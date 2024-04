Las cinco lecciones de felicidad de una estrella pop

Mike Posner, el cantante que recorrió Estados Unidos a pie (Getty Images)

Mike Posner logró alcanzar fama mundial en 2010 al lanzar su primer sencillo, Cooler Than Me. Como si eso no fuera suficiente, el artista volvió a destacarse con su segundo single, Please Don’t Go. En ese momento parecía que no tendría techo, pero tardó cinco años en lanzar su máximo éxito: I Took a Pill in Ibiza, que lo catapultó a conciertos, giras, premios, fanáticos y todo lo que conlleva alcanzar el número 1 en el top de nueve países distintos.

I Took a Pill in Ibiza, el hit más importante en la carrera de Posner

Así como logró el éxito, el propio cantante fue quien expuso en una charla TED lo que sentía antes de ese momento que lo cambió todo. “Mi historia comienza con mi padre. Él siempre me lo decía cuando yo era pequeño: ‘Mike, hay dos cosas que son lo más importantes para mí. Número uno, quiero que estés sano. Y número dos, quiero que seas feliz’”.

“La parte saludable me resultó fácil”, recordó. “Pero la felicidad… Lucho con eso. Era un niño un poco tímido y deprimido, y pensé que si podía agradarle a todos tal vez sería más feliz”, añadió. A los 22 años, Posner ya era famoso y relató que, aunque sentía el cariño de la gente arriba del escenario, cuando llegaba a su cuarto de hotel se daba cuenta de lo solo que estaba.

El viaje a pie que lo cambió todo

El artista internacional explicó que esa búsqueda de alegría le tomó 10 años, hasta que descubrió cómo hacerlo. “Decidí cruzar hasta el otro lado de Estados Unidos caminando”, confesó. “La gente con la que trabajé en la industria de la música me dijo que era una idea mala y loca: ‘No puedes simplemente dejar de hacer álbumes, dejar de hacer shows y marcharte. Esta es una decisión que pone fin a tu carrera’. Fue entonces cuando aprendí la lección de vida número uno: no todas las ideas locas son geniales. Pero todas las grandes ideas son una locura”.

Mike Posner antes de realizar su travesía por Norteamérica (Facebook)

A pesar de que los malos pensamientos y miedos estaban en su cabeza, Posner tomó la decisión y finalmente emprendió su emocionante viaje. Para empezar su caminata, debió trasladarse manejando hacia la costa este, para, de esta manera, acabar su trayecto en el Océano Pacífico. La idea del cantante consistía en recorrer un octavo de la circunferencia del planeta tierra a pie.

El 15 de abril de 2019, el famoso dio su primer paso en la costa de Nueva Jersey. “Cuando di ese paso, todos los miedos y dudas sobre lo que podría pasar si elegía hacer esto, desaparecieron porque lo estaba haciendo. Y fue entonces cuando aprendí la segunda lección: el primer paso es dar un paso”, rememoró.

Mike Posner en su primer mes de viaje a pie (Twitter)

Caminó a través de Nueva Jersey, cruzó Pensilvania, y en Ohio comenzó a experimentar un dolor en su pie. A pesar de que era muy fuerte, siguió su ruta y atravesó Indiana e Illinois. Además, logró pasar por Misuri en medio de una abrasante ola de calor. Luego, siguió el camino por los estados de Kansas y Colorado. En ese momento, Posner notó que habían pasado más de tres meses desde su partida y ya lograba ver las Rocallosas en el horizonte.

Mike Posner tras superar los 1440 kilómetros a pie (Facebook)

Todo iba bien, hasta que sintió un ruido y algo extraño en su cuerpo. “Un dolor subió por mi pierna izquierda. Y entonces escuché un sonido que no quería escuchar. Noté que era una serpiente cascabel venenosa. Acababa de hundir sus colmillos en mi pierna izquierda. Llamé al 911 y pedí un auxilio rápido”, recordó. “‘¿Voy a morir?’, pregunté. Y la voz del otro lado del teléfono me respondió: ‘No lo sé, señor’”.

La pierna izquierda de Mike Posner tras la mordedura de una serpiente cascabel venenosa (Facebook)

Después de tres noches hospitalizado y con la pierna enormemente hinchada, la ayuda médica hizo que el cantante mejorara rápidamente. “Apestó y me dolió mucho, pero me enseñó la lección número tres cuando se trata de cosas que me importan: Mis razones para abandonar son siempre excusas disfrazadas”, expuso.

Teniendo en cuenta que la mordedura de serpiente venenosa es una razón válida para abandonar aquel exhaustivo viaje, Posner sabía que terminar su caminata era lo que lo haría sentir verdaderamente orgulloso de sí mismo, así que se propuso finalizar las 1.600 kilómetros restantes. Volvió al mismo lugar en el que la cascabel le clavó sus colmillos y continuó rumbo a la costa oeste.

Mike Posner escalando las montañas para lograr su objetivo (Facebook)

La estrella de la música fue paso a paso hasta cruzar Colorado. Aunque no tenía más ganas de seguir, continuó caminando y atravesó Navajo Mountain, Arizona, Nevada, el desierto de Mojave, Hollywood… hasta que se vio con los pies en la arena de las playas de California que limitan con el Océano Pacífico.

Tras seis meses, tres días, 2,851 millas y 5.7 millones de pasos, el famoso artista logró zambullirse al agua de mar que tanto había deseado. Y cuando finalmente estaba en el lugar soñado, sintió una nueva emoción en el cuerpo. “Esa era la felicidad. Por eso aprendí la lección número cuatro. La verdadera felicidad, viene del crecimiento”, detalló.

La felicidad de Mike Posner tras lograr su objetivo (Facebook)

De todas maneras, el intérprete de I Took a Pill in Ibiza puntualizó en que, a pesar de tener salud y felicidad, ya no tenía al lado a su padre, quien había fallecido el 11 de enero de 2017. Jon Posner sufrió un glioblastoma que desencadenó un cáncer cerebral, causándole la muerte, según relató el propio Mike.

El sueño del artista de caminar atravesando los Estados Unidos comenzó años antes de su posterior práctica, pero siempre lo acababa postergando por su trabajo. Su ajustada agenda como músico profesional, relegaba estos meses de plenitud que él necesitaba para su propio bienestar y felicidad.

La travesía a pie de Mike Posner graficada (Facebook)

“Mi papá nunca llegó a verme lograr mi mayor sueño. Mi mayor logro. Y nunca llegó a verme realmente feliz. Y así, si la lección número uno ‘no todas las ideas locas son geniales, pero todas las grandes ideas son una locura’. Lección dos, ‘el primer paso es dar un paso’. Tres, ‘las razones son excusas disfrazadas’. Cuatro, ‘la verdadera felicidad, viene del crecimiento’. Luego, la lección número cinco... No esperes”, aconsejó.

Finalmente, después de dar una inspiradora charla TED, Mike Posner interpretó en vivo una canción en honor a su padre. El título de la misma es Could You Do the Same, y aún no fue publicada en ninguna de sus plataformas digitales de manera oficial.