Las perlitas de glamour del Martín Fierro de la Moda develadas por sus conductores

Ángel de Brito y Valeria Mazza conducirán la gala el 2 de diciembre

El sábado 2 de diciembre es la fecha marcada para los premios Martín Fierro de la Moda 2023, un evento que se ha erigido como un pilar fundamental en el calendario de la moda argentina.

Este año, la ceremonia no solo promete ser un despliegue de glamour, sino también un punto de encuentro para celebrar a los profesionales y exponentes más destacados del año 2022 en el país. La expectativa es alta y no es para menos: es la primera edición del galardón luego de la pandemia por el COVID.

La conducción del evento estará en manos de Valeria Mazza, una figura emblemática en el rubro, quien además ostenta la presidencia del Jurado de Honor. A su lado, Ángel de Brito, reconocido por su perspicacia en el mundo del entretenimiento, se unirá para guiar el evento. Este dúo promete un espectáculo que será un deleite visual y un reflejo de la elegancia y el estilo que caracterizan a la moda argentina.

Los protagonistas coinciden en que, de manera simbólica, la ceremonia se dividirá en dos momentos clave: lo que suceda en la alfombra roja y los acontecimientos de la gala en sí. Así las cosas, las expectativas sobre los looks son altas; y no por nada, los mejores diseñadores y modelos del país están citados para esa noche en la Usina del Arte. Los conductores de la gala, al tanto de esta expectación, dialogaron con Infobae y develaron algunos detalles.

La expectativa por los Martín Fierro de la Moda 2023 comenzó a sentirse el pasado lunes 20 de noviembre en el Machado Cicala Studio, donde se llevó a cabo una sesión fotográfica con los conductores

“Hay mucho movimiento previo que va surgiendo porque los diseñadores tienen mucha garra y son destacadísimos, así que va a estar divertido. Tenemos muchos creativos y, con cualquier diseñador con el que hablás, te va a contar cómo las marcas internacionales vienen a cazar talentos a la Argentina, porque no solo tenemos mano de obra sino, sobre todo, creatividad. Todo eso se va a ver desplegado en los Martín Fierro de la Moda 2023″, dijo de Brito.

Mientras que Mazza aportó: “La moda argentina es súper fuerte e importante. Normalmente, estamos acostumbrados a ver un vestido en un desfile, y de eso sale una foto. Sin embargo, detrás, hay un montón de gente que creó y planificó ese look. Visibilizar todo ese trabajo es importante y es lo que vamos a poder disfrutar en la gala del 2 de diciembre”.

“El revuelo que hay en torno a los looks es muy lindo. Está todo el mundo desesperado, en el buen sentido, y eso me encanta. Cuando tenés este evento como los Martín Fierro de la Moda para que los diseñadores se puedan lucir, todos quieren dar lo mejor; así que estamos en eso”, anticipó Valeria.

Ambos coincidieron en que habrá dos momentos clave para analizar el despliegue de glamour y estilos: la alfombra roja y el evento en sí

Una de las perlitas que le darán color a la gala es que los diseñadores llegarán con una musa inspiradora, y habrá una votación para elegir a la mejor. El diseñador Adrián Brown, por caso, se presentará con la modelo Angie Landaburu.

Esto implica una declaración de intenciones y una forma de apreciar lo que el diseñador quiere comunicar con su arte. Es que cada musa trae consigo una historia y un carácter que complementa y realza el minucioso arte del diseño. No se trata solo de quién lleva el vestido más hermoso o quién luce más espectacular, sino de cómo la combinación de personalidades, estilos y visiones crea algo único y memorable.

“La idea es que cada vestido y cada look lleve la firma del diseñador, o sea, que sea un resultado bien de cada uno de ellos. Por ejemplo, para mis looks, que los voy a cambiar cuatro o cinco veces durante la noche, hablé con los diseñadores y les dije que pensaran en mí, pero que sea algo muy de ellos. Eso divierte mucho. Que cada modelo lleve la impronta de un diseñador es muy lindo para mostrar. Yo, en lo personal, siempre salgo a interpretar los diseños, más allá de buscar algo que me guste”, dijo Mazza.

Los premios Martín Fierro vuelven a reconocer lo mejor de la moda argentina tras la pandemia

Y de Brito cerró: “Me parece que va a haber un mix impactante de muchas sorpresas que se van a ir viendo en la alfombra roja y en la transmisión, entre homenajes, agradecimientos y premios, entre otras cosas. Obviamente, se espera mucho de los looks porque hay mucho talento. Reconocer este talento con el Martín Fierro, el premio más prestigioso, es una iniciativa excepcional. Por mi parte, estoy listo para ese día. Mi look está probado, le faltan los últimos toques, pero esta semana va a estar listo. Va a ser un esmoquin pero ese día se verán más detalles”.

La transmisión de la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda 2023 se realizará a través de América TV, marcando un evento histórico en el mundo de la moda argentina. Será una ocasión especial para festejar y valorar el talento y la creatividad que destacan en el rubro.

Entre las 21 ternas que estarán bajo evaluación del jurado, se encuentra, por ejemplo, las de Mejor Diseñador, Mejor Diseñador Innovación. y Mejor Modelo. Estos galardones no son meros reconocimientos a la estética; van mucho más allá. Celebran la originalidad, la audacia y ese espíritu innovador que impulsa incansablemente la industria hacia nuevos horizontes.

21 ternas estarán bajo la evaluación del jurado

En un sector donde la creatividad es moneda corriente, estos premios resaltan a aquellos que no solo diseñan, sino que también redefinen el concepto de moda, rompiendo moldes y estableciendo nuevos paradigmas.

La selección de los ganadores de estas codiciadas categorías no es tarea fácil. Para ello, se conformó un jurado especial, liderado por Valeria Mazza. Este jurado, compuesto por 40 expertos entre periodistas especializados y figuras destacadas del mundo de la moda, dedicó a evaluar meticulosamente a los candidatos. que recibirán el Martín Fierro de la Moda.

*Fotos: Franco Fafasuli