Cócteles de verano para Año Nuevo: tres bartenders compartieron consejos y recetas para preparar en casa

Los cócteles de baja graduación alcohólica y frutas frescas se convierten en la elección perfecta para las festividades de verano, ofreciendo una experiencia refrescante y deliciosa en cada sorbo (Getty)

Con la llegada del verano y la celebración de Año Nuevo en el horizonte, el escenario es perfecto para reuniones al aire libre con amigos y familia. En medio de este contexto de disfrute y camaradería, la coctelería se adapta para convertirse en una de las protagonistas de estos encuentros. Es en este momento que emergen dinámicas que buscan hacer de cada cóctel una experiencia refrescante y deliciosa.

Uno de los estilos destacados en la coctelería de verano, y por decantación una posibilidad concreta para la mesa de tragos del 31 de diciembre, es la reducción de la graduación alcohólica y la incorporación de frutas y hierbas frescas. Este enfoque se convierte en un aliado infalible para lidiar con las altas temperaturas y promover la moderación en el consumo de alcohol.

Como en el hemisferio sur este día se celebra en verano, es fundamental estar a tono con la temporada, que viene acompañada, por ejemplo, de ingredientes de estación que están en su mejor momento y de técnicas distintivas para aprovechar. Bajo estos preceptos, Infobae conversó con bartenders para conocer de cerca los principales consejos y recetas a la hora de planificar el menú de cócteles del festejo de Año Nuevo.

Bartenders expertos recomiendan cócteles con menor contenido alcohólico y sabores frutales para combatir el calor y promover la moderación durante las celebraciones de Año Nuevo (Getty)

“Hay que pensar en aquellos cócteles que no solamente se pueden hacer para una sola persona, sino que se pueden preparar en jarras o en poncheras desde el lado festivo y para compartir. Lo que está bueno de esto, sobre todas las cosas, es pensar en la coctelería con momentos”, explicó, en primer lugar, el destacado bartender Ludovico De Biaggi, quien está detrás de Oh No Lulu! Tiki Bar.

En Año Nuevo, y en general durante todo el verano, el consumo de cócteles suele ser más bien diurno. Por la tarde, cuando se cocinan los platos que se disfrutarán a la noche, hay quienes dan comienzo a la hora del aperitivo, por ejemplo. Estos momentos, entonces, piden bebidas diferentes, con una menor graduación alcohólica o incluso con mayor dulzor, dependiendo de los gustos.

En ese tono, De Biaggi dejó una de sus recetas favoritas para esta instancia del año: “Se llama Tropidelico Campari. El tropidelico es un estilo de música que tiene que ver con el movimiento Tiki, el cual surgió en las islas de la Polinesia y se expandió por el Pacífico hacia Nueva Zelanda, Hawái y Estados Unidos. La coctelería Tiki y las frutas frescas que tienen un lugar protagónico conectan con el verano y la playa instantáneamente”.

Tropidelico Campari, por Ludovico De Biaggi

Inspirado en la música Tropidelico y la coctelería Tiki, este cóctel de Ludovico De Biaggi fusiona sabores exóticos con frutas frescas, perfecto para el ambiente veraniego

Ingredientes

-50 mililitros de Campari.

-15 mililitros de amaretto.

-35 mililitros de jugo de ananá.

-35 mililitros de jugo de naranja-

-15 mililitros de jugo de lima.

-10 mililitros de almíbar simple.

-Una gota de salsa picante.

Colocar todos los ingredientes en una coctelera con hielo, batir y servir en un vaso largo. Decorar con un penacho de ananá, media rodaja de naranja y un penacho de menta. En caso de querer compartir este cóctel de forma grupal, también es posible prepararlo en jarra. Para esto, solo basta aumentar las medidas de forma proporcional.

Con la incorporación de frutas y hierbas frescas, los cócteles de verano se transforman en opciones ideales para disfrutar en grupo, realzando la experiencia de las celebraciones (Europa Press)

A su turno, Elisa Lasala, experta en coctelería que aplicó sus toques de autor para capacitar, diseñar cartas y hacer tragos en distintos epicentros gastronómicos de Córdoba como la pizzería Popular, el Hotel Yacanto, el Gran Hotel Nono y el bar Palenque, apuntó en diálogo con Infobae: “Esta época es una de las más lindas para preparar cócteles. Antes que nada hay que tener en cuenta la importancia del hielo, por el calor. Un buen cóctel, su sabor y su esencia va a depender de tener mucho de este ingrediente”.

Para Lasala, a la hora de armar la mesa de cócteles de Año Nuevo, “Podemos jugar y mezclar las frutas que a todos nos encantan y preparar tragos frescos”. “De mis preferidos para esta temporada están los que tienen sandía, cerezas y frutillas”, dijo, y reveló una de sus recetas.

Refresco sunset, por Eli Lasala

Ingredientes

-Tequila

-Jugo de sandía,

-Jugo de limón

-Pomelo

Mezclar y servir.

Técnicas avanzadas como el clarificado se utilizan para crear cócteles sofisticados con texturas y sabores únicos, ideales para sorprender en cualquier celebración estival (Getty)

Este momento del año es ideal, también, para explorar nuevas técnicas de preparación que permitan lograr cócteles más sofisticados. Un ejemplo es la coctelería molecular, que utiliza minuciosos procedimientos para crear recetas con texturas y sabores distintivos. Una de estas técnicas es el clarificado, que a grandes rasgos, permite eliminar impurezas y partículas por medio de coladores o filtros especiales, entre otras herramientas, dando como resultado un líquido casi transparente en algunos casos.

Una de las referencias argentinas en el arte de la coctelería molecular es Flavia Arroyo, bartender de Casa Cavia, quien sugirió: “El clarificado permite el equilibrio de los sabores. Este tipo de técnica permite hacer cócteles ligeros, que se pueden beber en mayor cantidad, y en la mayoría de las ocasiones suelen ser frescos, secos y frutados”.

Así las cosas, Arroyo propuso la siguiente receta para preparar no solo en Año Nuevo sino también durante todo el verano.

Red Wild, por Flavia Arroyo

Red Wild, una Propuesta de Flavia Arroyo: Este cóctel combina Campari, Aperol, Frangelico y leche de coco, ofreciendo una experiencia gustativa equilibrada y refrescante, perfecta para el verano y las festividades de fin de año

Ingredientes

-15 mililitros de Campari.

-15 mililitros de Aperol.

-5 mililitros de Frangelico.

-30 mililitros de leche de coco.

-15 mililitros de jugo de lima.

-45 mililitros de sidra de pera.

-Ralladura de lima fresca.

En un vaso trago largo, colocar hielos enteros. Enfriar el vaso y eliminar el excedente de agua que se genere con la ayuda de un colador. Agregar campari. aperol y frangelico. Sumar hielo, leche de coco, jugo de lima y sidra de peras. Mezclar sin revolver demasiado para no eliminar las burbujas de la sidra; solo para unificar los ingredientes. Finalizar el coctel con hielo picado. Con un rallador pequeño, rallar la lima fresca sobre el hielo picado.