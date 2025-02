Las amistades ya no son lo que eran: la tecnología impone una nueva forma de conexión

Las relaciones personales reflejan dinámicas laborales con notificaciones constantes y planificaciones detalladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una era dominada por la hiperconectividad, las relaciones personales han comenzado a parecerse cada vez más a un entorno laboral. Entre notificaciones incesantes, planificaciones meticulosas y herramientas de gestión aplicadas a la vida cotidiana, el simple acto de reunirse con amigos se ha convertido en un ejercicio de logística más que en una actividad espontánea.

En este artículo, la revista Cosmopolitan analiza el fenómeno y se pregunta: ¿cuándo nuestras relaciones dejaron de ser un refugio y se transformaron en una serie de tareas por completar?

Entre la bandeja de entrada y la agenda social

La creciente dependencia de plataformas digitales ha desdibujado la frontera entre el trabajo y la vida personal.

Lo que antes se resolvía con una llamada improvisada o una visita inesperada, hoy requiere un espacio en la agenda.

La autora ejemplifica cómo la simple invitación a un catch-up con un amigo, lejos de entusiasmarla, le generó la sensación de estar ante una obligación más, programada dentro de una lista de pendientes.

Según Cupla, 62.5 % de los usuarios coordina mejor su tiempo con ayuda de calendarios compartidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización de la vida social no se limita a la organización de encuentros. Cada vez más personas utilizan herramientas como Slack, Trello o Notion para administrar tareas en el hogar o en sus relaciones amorosas.

Según estadísticas de la aplicación Cupla, que permite compartir calendarios entre parejas, el 62.5 % de los usuarios afirma que ha facilitado la coordinación de su tiempo juntos.

Las “fiestas de PowerPoint”, una tendencia popularizada en TikTok, también evidencian este cambio de paradigma: amigos que organizan reuniones para compartir presentaciones sobre temas de interés.

Incluso los eventos tradicionales han adoptado esta lógica corporativa: bodas y despedidas de soltera cuentan con hashtags, listas de tareas compartidas y aplicaciones de planificación.

¿Productividad o desconexión?

Si bien el uso de estas herramientas puede simplificar la vida social, también plantea interrogantes sobre la pérdida de la espontaneidad.

Como señala la psicoterapeuta Charlotte Fox Weber, estructurar excesivamente las relaciones podría llevar a perder la esencia del vínculo humano:

“No hay nada mejor que pasear sin propósito con nuestros seres queridos: permite el descubrimiento y la sorpresa”.

Entre la hiperconectividad y el agotamiento: la necesidad de desconectar para preservar las relaciones humanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para algunas personas, este cambio representa un alivio. Amelia, una estilista de Londres entrevistada en el artículo, reconoce que si bien estas herramientas pueden ser “frías y formales”, le han permitido mantener el contacto con amigos a pesar de sus múltiples compromisos.

Sin embargo, no todos lo perciben de la misma manera. Alex, otra entrevistada, expresa su incomodidad con la costumbre de recibir invitaciones de calendario para encuentros sociales, ya que siente que introduce una dinámica jerárquica en la amistad.

La fatiga social y el derecho a desconectarse

El agotamiento que genera esta hiperplanificación no es un fenómeno aislado. En el Reino Unido, por ejemplo, el gobierno implementó en 2024 una política de “derecho a desconectarse” para frenar la sobrecarga digital en el ámbito laboral.

Este problema no solo afecta las relaciones de amistad, sino también el bienestar psicológico. Un video viral del autor Jason Pargin en TikTok evidenció esta sensación de agotamiento al señalar que “en toda la historia de la humanidad, nunca se había esperado que una persona estuviera disponible 24/7 para todos los que la conocen”.

De la espontaneidad a la planificación: ya no es fácil quedar para un café en la era digital, donde herramientas como Slack y Trello se han convertido en aliados para gestionar hasta las relaciones personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sobreexposición digital y la necesidad de responder constantemente a mensajes pueden generar ansiedad, algo que muchos usuarios reconocen en los comentarios del video. Como expresa una persona: “Todos los días me consume la culpa por los mensajes que no he respondido”.

¿Cuál es el equilibrio?

Si bien la organización facilita la vida en un mundo acelerado, es importante reflexionar sobre cuánto de nuestra interacción social está motivada por el placer de compartir y cuánto por la inercia de cumplir con un compromiso.

El Reino Unido implementó en 2024 un “derecho a desconectarse” para combatir el agotamiento digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Weber concluye que, aunque la espontaneidad rara vez ocurre sin planificación en la adultez, las relaciones humanas necesitan espacios de juego y desconexión:

“Uno de los placeres de la amistad es la aventura, el humor y la travesura; y es difícil incluir estas cualidades en encuentros apresurados”.

En última instancia, quizás la clave no sea rechazar las herramientas digitales, sino encontrar un balance. Agendar un encuentro con amigos puede ser útil, pero dejar espacio para la improvisación sigue siendo esencial. Después de todo, no todo en la vida debe sentirse como un meeting de trabajo.