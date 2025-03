Walking yoga: la nueva tendencia para reducir el estrés y mejorar la salud

La práctica fue influenciada por la tradición de meditación del maestro Thich Nhat Hanh (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda por encontrar prácticas que equilibren la actividad física y el bienestar emocional, el walking yoga ha ganado popularidad. Combina caminata, respiración consciente y elementos del yoga para lograr un estado de relajación y equilibrio. Aunque no forma parte de la tradición del yoga clásico de la India, su origen se vincula con la meditación caminando impulsada por el maestro budista Thich Nhat Hanh en Plum Village, Francia​.

El walking yoga no se trata de realizar posturas de yoga mientras se camina, sino de sincronizar la respiración con los pasos, lo que permite una mayor concentración y un estado de mindfulness. “Transforma tu caminata habitual en una meditación en movimiento”, explica en For Women First, Joanna Rajendran, experta en mentalidad, profesora de yoga y autora de Best. Life. Ever​.

Este enfoque mejora la capacidad respiratoria y facilita la relajación y ayuda a aliviar el estrés diario. Según GQ: “Al poner tu concentración en los ejercicios y el aire que entra y sale de tus pulmones, lo que ocurre es que acabas también desconectando y practicando lo que todo el mundo llama mindfulness”​.

Los beneficios del walking yoga

Las ventajas de esta práctica son múltiples y van más allá del bienestar mental. Veronique Ory, instructora de yoga y fundadora de Yoga With VeroniqueWalking, explica que el walking yoga “calma el sistema nervioso y promueve el equilibrio emocional”, lo que lo convierte en una herramienta ideal para aliviar el estrés​.

Además, este ejercicio de bajo impacto puede fortalecer los músculos, mejorar la movilidad y reducir el dolor, sin generar el desgaste que provocan otras rutinas más exigentes. “Caminar suavemente, combinado con estiramientos conscientes antes o después de la práctica, mantiene las articulaciones sanas y lubricadas”, señala Janet McClure, profesora de yoga certificada​.

Otro de los beneficios destacados es su impacto en la salud cardiovascular y el metabolismo. Un estudio publicado en el American Journal of Lifestyle Medicine reveló que el yoga es una de las prácticas más eficaces para personas con sobrepeso u obesidad, ya que “activa el metabolismo sin forzar las articulaciones”, lo que puede contribuir a la pérdida de peso cuando se combina con caminatas regulares​.

Cómo practicar walking yoga

Aunque parece sencillo, coordinar la respiración con los pasos requiere concentración y práctica. Desde el medio Mujer Hoy, recomiendan iniciar con 30 minutos diarios, alternando entre caminata rápida y lenta para optimizar sus efectos​.

Algunos de los principios básicos para comenzar son:

Concentrarse en la respiración : contar hasta cinco en cada inhalación y exhalación ayuda a mantener un ritmo constante.

Observar el entorno : prestar atención a los sonidos, colores y texturas del paisaje refuerza la conexión con el presente.

Incorporar mantras : repetir frases como “tierra” o “luz” puede potenciar la experiencia meditativa.

Movimientos conscientes: realizar suaves giros de hombros y columna ayuda a liberar tensiones.

Según Khanyi Tshabalala, fundador de la Fundación Seize the Light, esta práctica permite “tomar consciencia intencional de la sensación física de caminar, del entorno que te rodea y de tu respiración”, facilitando una conexión más profunda con el presente​.

Diferencias con otras prácticas similares

Si bien el walking yoga comparte algunos principios con la meditación caminando, existen diferencias clave. Mientras que esta última se enfoca exclusivamente en la observación del entorno y la conexión con el presente, el walking yoga añade una intención estructurada, la sincronización respiratoria y movimientos corporales​.

Además, aunque no sustituye una sesión de yoga tradicional con posturas y estiramientos en profundidad, sí puede complementarla como un entrenamiento ligero para los días de descanso.

El walking yoga es una forma de actividad física accesible para todas las edades y niveles de condición física, también representa una alternativa para quienes buscan reducir el estrés y mejorar su calidad de vida sin necesidad de acudir a un gimnasio o seguir rutinas exigentes.