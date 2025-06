El método con el que Sharon Stone entrena sus brazos a los 67 años

Sharon Stone practica rutinas de ejercicio innovadoras como el arm jazz para mantenerse activa a sus 67 años (Reuters)

A los 67 años, Sharon Stone desafía los esquemas convencionales sobre el ejercicio en la madurez con una rutina personal que prescinde del gimnasio. La actriz reveló que su entrenamiento consiste en una práctica a la que llama “arm jazz con mancuernas”, una secuencia de movimientos rítmicos de brazos durante 15 minutos al compás de la música.

“Hago arm jazz con mancuernas”, explicó en una entrevista con People, en la que también detalló que no sigue programas estructurados de pilates ni de entrenamiento de fuerza, y que prefiere trabajar con mancuernas livianas, de entre medio kilo y dos kilos.

Mientras trabaja frente al ordenador, Stone también incorpora actividad física ligera: “Me pongo brazaletes con peso, como los lastres de velcro para los tobillos”, explicó. “¡Te sorprendería cuánto ejercicio haces!”, añadió, haciendo referencia a la efectividad de estos pequeños gestos cotidianos para mantener la musculatura activa.

La actriz apuesta por movimientos ligeros con mancuernas livianas en lugar de pesas tradicionales en gimnasios (Reuters)

El cuerpo como fuente de vitalidad

Más allá de la técnica puntual, la visión de Stone sobre el cuidado corporal está profundamente ligada a una filosofía de respeto hacia el envejecimiento. Sostuvo que muchas personas, al envejecer, “se deshacen de su cuerpo porque de todos modos se está desmoronando, o piensan: ‘mi cuerpo ya no me define’. Pero aun así, hay que amar ese cuerpo”.

En una entrevista con Harper’s Bazaar, la actriz reafirmó esta postura: “Seguir amando nuestro cuerpo a pesar del paso del tiempo” es su recomendación frente a los cambios naturales del envejecimiento. Desde su perspectiva, el abandono del cuerpo no es una opción válida, incluso cuando la fuerza, la elasticidad o el tono muscular ya no son los mismos que en la juventud.

“La gente cree que hay que ir al gimnasio y que hay que hacer pesas todo el tiempo, pero no es así”, afirmó también, desafiando la lógica habitual del fitness tradicional con una propuesta más libre y accesible.

Inspirada en la danza y el método barre, combina elementos de ballet, yoga y ejercicio funcional (Reuters)

El modelo de las bailarinas y el descubrimiento del barre

En su búsqueda de una forma de entrenamiento que acompañe el paso del tiempo, Sharon Stone se inspiró en la disciplina del ballet. “Me gustaría envejecer como una bailarina. Quiero mantener mi cuerpo en forma como ellas. Me gusta bailar, estirarme e ir al gimnasio”, expresó. Esa visión la llevó a adoptar el método barre, un sistema que combina elementos del ballet, el yoga, el pilates y el entrenamiento funcional.

Este tipo de entrenamiento permite mejorar la postura, tonificar los músculos de forma progresiva, aumentar la flexibilidad y reforzar la autoestima. También recomendó practicar entre tres y cuatro veces por semana, durante 45 minutos a una hora, con una disciplina elegida por gusto personal.

Sharon Stone, izquierda, y Jim Osborne llegan a la 82ª edición de los Globos de Oro el domingo 5 de enero de 2025 en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

El giro hacia esta forma de ejercicio llegó luego de una crisis. “Un día me miré al espejo y no me reconocía”, confesó. Fue entonces cuando decidió abandonar el espejo y enfocarse en un entrenamiento que priorizara el bienestar integral por sobre la estética superficial.

Fortalecimiento como respuesta al envejecimiento visible

En la conversación con el citado medio, Stone fue precisa sobre uno de los efectos visibles del paso del tiempo: “Antes tenía unos brazos preciosos y ahora son fuertes y vistosos… como las alas de un ángel”. Para ella, el cambio físico no representa una pérdida, sino una evolución en la forma de habitar el cuerpo.

Sharon Stone defiende seguir valorando el cuerpo a pesar de los cambios físicos del envejecimiento (Reuters)

La actriz también habló sobre el impacto de la edad en su apariencia: “¿Y qué si tienen pliegues? Tal vez eso es lo que los hace maravillosos ahora”. Asume con claridad las consecuencias biológicas del envejecimiento: piel menos elástica, menor luminosidad, pérdida de colágeno. Sin embargo, su mensaje se mantiene firme: “Hay que seguir amando ese cuerpo”.

A lo largo de los años, Stone ha cuestionado públicamente los estándares de juventud impuestos por la industria cinematográfica, especialmente sobre las mujeres.

Desde su experiencia en Hollywood, denuncia cómo la edad puede volverse un límite laboral y estético. Pese a ello, elige mantener una actitud positiva y defender la autoaceptación como vía para sostener la vitalidad.