Fashion Café: cuáles son las propuestas más innovadoras de la moda de Buenos Aires

Fui por primera vez una noche de septiembre de 2018. Desde mi departamento de Porta Ticinese, al sur de Milán, hasta Via San Marco 1, a metros de la Pinacoteca di Brera, fueron pocos minutos en taxi. En la puerta, un pequeño cartel: Fashion Cafè. Un grupo de amigos me esperaba en una mesa sobre la vereda. Pedí un agua con gas, luego un Negroni y, antes de salir camino a una fiesta, busqué una tarjeta con los datos del bar en recepción: estaba decidida a robarme su nombre.

Tomando la inspiración prestada de aquel baretto y de aquella ciudad, Fashion Café nace como una tertulia destinada a cuestiones de moda, o bien de cultura y negocios dentro de lo que entiendo por moda: un método de producción y consumo inherente al mundo moderno que impacta sobre la economía, la sociedad y los individuos.

En mi caso, la moda, ni siquiera como concepto, sino como industria, define mi día a día. De hecho, este mismo texto comenzó a gestarse mientras viajaba entre desfiles de BAFWEEK, escuchando un episodio de “Wiser Than Me”, el podcast de Julia Louis-Dreyfus. La invitada, Ruth Reichl, histórica crítica gastronómica estadounidense, dice lo siguiente: “Tenía una fotografía de una pareja joven en mi corcho, que miraba todos los días cuando escribía críticas, y me imaginaba que eran personas que no tenían mucho dinero y que ahorraban todo el año para salir a comer una gran cena en su aniversario. Cada vez que tenía la tentación de ir a lo seguro y decir algo más agradable de lo que realmente sentía acerca de un restaurante, los miraba y pensaba: van a ir allí porque dijiste eso. Me mantuvieron honesta”.

Un buen lugar para empezar, debido a la variedad de pequeñas propuestas de diseño emergente: Sadaels Shop

Motivada por el destello de lucidez sobre la importancia de una buena recomendación que me brindó la entrevista y aprovechando mi obsesión con las listas a lo Susan Sontag, empecé a construir un breve inventario de marcas y boutiques de indumentaria no-tan-obvias de Buenos Aires que son de uso frecuente entre los que trabajamos en moda —estilistas, fotógrafos, directores creativos, periodistas, diseñadores y aquellos entes que no se entiende bien de qué viven, entre otros—.

Un buen lugar para empezar, debido a la variedad de pequeñas propuestas de diseño emergente que aglomeran, son mis dos concept stores favoritas: Sadaels Shop (Arévalo 1728), que deriva su nombre de Sadaels, la marca del diseñador argentino formado en Bélgica Juan Hernández Daels; y Club Arroyo (Arroyo 961), una boutique con foco en calzado y accesorios.

Algunas recomendaciones: las faldas de shantung de Ferrens, los tops con cocardas de Sadaels, las carteras bordadas de Cefér, los bolsos de cuero y los brazaletes de alpaca de Barzón, los tacos altos de La Jolla y las velas y fragancias roll-on de Demolished.

Entre los grandes éxitos de los personajes del diseño se encuentran la marca de accesorios Cabinet Óseo (Cabello 3791, La Colorada) —siempre hay alguien, en algún lugar, usando un anillo con un corazón anatómico, una gargantilla compuesta por vértebras metálicas o un brazalete que imita la textura de la piel: ¿sensbilidad estética compartida o imitación?—, y la histórica JT (Loyola 1620 y Posadas 1317), ahora bajo la dirección creativa del ex Tramando Bob Honors.

Dentro del universo del básico —un concepto elusivo al que recurro en pos de la simplificación como sinónimo de clásico, universal o versátil—, algunos de los favoritos son los pijamas de poplin de Carzoglio, las prendas de cuero, lana y algodón de La Rando, las piezas de 100% seda de GONE y la sastrería prêt-à-porter de CABU. Dacal y Hæder, ambas enfocadas en el rediseño de sastrería en desuso, y los distintos lenguajes que forman parte de la Asociación de Sastrería Argentina también caben en esta lista.

Por último, tres propuestas de nicho: el nuevo brutalismo de Pablo Bernard; los universos ficcionales de Agoshida —Mariana Enríquez, Lucrecia Martel y Selva Almada, entre sus usuarias— y la ironía grunge de XREBAGLIATI.

Tal vez rompa con el protocolo dejando la presentación para el final. Con total sinceridad, hacerlo al inicio me resultaba anticlimático. Según dice la biografía que copio y pego siempre que me la solicitan:

*“Paula Guardia Bourdin es Master of Science in Management and Economics in Arts, Culture, Media and Entertainment con un Major en Fashion & Design por la Università Commerciale Luigi Bocconi de Milán. Es docente de Historia del Traje en UADE y escribe sobre moda y cultura en Infobae y L’Officiel Argentina. Forma parte de la Comisión de Jóvenes de la Asociación Amigos del Bellas Artes y colabora con la Fundación del Teatro Colón”.

También pueden llamarme Pola y obviar todo eso. Recibo y contesto sus consultas y comentarios vía Instagram o vía mail en pguardia@infobae.com . Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima entrega de Fashion Café.