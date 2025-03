Grandes oportunidades para el vino argentino en Prowein 2025, la feria más importante del mundo

La ProWein en Düsseldorf, la feria líder mundial para vinos y licores, reunió del 16 al 18 de marzo de 2025 a más de 4.000 expositores de más de 60 países, presentando las últimas innovaciones y productos para profesionales de la viticultura, producción, comercio y gastronomía. (ProWein)

Después de un 2024 difícil, tanto en el mercado interno como en el externo, con caída de las ventas y del consumo, llega un 2025 cargado de expectativas. Así es el vino, se renueva con cada cosecha. Y si bien está siendo una vendimia rara, con zonas y variedades muy adelantadas, todos esperan que el clima se comporte hasta finalizar el ciclo (mediados de abril). Por lo cual, las esperanzas de los bodegueros se renuevan.

Infobae estuvo presente en Dusseldorf, Alemania, para participar de la 31° edición de Prowein (del 16 al 18 de Marzo), la feria de vinos más importante del mundo: con más de 4.100 expositores provenientes de más de 60 países, y una participación total de 72 bodegas argentinas. La menor afluencia de público (47.000 visitantes hubo en 2024), se debió, principalmente, al resurgimiento de la feria de vinos de Paris, realizada un mes antes. Esto obligó a muchos compradores europeos a elegir entre ambas exposiciones para llevar a cabo reuniones comerciales, con el objetivo de seguir profundizando las relaciones comerciales entre las bodegas y el trade.

Organizada por pabellones bien diferenciados, con Italia y Francia como los países con mayor presencia, seguidos por España, Alemania y Portugal, los stands de bodegas argentinas estuvieron ubicados en el pabellón 12, dedicado al Nuevo Mundo (Argentina, Chile, Uruguay, Sudáfrica y Estados Unidos, entre otros). El gran objetivo de todas las bodegas es el mismo: vender más, conseguir nuevos mercados y consolidar la presencia en los ya ganados. En resumen, incrementar las exportaciones de la categoría argentina.

Claro que cada bodega tiene sus propias herramientas y recursos, más allá que en este marco todas “juegan” para la Argentina. Y eso, por lo visto en los stands, ya es una ventaja debido a que la imagen del país está en alza gracias a la coyuntura y los cambios en la economía. Por lo cual, hay confianza en el mercado internacional sobre una pronta recuperación, y eso ayuda a generar un mejor clima comercial. No obstante, el contexto global inflacionario obliga a los compradores a insistir en la relación calidad-precio.

En tanto, los segmentos económicos ya no son atractivos para las bodegas locales, por significar márgenes muy bajos y porque Chile se ha posicionado como el gran proveedor de vinos económicos, más allá de elaborar grandes vinos también. Por suerte, la Argentina posee una imagen de país productor de buenos vinos en segmentos más altos. Para la mayoría de las bodegas consultadas por Infobae, el precio FOB atractivo por botella arranca en los 5 dólares.

Antes de llegar a Prowein, las bodegas sabían que venían de un año comercialmente complicado y que las proyecciones no eran alentadoras; con una caída global del consumo de vinos a causa de los problemas económicos y de los cambios de hábito de las nuevas generaciones. Sin embargo, muchos creen que ese comportamiento será pasajero y que el vino se va a recuperar pronto. Es por ello que la gran apuesta es por los vinos premium.

Hoy, la Argentina ofrece al mundo muchos vinos con precios en el retail que superan los cien dólares, algo impensado dos décadas atrás. Y son esos vinos los que derraman su prestigio sobre los portfolios y atraen la curiosidad de los compradores internacionales que ya confían en la calidad del vino argentino, y que ahora comienzan a considerarla seriamente como se hace con los vinos franceses, italianos y españoles.

Infobae recorrió durante los tres días en que se extendió la feria todos los stands de las bodegas argentinas y dialogó con los principales referentes de la industria para entender la situación actual y, sobre todo, cuáles son sus perspectivas a corto y mediano plazo.

Estrategias innovadoras, foco en la premiumización y apuestas arriesgadas

Es cierto que el público no acompañó como se esperaba. Sin embargo, Prowein ha dejado muchas conclusiones importantes que le sirven a toda la industria.

Todos los bodegueros argentinos están hablando de lo que está pasando con Estados Unidos y sus nuevas políticas arancelarias. Y mientras algunos se ilusionan con la gran oportunidad de incrementar las ventas de vinos en EEUU, otros lo ven como una amenaza latente que atentará contra las exportaciones de vino nacional a su principal mercado de destino, ya que Donald Trump redobló la apuesta con la Unión Europea.

En su gestión anterior, el actual presidente norteamericano había impuesto un aumento de la tasa impositiva del 25%; sin embargo ahora amenaza con una nueva imposición arancelaria que rondaría el 200%. Esto, claramente, elevaría el precio a niveles muy superiores a los vinos franceses, italianos y españoles. Y como si eso fuera poco, también Canadá está sufriendo el efecto Trump. Con lo cual, se podría abrir otra puerta para el vino argentino, con una presencia más que aceptable en ese mercado norteamericano.

Dunkan Keen, Export Manager de Grupo Peñaflor, vive hace años en Estados Unidos y sigue de cerca la evolución de las ventas en dicho mercado: “Hay que ser cautos, no se sabe nada aún de lo que terminará haciendo Donald Trump. Antes, el consumo de vinos crecía al 3% anual, mientras que ahora está cayendo. Hay mucho vino en el país (Estados Unidos es el 4to productor mundial), porque las ventas están paradas. Y si bien hasta hace poco a la Argentina le iba bien, porque ofrecía una caja de buen vino de 12 botellas (9 litros) a 95 dólares vs una de Napa que rondaba los 220; hoy, la caja de esos vinos se vende a 75 dólares. Por eso, lejos de ser una oportunidad, puede ser una amenaza”.

A eso hay que sumarle que la cosecha anterior fue de un 25% menos y que las ventas de vinos en Estados Unidos se reparten entre un 75% vinos nacionales y 25% importados, entre los cuales están los argentinos. Con lo cual, el peso de los locales es muy importante y, a menores precios, todo apunta a que los consumidores americanos se van a volcar más por sus propios vinos.

Para Diane Fabre, propietaria de Bodegas Fabre Montmayou, “hay que recuperar los niveles del 2023 en Estados Unidos, ya que en 2024 sufrimos una caía del 25%. Por otra parte, en Reino Unido, donde nuestros vinos tienen una buena presencia, impusieron una nueva tasa, desde febrero, para las bebidas alcohólicas (+12%). Esto, se traslada directamente al precio final, atentando directamente contra el consumo. Por eso, hay que ser muy precisos y eficientes en todos los procesos y, sobre todo, ser pacientes”.

En palabras de Richard Bonvin, Propietario y Enólogo de Finca La Anita, hoy existe una gran oportunidad para el vino argentino en Estados Unidos: “Tengo varios compradores allá que no quieren seguir comprando vinos europeos, por temor a los impuestas que puedan llegar en represalia a las medidas de Trump. Eso puede ayudar mucho a los vinos argentinos, sobre todo en la franja más caliente del mercado (entre 14,99 y 20 dólares), significando un crecimiento potencial del 10% aproximadamente, debido a que el mercado ya tiene vinos chilenos, los de Sudáfrica no tienen tanto impacto y Nueva Zelanda ofrece blancos principalmente. En Argentina tenemos de todo y, gracias a la relación entre ambos gobiernos, la imagen del país es muy positiva. Aunque, será clave estar encima de los negocios”.

Cada bodega tiene su propio recorrido; mientras algunas ya gozan de reconocimiento y trayectoria en distintos mercados, y usan Prowein como punto de reunión con muchos de sus clientes globales, otras están dando sus primeros pasos en la exportación.

Para Rodrigo Albertón, Director de Exportaciones de Familia Mastrantonio, “esta es la primera vez que la bodega se presenta en una feria europea, y el resultado ha sido positivo. Es cierto que muchos buscan precio, pero también hay muchos clientes que se sorprenden por la calidad de los vinos y no se asustan a la hora de decirles cuánto vale cada botella. Ya que evidentemente la Argentina, más allá del Malbec, tiene con que validar los precios de sus vinos premium y ultra premium, que es en lo que nosotros nos enfocamos”.

Pablo Ghiorzi, Director de Bemberg Estate Wines, comentó que “está claro que creció Wine París & Vinexpo y esa fue la principal causa de la baja de asistentes acá en Prowein. Pero cuando uno llega a esta feria, ya tiene que tener una agenda, no solo para fortalecer vínculos, sino para explorar nuevas oportunidades. Por eso, para nosotros fue muy importante y positivo, porque entendemos que hay una oportunidad concreta para crecer en el segmento de alta gama con vinos argentinos. No solo porque poco a poco ganan más reconocimiento, sino que además demuestran seguir teniendo potencial. Esto quiere decir que se vienen vinos mejores, más allá de ya haber alcanzado los 100 puntos. Y eso, el comprador ya lo tiene en mente y por eso se acercan a degustar y conocer lo que estamos haciendo”.

Por su parte, Rafael Calderón (CEO de Alejandro Bulgheroni Family Vineyards) afirmó que cada uno tiene sus momentos diferentes: “El ambiente es complejo, porque el consumo mundial está a la baja, la juventud no está degustrando tanto el vino, y los precios dependerán de la producción y los stocks que haya en cada país. Es por ello que debemos empezar a buscar diferenciación y especializarse en lo que uno vende, y encontrar los distribuidores adecuados que compartan la filosofía de la bodega. Llegamos con una agenda muy nutrida y con gran expectativa, porque desde enero tenemos nuevo importador en el Reino Unido. Y también cerramos un acuerdo con el Fullham de la Premiere League. Eso es nuestra plataforma de crecimiento para este año, sobre todo para nuestra bodega Argento, y conseguimos cinco clientes grandes nuevos”.

Ana Lovaglio Balbo, de bodega Susana Balbo, también llegó con una agenda cargada, pero valoró que se pudo trabajar con más tranquilidad este año: “Esta feria sirve para verte cara a cara con tus clientes y poder transmitirles claramente cuál es el objetivo del año con cada línea de vinos. Es obvio que todos queremos vender más, pero para ello es necesario hacer muchas cosas. Por eso, con el equipo nos preparamos mucho para poder entender cada mercado y la situación de nuestros clientes, ya que estamos acá para colaborar con ellos, además de mostrarles nuestros nuevos vinos”.

En tanto, Matías Avico (CEO de las bodegas del Grupo Molinos Río de la Plata) apuesta por la diversidad, más allá de la calidad: “Estamos muy sorprendidos por lo que está pasando con los nuevos Cocktails de Emilia, ya que han tenido una gran aceptación en nuestras clientes que rápidamente comprendieron el concepto. Y, estoy seguro, que es un segmento con un gran potencial. También vinimos a presentar la nueva imagen de Don Nicanor, una de nuestras marcas icónicas. Y las repercusiones son favorables. Hemos detectado oportunidades concretas de crecimiento para todas nuestras bodegas (Ruca Malen, Nieto Senetiner y Cadus)”.

Pablo Glogger (CEO Bodegas Bianchi), también confía en que la diversidad es clave, y entiende que el futuro de la bodega trasciende los vinos. Es por ello que también presentaron sus nuevos vermús y espirituosas, con gran éxito.

Por último, José Alberto Zuccardi, uno de los más experimentados en este tipo de ferias, advierte que hay mucha oferta. “En el mundo hay mucho vino, pero el consumo tiende a bajar. Ante esta problemática no queda otra que trabajar cada vez más en lo que cada uno mejor hace. En nuestro caso, tanto con los vinos de Santa Julia como los de Zuccardi, hemos encontrado ‘el reason why’ (razón de ser) y eso nos ayuda a ser no solo más diferentes, sino también ser valorados por nuestra mayor precisión. Y no hablo solo de la calidad de los vinos, también de cómo venderlos y cómo comunicarlos. Por eso sigo viniendo a Prowein, porque sigue siendo una gran oportunidad para juntarme con clientes. Solo así se llega a exportar buenos vinos en grandes volúmenes. El desafió, claro está, es sostener el crecimiento que venimos teniendo en los últimos años”.