Receta de bastones de berenjena, rápida y fácil

Los bastones de berenjena pueden prepararse al horno, fritos o en freidora, adaptándose a versiones veganas o tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las berenjenas tienen un largo recorrido en la cocina mediterránea y latinoamericana. En la América Latina, es común verlas en escabeches, milanesas y, desde hace unos años, como bastones “fritos” tanto al horno como en freidora o sartén.

Los bastones de berenjena se pueden preparar al natural o rebozados, con o sin huevo, dependiendo de los gustos y requerimientos (también existen versiones veganas). Se recomienda servirlos, apenas salen del horno o la fritura, acompañados de un toque de limón, salsa criolla o dips frescos.

Receta de bastones de berenjena rápidos y fáciles

Preparar bastones de berenjena es una tarea sencilla y requiera pocos ingredientes. Básicamente, se pelan o lavan las berenjenas, se cortan en bastones de tamaño uniforme y se pasan por un sencillo rebozado. Dependiendo del método que elijas (horno, sartén o freidora), los bastones quedarán crujientes o más ligeros, pero el sabor de la berenjena y el toque del condimento siempre se destaca.

Se puede ajustar el rebozado según el objetivo: para una versión más ligera y sin huevo, basta usar harina y especias; para una textura extracrujiente, añadir pan rallado o polenta. Esta receta es muy versátil y permite acompañar con las salsas o guarniciones que prefieras.

Tiempo de preparación

La preparación total de los bastones de berenjena lleva aproximadamente 35 minutos.

10 minutos para lavar, cortar y salar las berenjenas.

10 minutos para dejar reposar y eliminar el amargor.

5 minutos para preparar el rebozado y rebozar los bastones.

10 minutos para cocinarlos (ya sea al horno o fritos, según el método elegido).

Ingredientes

2 berenjenas medianas

100 g de harina común o de maíz

2 huevos (opcional, puede reemplazarse por agua o leche vegetal para versión vegana)

100 g de pan rallado (puede usarse polenta para más crocancia)

Sal a gusto

Pimienta a gusto

Aceite para freír o para pincelar si van al horno

Condimento opcional: pimentón dulce, ajo en polvo, orégano, queso rallado (al gusto)

La preparación total de los bastones de berenjena lleva aproximadamente 35 minutos, incluyendo el tiempo de reposo y cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bastones de berenjena, paso a paso

Lavar y secar las berenjenas. Cortar los extremos y pelar parcialmente las berenjenas, si se desea. Cortar las berenjenas en bastones (del tamaño de papas fritas). Salar los bastones y dejar reposar en un colador durante 10 minutos para que eliminen su agua y amargor. Enjuagar y secar los bastones con papel de cocina. Preparar tres recipientes: uno con harina, otro con huevo batido (o agua/leche vegetal) y otro con pan rallado mezclado con los condimentos opcionales. Pasar cada bastón por harina, luego por huevo (o sustituto) y por último por pan rallado. Para cocinar al horno: colocar los bastones en una bandeja aceitada, pincelar con aceite y hornear a 200 °C durante 10-15 minutos, girando a mitad de cocción. Para freír: calentar abundante aceite en una sartén y freír los bastones hasta que estén dorados. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Servir calientes, acompañados de la salsa o dip preferido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta receta, se obtienen aproximadamente 4 porciones como entrada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de estos bastones de berenjena preparados al horno contiene aproximadamente:

Calorías: 160

Grasas: 6 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 20 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bastones de berenjena ya cocidos se pueden conservar en la heladera hasta por 2 días. Se recomienda recalentar en horno o airfryer para que recuperen parte de su crocancia.