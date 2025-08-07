Tendencias

Ed Sheeran apostó por la moda sostenible con más de 250 looks de segunda mano en su nuevo videoclip

El último video musical del artista británico destaca por la originalidad de sus vestuarios, seleccionados especialmente para reducir el desperdicio textil en una producción de gran escala

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Ed Sheeran apuesta por la
Ed Sheeran apuesta por la moda sostenible /REUTERS/Maja Smiejkowska

Ed Sheeran protagonizó un paso importante hacia la moda sostenible en la industria musical mediante el lanzamiento de “A Little More”, su nuevo video musical, en el que destaca el uso de más de 250 atuendos de segunda mano.

El cantante británico explicó que esta elección responde a la necesidad de evitar desperdicio, al considerar el elevado número de cambios de vestuario exigidos por el guion visual.

El cantante subrayó que la variedad de prendas disponibles en el mercado hacía natural optar por esta alternativa de moda sostenible, y que eso evidenció una conciencia ambiental poco frecuente en producciones de gran escala.

Dentro del video, Sheeran desplegó looks que van desde camisas hawaianas hasta trajes de tweed, al pasar por atuendos formales y la aparición en un vestido de novia, lo que añadió una nota de humor a la narrativa visual.

Cada elección de vestuario reforzó los contrastes de estilo y permitió marcar la multiplicidad de personajes encarnados por el artista.

El nuevo videoclip de Ed
El nuevo videoclip de Ed Sheeran muestra la versatilidad de la moda de segunda mano (Youtube: Ed Sheeran)

Concepto y detalles de la producción

El videoclip narra de manera humorística la obsesión de un fan, interpretado por Rupert Grint, famoso actor de “Harry Potter”, quien revive su colaboración con Sheeran tras el éxito de “Lego House”.

En esta ocasión, Grint representa a un admirador en rehabilitación, perseguido por imágenes de Sheeran durante su vida cotidiana. El artista aparece convertido en guardia de seguridad, paseador de perros y hasta en novia. Esto generaba situaciones caóticas que refuerzan el ritmo visual y la historia.

Según consignó Vogue, la producción requirió cerca de una semana de rodaje. La necesidad de exhibir cientos de looks diferentes implicó una logística exigente tanto para el equipo de vestuario como para Sheeran, permitiendo que cada transformación del artista cobre credibilidad y mantenga el contenido entretenido.

Más de 250 atuendos reutilizados
Más de 250 atuendos reutilizados destacan el mensaje ecológico del artista británico (Youtube: Ed Sheeran)

La premisa de identidades múltiples se apoya en la selección minuciosa de prendas que dan sentido a cada personaje.

Vestuario de segunda mano: una apuesta consciente

La decisión de recurrir exclusivamente a moda de segunda mano va más allá del estilo, al constituir una declaración de principios frente al consumo y reutilización.

Sheeran afirmó que la idea surgió de la necesidad de evitar residuos por la magnitud de cambios en el vestuario, una cuestión especialmente relevante en un entorno donde tradicionalmente se produce y descarta ropa con frecuencia.

La colaboración entre Ed Sheeran
La colaboración entre Ed Sheeran y Rupert Grint refuerza la originalidad y humor en "A Little More" (Youtube: Ed Sheeran)

El vestuario osciló entre prendas extravagantes y outfits elegantes, sin omitir momentos cómicos.

Según el propio artista, la experiencia resultó liberadora y divertida, al dejar abierta la probabilidad de explorar nuevas propuestas en el futuro. Así, la moda no solo acompaña la narrativa, sino que se transforma en motor central del mensaje creativo del videoclip.

Mediante la apuesta por vestuarios de segunda mano, el cantante no solo dio visibilidad a la moda sostenible, sino que invitó al público a reflexionar sobre la importancia de reutilizar prendas y el potencial del mercado de segunda mano en el desarrollo de identidad propia.

El videoclip muestra cómo la
El videoclip muestra cómo la música y la moda pueden entrelazarse

La grabación del video también significó el reencuentro entre Sheeran y Grint, quienes no colaboraban desde 2011. El cantante manifestó su deseo de trabajar de nuevo con el actor, siempre y cuando encontraran un concepto adecuado que supiera aprovechar su química en pantalla.

La originalidad de “A Little More” posiciona a Ed Sheeran como referente no solo musical, sino también estilístico. El artista se prepara para el lanzamiento de su octavo álbum, “Play”, previsto para el 12 de septiembre, y una nueva gira internacional, con una agenda ya orientada hacia la temporada navideña.

La fusión entre música y vestuario no solo define la identidad de los intérpretes, sino que inspira al público y al sector, al posicionar a los músicos como impulsores de tendencias.

