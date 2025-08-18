Receta de bastones de berenjena, rápida y fácil

Las berenjenas tienen un largo recorrido en la cocina mediterránea y latinoamericana. En la América Latina, es común verlas en escabeches, milanesas y, desde hace unos años, como bastones “fritos” tanto al horno como en freidora o sartén.
Los bastones de berenjena se pueden preparar al natural o rebozados, con o sin huevo, dependiendo de los gustos y requerimientos (también existen versiones veganas). Se recomienda servirlos, apenas salen del horno o la fritura, acompañados de un toque de limón, salsa criolla o dips frescos.
Receta de bastones de berenjena rápidos y fáciles
Preparar bastones de berenjena es una tarea sencilla y requiera pocos ingredientes. Básicamente, se pelan o lavan las berenjenas, se cortan en bastones de tamaño uniforme y se pasan por un sencillo rebozado. Dependiendo del método que elijas (horno, sartén o freidora), los bastones quedarán crujientes o más ligeros, pero el sabor de la berenjena y el toque del condimento siempre se destaca.
Se puede ajustar el rebozado según el objetivo: para una versión más ligera y sin huevo, basta usar harina y especias; para una textura extracrujiente, añadir pan rallado o polenta. Esta receta es muy versátil y permite acompañar con las salsas o guarniciones que prefieras.
Tiempo de preparación
La preparación total de los bastones de berenjena lleva aproximadamente 35 minutos.
- 10 minutos para lavar, cortar y salar las berenjenas.
- 10 minutos para dejar reposar y eliminar el amargor.
- 5 minutos para preparar el rebozado y rebozar los bastones.
- 10 minutos para cocinarlos (ya sea al horno o fritos, según el método elegido).
Ingredientes
- 2 berenjenas medianas
- 100 g de harina común o de maíz
- 2 huevos (opcional, puede reemplazarse por agua o leche vegetal para versión vegana)
- 100 g de pan rallado (puede usarse polenta para más crocancia)
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Aceite para freír o para pincelar si van al horno
- Condimento opcional: pimentón dulce, ajo en polvo, orégano, queso rallado (al gusto)
Cómo hacer bastones de berenjena, paso a paso
- Lavar y secar las berenjenas.
- Cortar los extremos y pelar parcialmente las berenjenas, si se desea.
- Cortar las berenjenas en bastones (del tamaño de papas fritas).
- Salar los bastones y dejar reposar en un colador durante 10 minutos para que eliminen su agua y amargor.
- Enjuagar y secar los bastones con papel de cocina.
- Preparar tres recipientes: uno con harina, otro con huevo batido (o agua/leche vegetal) y otro con pan rallado mezclado con los condimentos opcionales.
- Pasar cada bastón por harina, luego por huevo (o sustituto) y por último por pan rallado.
- Para cocinar al horno: colocar los bastones en una bandeja aceitada, pincelar con aceite y hornear a 200 °C durante 10-15 minutos, girando a mitad de cocción.
- Para freír: calentar abundante aceite en una sartén y freír los bastones hasta que estén dorados. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
- Servir calientes, acompañados de la salsa o dip preferido.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con esta receta, se obtienen aproximadamente 4 porciones como entrada o guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de estos bastones de berenjena preparados al horno contiene aproximadamente:
- Calorías: 160
- Grasas: 6 g
- Grasas saturadas: 1 g
- Carbohidratos: 20 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los bastones de berenjena ya cocidos se pueden conservar en la heladera hasta por 2 días. Se recomienda recalentar en horno o airfryer para que recuperen parte de su crocancia.