueden integrarse en ensaladas, bocadillos, empanadas o como base para conservas caseras (Freepik)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los pimientos asados se conservan en refrigeración hasta 5 días, si se guardan en un recipiente hermético y cubiertos con un poco de su propio jugo o aceite de oliva para mantener la frescura y el sabor.

