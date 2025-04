¿Qué son las parejas DADT? el modelo de relación abierta que desafía la monogamia tradicional

El modelo DADT redefine los límites en las relaciones de pareja mediante acuerdos basados ​​en la discreción (Pexels)

Las dinámicas de pareja están experimentando transformaciones significativas en la actualidad, con modelos emergentes que desafiaban los enfoques convencionales. Entre estas configuraciones destaca el modelo DADT (por sus siglas en inglés Don’t Ask, Don’t Tell), que, aboga por mantener una relación abierta sin necesidad de compartir detalles sobre encuentros externos. Este enfoque permite a las parejas explorar otras conexiones sexuales o románticas, pero bajo la premisa fundamental de que nadie recibe información que no quiere escuchar.

Históricamente, el término DADT fue utilizado originalmente en una controvertida ley del Ejército de Estados Unidos promulgada en 1993, la que prohibía a los soldados homosexuales revelar su orientación sexual, mientras que se instaba a los mandos militares a no cuestionar a su personal al respecto (“No preguntes, no digas” respectivamente). Dicha normativa fue declarada inconstitucional en 2011, marcando un avance crucial en los derechos del colectivo LGBT+.

Ahora, lejos del contexto militar, las relaciones DADT describen acuerdos voluntarios que se están extendiendo en la vida cotidiana. Esta estructura se basa en la confianza y el respeto mutuo, estableciendo límites claros sobre lo que se desea saber y lo que no. Aunque una primera vista podría parecer similar a otras relaciones abiertas, el enfoque reside en la discreción absoluta y en evitar compartir información que pueda generar celos, inseguridades o tensiones.

“El DADT se diferencia de otros acuerdos no monógamos en que prioriza la falta de transparencia entre las parejas, lo cual contradice la franqueza y la honestidad que se fomentan en la no monogamia”, afirmó Leanne Yau, educadora de poliamor y defensora de la sexualidad positiva a Cosmopolitan.

La confianza y la autonomía emocional son claves para el éxito de las dinámicas "No preguntes, no cuentes" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que estas relaciones funcionen, el consenso entre ambas partes resulta ineludible. Es común que ambas personas discutan y definan cuáles son los límites y expectativas, incluyendo qué tipo de relaciones o interacciones están permitidas. Este acuerdo previo es vital para evitar que uno de los miembros se sienta excluido o engañado, ya que la confianza es clave para preservar la estabilidad emocional de la pareja.

No obstante, no todas las experiencias bajo este modelo son idílicas. Tal como explica el director ejecutivo de la Organización para el Poliamor y la No Monogamia Ética, Brett Chamberlin, citado en El Español, existen variaciones en la forma de llevar a cabo estos acuerdos. Algunas personas prefieren conocer ciertos aspectos generales, como con quién está saliendo su pareja y dónde van, mientras que otras optan por ignorar cualquier información, incluidas cuestiones sobre la duración o el contenido del vínculo externo. “La estructura ‘no preguntar, no decir’ emerge como una forma de preservar la autonomía emocional de ambas partes”, explica Chamberlin.

Ventajas y retos en el modelo “No Preguntes, no cuentes”

Adoptar este tipo de relaciones puede implicar ciertos beneficios, pero no está exento de desafíos. Según Vanitatis, uno de los factores positivos es que “cada relación se gestiona como cada pareja desea, dejando de lado estructuras más clásicas que no tienen por qué servir para todo el mundo”. Además, permite a las personas explorar nuevas dinámicas manteniendo su individualidad y evitando reactivar problemas subyacentes de confianza en la pareja principal.

Sin embargo, la falta de comunicación abierta también eleva los riesgos. Ya que, pueden surgir problemas emocionales importantes que quedan sin resolver debido a la ausencia de información detallada sobre las experiencias externas. A esto se suman otros retos, como la posibilidad de que uno de los miembros desarrolle sentimientos profundos por una persona externa, lo que podría desestabilizar a la relación principal.

“Creo que si te encuentras en una situación en la que tienes que mentirle a tu pareja sobre qué (y a quién) hiciste constantemente, esto te traerá problemas”, advierte Zachary Zane, autor de la columna de Cosmopolitan “Navegando la No Monogamia”.

Las relaciones DADT permiten explorar vínculos externos sin generar inseguridades ni celos dentro de la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso dentro del modelo DADT, ciertos comportamientos sexuales o emocionales pueden percibirse como microinfidelidades en contextos monógamos. Según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en febrero, un 76,3% de los españoles considera infidelidad mantener relaciones sexuales a través de redes sociales sin contacto físico, y un 64,5% opina lo mismo sobre “conversaciones subidas de tono”. Estos datos reflejan que, pese a tendencias más abiertas, los límites de ciertas prácticas siguen siendo un terreno delicado dentro de muchas parejas.

El DADT es una nueva forma de vivir las relaciones que está en auge (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de analizar estas dinámicas, el psiquiatra Enrique Rojas citado en MujerHoy advierte de los riesgos que existen cuando la comunicación se deteriora, sobre todo en contextos donde ya hay crisis en la convivencia, desgaste emocional o problemas de identidad personal. “Si no te sientes bien contigo mismo, es difícil sentirte bien con tu pareja”, afirma Rojas.

Esta observación refuerza la necesidad de trabajar en el bienestar individual antes de plantear la adopción de estructuras como las DADT, que exigen altos niveles de seguridad emocional y confianza. “La no monogamia requiere un trabajo emocional significativo, y evitarlo no resuelve el problema”, sentenció a Cosmopolitan Joli Hamilton, doctora en ciencias de la salud, investigadora cualitativa especializada en no monogamia.