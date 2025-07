Entre blanco y glamour, las celebridades que deslumbran con su estilo en Wimbledon

(Reuters)

Wimbledon, el torneo de tenis más prestigioso y longevo del mundo, no solo se distingue por su historia, sino también por una de sus tradiciones más conocidas: el código de vestimenta. Establecido en la década de 1880, este reglamento exige que todos los jugadores y asistentes se vistan casi completamente de blanco, un color que, en sus inicios, tenía la intención de ocultar las manchas de sudor, consideradas inapropiadas para la alta sociedad. Aunque el código ha sufrido algunas modificaciones a lo largo de los años, sigue siendo uno de los aspectos más característicos de esta competencia, cuyo cierre de este año está previsto para el próximo domingo.

El código no solo afecta a los jugadores, sino también a los socios e invitados, quienes deben cumplir con una vestimenta formal: chaqueta y corbata son obligatorias para asistir al evento. A lo largo de los años, este estricto dress code ha generado controversia, pero también ha consolidado la imagen de Wimbledon como un torneo elegante y tradicional. Sin embargo, esta rigurosidad no ha impedido que las celebridades que asisten a los partidos, desde actores hasta deportistas, demuestren su estilo y personalidad a través de sus looks, siempre dentro de los límites de la etiqueta, aunque algunos se toman ciertas libertades con colores claros.

Carlos Alcaraz junto a una icónica celebridad de Hollywood

El día del emocionante enfrentamiento de cuartos de final de Wimbledon en el que el español Carlos Alcaraz derrotó al sudafricano Cameron Norrie, otro evento llamó la atención respecto al tenista de 22 años: su foto viral con el actor Tom Holland.

Mientras estaba presente en el All England Club para desearle suerte a Alcaraz, mostró un estilo más relajado y colorido. El actor de Spider-Man optó por una camisa rosa pastel claro con pequeños detalles de colores en el bolsillo, combinada con unos jeans.

Por supuesto, Alcaraz mantuvo la tradicional ropa blanca que caracteriza a los jugadores en Wimbledon, con remera y pantalón de ese color, cumpliendo rigurosamente con el código de vestimenta del torneo.

David Beckham

Sir David Beckham waves as he arrives to take his seat in the Royal Box on Centre Court on day one at the Wimbledon Tennis Championships in London, Monday, June 30, 2025. (AP Photo/Alastair Grant)

Una de las presencias más destacadas en el torneo fue la de David Beckham, quien, como siempre, deslumbró con su estilo. Beckham optó por un traje blanco crema de doble botonadura, un look que mezcla la elegancia clásica con una frescura adaptada al ambiente veraniego de Wimbledon.

La camisa celeste y la corbata marrón contrastaban perfectamente con el tono claro del traje, mientras que los anteojos de sol completaban el look con una elegancia relajada pero sofisticada. Se mostró sonriente mientras saludaba a la multitud, consolidó su imagen como un ícono de estilo.

Leslie Mann

Actor Leslie Mann arrives for day three at the Wimbledon Tennis Championships in London, Wednesday, July 2, 2025. (AP Photo/Alastair Grant)

La actriz Leslie Mann también se destacó en el torneo con un blazer color crema de corte clásico que se complementó con una falda de encaje blanca. Este conjunto logró un equilibrio perfecto entre romanticismo y elegancia. La textura del encaje y la suavidad del color de la falda contrastaban con la estructura más rígida del blazer, creando una silueta fluida y femenina. Los tacones blancos añadieron altura sin sobrecargar el look, mientras que los anteojos de sol y la actitud relajada de Mann completaban una imagen de chic sin esfuerzo.

Eddie Redmayne y Hannah Bagshawe

Actor Eddie Redmayne and his wife Hannah take their seats in the Royal Box on Centre Court on day one at the Wimbledon Tennis Championships in London, Monday, June 30, 2025. (AP Photo/Alastair Grant)

El actor británico Eddie Redmayne optó por un traje cruzado de lino color marfil, perfecto para la temporada veraniega y para un evento tan prestigioso como Wimbledon. La combinación con una camisa azul clara y una corbata verde musgo añadió profundidad al conjunto, mientras que los detalles como las gafas de pasta en tono miel y el reloj con esfera roja aportaban un toque de sofisticación relajada.

Su esposa, Hannah Bagshawe, se salió del otrora inalterable dress code y eligió un vestido camisero rojo con un estampado discreto de lunares, que evocaba un aire retro y femenino. La elección de un cinturón negro y gafas negras completaban el look con un toque de modernidad que equilibraba perfectamente el estilo de ambos.

Louis Partridge y Olivia Rodrigo

Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 2, 2025 Singer Olivia Rodrigo with her partner and actor Louis Partridge in the Royal Box on Centre Court during the second round match between Spain's Carlos Alcaraz and Britain's Oliver Tarvet REUTERS/Isabel Infantes

La pareja que definitivamente brilló en Wimbledon fue Louis Partridge y Olivia Rodrigo. Partridge, conocido por su papel en la serie Enola Holmes, destacó por su impecable estilo británico, vistiendo un traje clásico de corte ajustado que sigue la tradición del evento, pero con un toque contemporáneo, aunque por fuera del tradicional color claro del torneo.

Rodrigo, por su parte, lució un vestido camisero de cuadros vichy rojos y blancos que, aunque rompía con el estricto blanco, se alineaba con el ambiente veraniego y fresco del torneo, además de usar colores pasteles y claros. La elección de accesorios de la cantante, como sus gafas de sol estilo Bayonetta, añadieron una dosis de rebeldía y modernidad al conjunto.

Priyanka Chopra y Nick Jonas

Indian actress Priyanka Chopra and her husband Nick Jonas arrive in the Royal Box at Centre Court during the Wimbledon Tennis Championships in London, Wednesday, July 2, 2025.(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

El dúo formado por la actriz y productora india Priyanka Chopra y el cantante y actor Nick Jonas también hizo una aparición destacada en Wimbledon. Chopra se ciñó al protocolo y lució un vestido blanco sin mangas, de corte recto, que destacaba por su minimalismo y elegancia. Complementó su look con unos anteojos de sol grandes y un pequeño estuche, mostrando que la simplicidad también puede ser sofisticada.

Nick Jonas, por su parte, combinó un traje azul marino con camisa azul clara y corbata negra, añadiendo una pizca de formalidad al evento. Su elección de pantalones beige equilibraba el conjunto, otorgándole frescura sin perder la esencia clásica.

Rebel Wilson y Cate Blanchett

Actors Cate Blanchett, right, and Rebel Wilson sit in the Royal Box on Centre Court on day two at the Wimbledon Tennis Championships in London, Tuesday, July 1, 2025. (AP Photo/Kin Cheung)

En el Día 2 de Wimbledon, las actrices australianas Cate Blanchett y Rebel Wilson, esta última junto a su pareja, la empresaria Ramona Agruma, se sentaron juntas y destacaron por sus looks sofisticados. Blanchett lució un traje de sastrería blanco y celeste con estampado Príncipe de Gales, sin remera debajo, lo que le dio un aire moderno y audaz.

Wilson brilló con un vestido rosa pastel de broderie floral calado, ideal para el clima veraniego, mientras que Agruma eligió un conjunto de vestido y camisa a rayas nude, un look relajado y pulido. Juntas, lograron un perfecto equilibrio entre sofisticación y estilo personal, irradiando elegancia sin esfuerzo.

Anthony Joshua

Broadcaster and former soccer player Gary Lineker, left, and boxer Anthony Joshua arrive in the Royal Box on day five at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 4, 2025. (AP Photo/Kin Cheung)

En Wimbledon, el boxeador británico Anthony Joshua destacó con un traje beige de dos botones que acentuó su figura atlética, combinando elegancia y masculinidad. Su camisa blanca de cuello clásico y corbata gris con patrón sutil complementaron el conjunto, dándole frescura y profundidad. Los anteojos de sol y la pulsera dorada añadieron un toque de lujo, mientras que su actitud relajada al sostener el teléfono móvil reflejó su estilo natural. Este look equilibró perfectamente elegancia y estilo deportivo, mostrando la sofisticación de Joshua en el evento.