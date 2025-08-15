Tendencias

La propuesta que fusiona arte, arquitectura y naturaleza en el Delta de Buenos Aires

Un enclave de 76 hectáreas integra energías renovables y materiales ecológicos para convivir armónicamente con la flora y fauna autóctonas

Male Eirin

Por Male Eirin

Guardar
La arquitectura como diálogo: un
La arquitectura como diálogo: un enclave en el Delta de Buenos Aires que redefine la relación entre hábitat y naturaleza

El enclave se ubica a solo 30 minutos de San Isidro, en una zona selvática del Delta, y ocupa un predio de 76 hectáreas dividido en 32 chacras. El corazón del desarrollo lo constituye una reserva natural de 36 hectáreas protegidas, que mantiene la biodiversidad y el ritmo propio del ecosistema ribereño.

La vegetación y la fauna autóctona generan una atmósfera de aislamiento, que redefine el concepto tradicional de barrio privado y lo orienta hacia una experiencia de inmersión en la naturaleza.

Alan Eckstein sostiene que el
Alan Eckstein sostiene que el proyecto “no busca deslumbrar, sino tocar el alma” en la nueva propuesta del Delta de Buenos Aires

La vivienda principal, diseñada bajo criterios de sustentabilidad integral, incorpora energías alternativas y tecnologías de bajo impacto ambiental. La arquitecta Estela Alvarenga explicó a Infobae Deco que el propósito fundamental es “habitar la naturaleza, no dominarla”, y que cada decisión de diseño buscó crear espacios en comunión con el paisaje, donde el interior y el exterior se relacionan de manera fluida y respetuosa.

La vivienda principal utiliza energías
La vivienda principal utiliza energías alternativas y tecnologías de bajo impacto ambiental para habitar la naturaleza

En cuanto a los materiales, la estructura se apoya en postes de palmera sobre zapatas de quebracho, con un sistema general de madera (wood frame).

Los revestimientos exteriores de siding requieren poco mantenimiento y reducen el impacto ambiental, mientras que las terminaciones interiores también emplean madera, reforzando la coherencia estética y ecológica del conjunto.

El enclave se ubica a
El enclave se ubica a solo 30 minutos de San Isidro, en una zona selvática del Delta, y ocupa un predio de 76 hectáreas dividido en 32 chacras

El sistema energético se compone de paneles solares con acumuladores, un biodigestor para los servicios sanitarios y una bomba que extrae agua del río para su uso en lavados y duchas. La calefacción de los ambientes se resuelve mediante salamandras, cuyas llamas, según la descripción de la arquitecta, “hipnotizan e invitan al recogimiento”.

La estructura se apoya en
La estructura se apoya en postes de palmera y madera, con revestimientos exteriores de bajo mantenimiento

La decisión de preservar un ceibo centenario y adaptar el diseño arquitectónico para no alterar su presencia ilustra la filosofía que guía este proyecto.

La reserva natural de 36
La reserva natural de 36 hectáreas protegidas mantiene la biodiversidad y redefine el concepto de barrio privado

La arquitecta Natasha Eckstein propuso modificar el perímetro del techo para respetar la vitalidad del árbol, un gesto que sintetiza la sensibilidad ambiental y la búsqueda de armonía con el entorno. Esta decisión revela el núcleo conceptual de la iniciativa: la arquitectura no como imposición, sino como diálogo con la naturaleza.

Preservación y transformación: el desafío
Preservación y transformación: el desafío de habitar la naturaleza sin dominarla en el Delta de Buenos Aires

Este proyecto, además, tiene contemplada la apertura al público, prevista para fin de año, de todos los espacios de este desarrollo, con el objetivo de ofrecer experiencias de sanación a través del arte. Según la arquitecta Alvarenga, la propuesta aspira a convertirse en un lugar de encuentros, donde la arquitectura, concebida desde una perspectiva contemplativa y sensorial, se integra con expresiones culinarias, fotográficas, audiovisuales, meditativas y performáticas.

Los revestimientos exteriores de siding
Los revestimientos exteriores de siding requieren poco mantenimiento y reducen el impacto ambiental, mientras que las terminaciones interiores también emplean madera, reforzando la coherencia estética y ecológica del conjunto

La intención es que quienes visiten el lugar experimenten una transformación interior: “Queremos que quienes vengan sientan que algo dentro suyo se ha movido. Que la experiencia deje huellas”.

El sistema energético combina paneles
El sistema energético combina paneles solares, biodigestor y bomba de agua del río para minimizar el impacto ambiental

Definitivamente, este proyecto donde la arquitectura, el arte y la naturaleza se entrelazan, ofrecer una propuesta singular en el Delta de Buenos Aires.

Temas Relacionados

infobae-decomale-eirindeltatigrearquitecturadiseñodecodecoracionestela alvarengasustentabilidad

Últimas Noticias

Los secretos para lograr una huerta urbana exitosa durante el invierno

La temporada fría en la ciudad permite cultivar hojas sanas y sabrosas que enriquecen la mesa y transforman la experiencia de cosechar en casa

Los secretos para lograr una

Cómo transformar la cocina creando un rincón de desayuno: ideas prácticas y estilos únicos

Una estación de café, un concepto decorativo que puede cambiar el estilo de tu cocina

Cómo transformar la cocina creando

Dolor de cintura: 6 recomendaciones sobre ejercicio, postura y dieta para prevenirlo

En exclusiva para Infobae, Ineco brindó pautas prácticas respaldadas por especialistas para reducir el riesgo de molestias en la zona lumbar, desde la importancia de fortalecer la musculatura y adoptar buenos hábitos de movimiento hasta el rol de una alimentación adecuada

Dolor de cintura: 6 recomendaciones

Día Mundial de la Relajación: cómo aplicar técnicas de respiración para reducir la ansiedad

Adoptar estas rutinas sencillas permite crear momentos de pausa y recuperar la calma. Diversos especialistas explican cómo estos hábitos impactan en la salud integral

Día Mundial de la Relajación:

Elmer Huerta, desde la Universidad de Washington: “Los médicos debemos ayudar a discutir la muerte”

El reconocido oncólogo y profesor experto de la universidad estadounidense habló con Infobae sobre una idea paradojal en tiempos de sociedades longevas: por qué un médico, además de apostar a la prevención, debe preparar a sus pacientes para el final de la vida. Su mirada científica sobre la eutanasia

Elmer Huerta, desde la Universidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Capturaron a dos hermanos en

Capturaron a dos hermanos en Florencio Varela que balearon a un policía durante una persecución

Cayó un ladrón con un amplio historial penal que intentó robar una moto en Palermo y fue perseguido por los vecinos

Colgaron una bandera con amenazas para Bullrich y Pullaro tras la detención del jefe de la barra de Rosario Central

Siguen subiendo las tasas de los plazos fijos: cuánto paga cada banco al ahorrista

Pagó el depósito del alquiler en pesos y ahora la Justicia ordenó que se lo devuelvan en dólares

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Taiwán incorporó

El Ejército de Taiwán incorporó dos nuevos drones de combate a su arsenal ante el aumento de las hostilidades de China

Tobias Dirty, en las puertas de las percepción abstracta

Lecturas para el fin de semana: la poesía como utopía cotidiana

Una nueva teoría sobre el origen del lenguaje humano desafía las tradicionales ideas patriarcales

Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro

TELESHOW
La tajante frase que compartió

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”

La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”