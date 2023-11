El top 20 de las mejores ciudades del mundo para disfrutar el arte y la cultura, según la revista Time Out

Buenos Aires es una de las ciudades más atractivas a nivel cultural en el mundo (Getty Images)

Cada año, la publicación británica Time Out encuesta a miles de ciudadanos de todo el mundo para saber de primera mano cómo es la vida en sus ciudades.

Los interrogan sobre la gastronomía y el circuito de bares, pero también quieren conocer acerca del teatro y las galerías de arte, la vida nocturna, las aplicaciones de citas, cómo son los vecinos y cuáles son los barrios más pintorescos.

Con el objetivo de crear una instantánea global de la vida en cada ciudad y dirigir a la gente a los lugares que entusiasman a sus vecinos, el ranking es el primero desde que la pandemia por el COVID suspendió los viajes y el turismo, y busca incentivar los viajes en los lugares más elegidos.

“Cada ciudad de esta lista se ha ganado su lugar mediante un meticuloso proceso de selección. Se interrogó a los lugareños sobre los mejores lugares y experiencias culturales de su ciudad, y también se les pidió que calificaran la oferta cultural de su ciudad en función tanto de su calidad como de su asequibilidad. Por supuesto, la asequibilidad es relativa aquí: lo que se considera barato para los locales de una ciudad puede no serlo para los de otra. Pero ya sea por el descuento en la entrada a los museos para los locales o por los festivales gratuitos al aire libre, estos son destinos donde el arte y la cultura no cuestan mucho dinero”, precisaron los organizadores del ranking.

El top 20 de las mejores ciudades del mundo para el arte y la cultura

1- Ciudad de México

La ciudad de México lidera el ranking cultural de ciudades del mundo, según la publicación ( REUTERS/Raquel Cunha)

La carismática y cosmopolita capital de México obtuvo el primer puesto de la lista, y los lugareños calificaron a su ciudad como excepcionalmente alta tanto por la calidad como por la asequibilidad de su escena cultural. Y si bien la arquitectura, los teatros y los desfiles callejeros como el Día de Muertos obtuvieron el visto bueno en nuestra encuesta, fue la poderosa escena de museos de la ciudad la que obtuvo el mayor reconocimiento.

Los museos de la CDMX exhiben de todo, desde artefactos aztecas y arte popular hasta pinturas surrealistas, y muchos de ellos están ubicados en edificios espectaculares. Un ejemplo de ello es el gran palacio neobarroco de Bellas Artes o el brillante y ultramoderno Museo Soumaya.

“‘Lo que más me cautiva es la diversidad y vitalidad de la escena artística. Uno de mis lugares favoritos es Kurimanzutto en San Miguel Chapultepec, un escenario de arte contemporáneo y de vanguardia, pero el Museo Frida Kahlo, que ofrece una visión única de la vida y obra de la artista icónica, ocupa un lugar especial en el tejido cultural de la ciudad. Además, el Festival del Centro es un evento de renombre que combina música, teatro y danza de todo el mundo. La CDMX siempre está redefiniendo los límites de la creatividad y eso es lo que la hace tan vibrante”, precisó Mauricio Nava, editor de Time Out Ciudad de México.

2-Praga

El reloj astronómico atrae a miles de turistas a diario para un espectáculo de cuentos en Praga

La ciudad de Praga en República Checa se caracterizar por la belleza de su arquitectura, con impresionantes torres góticas checas, puentes en arco que rodean el Moldava y más de una docena de castillos. Eso la convierte en un verdadero museo al aire libre. Simplemente “caminar” es una de las respuestas más comunes entre los lugareños cuando preguntó qué les gustaba de la cultura de su ciudad.

Pero la Ciudad de las Cien Agujas ofrece más que solo buena apariencia: también es un centro para las artes escénicas, con los lugareños entusiasmados con el patrimonio de ópera, conciertos clásicos y lugares como el Teatro Nacional de la ciudad. De todas las ciudades encuestadas, Praga obtuvo la puntuación más alta en asequibilidad: después de todo, pasear por ella no cuesta mucho.

“Siempre pasa algo en Praga, sin importar la estación del año”, dice el escritor y local de Praga Yaren Fadiloglulari. “En primavera, los amantes de la música clásica disfrutan del Festival Internacional de Música Primavera de Praga. En verano, el pintoresco Parque Letná acoge el festival de circo y teatro Letní Letná, y el Festival Metrónomo reúne a músicos de todo el mundo. No importa la época del año, busque ballets y óperas en el Teatro Nacional y arte contemporáneo en MeetFactory”, precisó.

3- Ciudad del Cabo

Ciudad del Cabo rebosa de cultura y fanatismo por el deporte (REUTERS/Esa Alexander)

Ciudad del Cabo le ha brindado a la ciudad una oferta envidiable en lo que respecta al arte y la cultura. Desde el animado desfile callejero anual Kaapse Klopse hasta el cabaret y la comedia en las megainstituciones Baxter Theatre y Artscape, cada rincón de la extensa ciudad costera de Sudáfrica tiene algo que ofrecer a los buscadores de cultura. “Vibey” y “diverso” fueron dos de los términos más comunes que los lugareños usaron para describir la escena cultural de Ciudad del Cabo en nuestra encuesta. Además, la ciudad ocupó el puesto más alto en general por la calidad de su oferta cultural, bajando un par de lugares por su asequibilidad (aunque en el frente asequible, vale la pena señalar que a la ciudad todavía le fue bastante bien en general).

“Si bien la mayoría de los visitantes se entusiasman con la belleza natural de Ciudad del Cabo, es difícil no enamorarse de la energía cultural de la ciudad”, dice el escritor y local de Ciudad del Cabo Richard Holmes. El Museo Zeitz de Arte Contemporáneo de África es una visita obligada tanto por la arquitectura como por el arte, pero también me encanta el entorno de viñedos de la Fundación Norval.

4- Buenos Aires

El teatro Colón maravilla por su gran acústica (Franco Fafasuli)

De Argentina se dice en el mundo que es la capital mundial de las librerías, el lugar de nacimiento del tango y un centro para todas las ramas de las artes (visual, literaria, escénica, etc). La cultura corre por las venas de Buenos Aires. Y el teatro es un pasatiempo serio, con el titán de la ópera Teatro Colón encabezando la lista de los lugares favoritos de los argentinos. El tango nocturno, las bibliotecas y el barrio de San Telmo, repleto de arte callejero, también recibieron varias menciones. Disfrutar de toda esa cultura tampoco le costará mucho, ya que Buenos Aires cuenta con la segunda escena cultural más asequible de todas las ciudades encuestadas.

“Hoy en día, planifique una noche de fiesta en Buenos Aires y tendrá tantas probabilidades de asistir a un espectáculo de tango como de presenciar el mejor trap y hip hop de la región”, dice el escritor y local de Buenos Aires, Pedro Camacho.

A la amplia oferta de obras de teatro en la capital argentina, se le suma la gran cantidad de museos, muchos de ellos gratuitos para visitar. Además, todos los días, y especialmente los fines de semana hay varias ferias artesanales, festivales de música, conciertos y muchas actividades culturales para deleite de todos.

5- Atenas

Atenas tiene una muy rica historia cultural

Atenas ha sido un centro mundial para las artes desde por los menos 5000 años. Hoy en día, la capital griega es conocida tanto por su anárquica cultura subterránea como por sus antiguas ruinas, y explorar la escena cultural de Atenas significa conocer ambos lados de esta ciudad imperecederamente creativa. La cultura se disfruta mejor al aire libre en Atenas, y los lugareños elogian los festivales de verano y los cines al aire libre de su ciudad. El Museo Benaki y el Centro Cultural de la Fundación Stavros Niarchos también recibieron el visto bueno, pero fueron la Acrópolis y el Museo de la Acrópolis los que los lugareños nombraron como su lugar cultural favorito, lo que demuestra hasta qué punto la ciudad sigue atrapada por su propia historia.

“Los edificios antiguos renovados para convertirlos en lugares culturales modernos se han apoderado de la ciudad en los últimos años”, dice el escritor y local de Atenas.

6 - Edimburgo

La nueva directora del Festival de Edimburgo, la violinista escocesa Nicola Benedetti (c), presenta la edición 2023 del festival a los pies del castillo de Edimburgo, en Escocia. (EFE/ Guillermo Garrido)

En agosto, esta ciudad vibra con el festival artístico más grande del planeta, que se apodera de casi todas las calles, pubs y teatros de la capital escocesa. Y aunque el Festival Fringe de Edimburgo recibió una buena cantidad de amor en nuestra encuesta, los lugareños también elogiaron los museos y galerías de clase mundial de la ciudad: a saber, el Museo Nacional de Escocia y las Galerías Nacionales de Escocia (de las cuales hay cuatro, nada menos). La “variedad” fue elogiada abrumadoramente como el mayor activo de Edimburgo en lo que respecta a la cultura, lo que no sorprende, dado que la ciudad alberga no sólo uno, sino toda una gran cantidad de festivales de verano, desde libros hasta jazz y artes escénicas.

“La escena cultural de Edimburgo ha sufrido una serie de golpes en los últimos años: primero con el cierre temporal de la galería de arte Modern Two y luego con el cierre del cine Filmhouse después de entrar en administración”, indicó Chiara Wilkinson, editora de artículos para el Reino Unido en Time Out.

7- Viena

Viena es una de las grandes capitales culturales europea, con una rica historia de música, arte y pintura (Getty)

Cuando artistas como Mozart, Beethoven y Schubert han llamado hogar a una ciudad, puedes apostar que la escena cultural allí es bastante buena. Bueno, no sólo es bueno: la cultura en Viena es excepcional, según se mire. Viena ocupó el tercer lugar por la calidad de su escena cultural en nuestra encuesta, con los lugareños entusiasmados con la ópera, el arte y el Donauinselfest, el festival de música al aire libre (¡gratuito!) más grande del planeta. Los lugareños nombraron a The Albertina y Albertina Modern como el mejor lugar de la ciudad, que está repleto de obras maestras de titanes del arte como Picasso, Chagall, Monet, Kirchner y (por supuesto) Klimt. Si hay una ciudad con licencia para mencionar nombres, esa es Viena.

“La cultura forma parte de la esencia misma de Viena y es muy apreciada por quienes viven aquí”, afirma la escritora criada en Viena Natalie Marchant. La ciudad, conocida como la capital de la música clásica, también alberga eventos culturales contemporáneos, como el festival de música más grande de Europa, el Donauinselfest, de entrada gratuita. Una tarde de verano bien aprovechada frente al Ayuntamiento viendo música y películas con una cerveza en el Filmfestival, mientras que las frías tardes de invierno requieren jazz en Porgy & Bess.

8- Madrid

La ciudad de Madrid es un gran atractivo turístico y cultural europeo

La capital de España es también una de las mayores capitales del arte de Europa. En primer lugar, está el gigantesco y neoclásico Museo del Prado, nombrado abrumadoramente como el mejor lugar de la ciudad por los lugareños en nuestra encuesta, que alberga una vasta y espectacular colección de arte español y europeo. Continúe con el Thyssen y el santuario del arte del siglo XX, el Reina Sofía , y habrá experimentado el Triángulo Dorado del Arte de la ciudad

Madrid tampoco decepcionará en cuanto a muestras teatrales: el Teatro Real fue el segundo lugar más comentado en nuestra encuesta y es uno de los lugares más apreciados de Europa para la ópera y las artes escénicas.

“La cultura en Madrid está más viva que nunca. El cierre de locales debido a la pandemia y las consiguientes restricciones de aforo son cosa del pasado”, afirma Marta Bac, editora de Time Out Madrid. Ahora las salas vuelven a estar llenas, se abren nuevos espacios culturales -como los Cines Embajadores, que abren junto a Madrid Río- y nuevos festivales llegan a la ciudad, como la llegada del Primavera Sound este pasado verano. De hecho, este año Madrid inauguró el proyecto museístico más importante de Europa, las Galerías de las Colecciones Reales.

9- Florencia

Una nueva iluminación, más luz natural para "apreciar los detalles" de una "escultura admirable" en los diferentes momentos del día, es el regalo que la Galería de la Academia de Florencia ha hecho al David de Miguel Ángel para celebrar este martes los 150 años desde que la obra de arte se expone en sus instalaciones. (EFE/ Guido Cozzi / Galería de la Academia de Florencia)

La pequeña pero poderosa ciudad italiana llamada Florencia destaca por encima de su peso en la escena cultural mundial. No se trata sólo de tesoros invaluables del Renacimiento: los Botticelli y los Caravaggio apiñados en las Galerías de los Uffizi, el vasto y majestuoso Duomo de Brunelleschi y las cámaras “secretas” recientemente reveladas debajo de la Capilla de los Medici que albergan bocetos nunca antes vistos de los últimos años de Miguel Ángel.

Florencia también se destaca en la escena del arte contemporáneo, con una excelente exposición de Anish Kapoor actualmente en el Palazzo Strozzi y la muestra de moda masculina de vanguardia Pitti Uomo que se lleva a cabo dos veces al año. Día a día, la cultura florentina consiste en pasear por mercados antiguos y disfrutar de un aperitivo en la cuna del negroni.

10- Melbourne

Melbourne se destaca por su gran oferta cultural australiana ( REUTERS/David Gray/File Photo/File Photo)

Desde pequeñas callecitas cubiertas de graffitis, hasta el centro artístico de Fed Square, la cultura está viva y coleando en Melbourne. La ciudad es el hogar de una próspera comunidad de creativos y artistas, lo que hace de Melbourne un lugar muy divertido para estar. Los habitantes de Melbourne elogiaron su ciudad por su vitalidad, variedad y sentido de comunidad, destacando eventos anuales como Moomba, así como instituciones culturales como el NGV, el museo de arte más visitado y más antiguo de Australia.

“Decir que tenemos muchas opciones para elegir cuando se trata de lo que la dinámica escena artística de Melbourne tiene para ofrecer es quedarse corto; después de todo, estamos hablando de la capital cultural indiscutible de Australia”, dice Leah Glynn, editora de Time Out Melbourne.

Claro que hay exposiciones taquilleras y estrenos musicales en abundancia, pero sorprenden constantemente los conceptos innovadores y apasionantes que surgen. Now or Never, un nuevo festival de ideas y tecnología, y Rising, una celebración de la música y el arte en toda la ciudad, son solo dos eventos que me dejaron boquiabierto en 2023.

11- París

Aficionados y atletas bailando con las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos París 2024. (EFE/Mohammed Badra)

París es sinónimo de cultura mundial. Sus cafés y bistrós han sido durante mucho tiempo el lugar frecuentado por escritores, artistas e intelectuales y, por supuesto, la capital francesa cuenta con el museo más grande y visitado del mundo, el Louvre. Los parisinos ciertamente valoran el Louvre, nombrándolo el mejor lugar cultural de la ciudad, pero también apoyaron la escena teatral de la capital francesa, el sentido de la moda y otros dos pesos pesados del arte: el Centro Pompidou y el Palacio de Tokio

“París destaca por la inmensa diversidad de su escena cultural”, afirma Rémi Morvan, escritor de Time Out Paris. “Me complace tanto ir al Louvre o al Museo de Orsay en busca de sus obras maestras eternas como pasear por las galerías del Marais y descubrir talentos emergentes. Y si quiero sumergirme en la escena musical independiente más vanguardista, sólo hay un destino: La Station, una antigua estación de carbón que ahora acoge a lo mejor del metro”, agregó.

12- Montreal

Festivales en Montreal ayudan a combatir las bajas temperaturas (John E. Sokolowski-USA TODAY Sports)

No sería difícil coronar a Montreal como capital mundial de los festivales, tan lleno está su calendario cultural. Los habitantes de Montreal nombraron los ‘festivales’ como el mejor activo cultural de la ciudad, destacando el festival de luces invernales Montréal en Lumière y el Festival Internacional de Jazz de Montréal de verano , que ostenta con orgullo el actual récord mundial del festival de jazz más grande del mundo. Incluso hay un espacio dedicado durante todo el año solo para festivales en la Place des Festivals, una plaza en el corazón del distrito artístico Quartier des Spectacles.

El lugar de artes escénicas Place des Artes también se encuentra en el enclave y fue coronado como el mejor lugar cultural de la ciudad por los lugareños en nuestra encuesta. Una cosa es segura: Montreal sabe cómo montar un espectáculo.

“Si eres el tipo de persona a la que le pican los pies cualquier martes por la noche, te encantará Montreal”, dice la escritora y local de Montreal Isa Tousignant. “Literalmente, siempre sucede algo. Baile queer en línea en el bar deportivo Champs , post-punk en vivo en la Sala Rossa a cargo de grandes bandas locales como CRABE, una noche de arte EDM inmersivo para todo el cuerpo que te cambiará la vida en Satosphere con forma de cúpula”, agregó.

13- Marruecos

La arquitectura de Marruecos impresiona a cada visitante (Jesús Hellín - Europa Press)

Las artes no son una actividad elevada y especializada en Marrakech; son un hilo brillante que recorre el tejido de la vida. Es por eso que Yves St Laurent se inspiró tanto aquí. Sus fabulosos diseños ahora se exhiben en el museo que lleva su nombre. La ciudad sigue inspirando a diseñadores contemporáneos como LRNCE, que acaba de abrir un riad de lo más artístico, Rosemary.

La excelencia de los maestros artesanos de Marrakech se muestra espléndidamente en la Medersa Ben Youssef o simplemente tome un té en el patio del Royal Mansour , el hotel del Rey. Para disfrutar del mejor arte contemporáneo, visite Galerie Siniya 28 y MACAAL , y reserve ahora para la Feria de Arte 1-54 en febrero de 2024.

14- San Pablo

El Museo de Arte de San Pablo tiene una de las colecciones más impresionantes del mundo.

Como era de esperar, la enorme metrópolis de Brasil alberga una vertiginosa lista de pesos pesados de la cultura. Dé un paseo por la Avenida Paulista y verá lo que queremos decir: entre los bancos y los rascacielos hay gigantes, incluida la enorme librería Livraria Cultura y el Museo de Arte de San Pablo, el museo de arte más grande de América Latina (más conocido como MASP).

Y si bien los lugareños calificaron al MASP como el mejor lugar de la ciudad, también elogiaron los teatros, cines independientes y parques en expansión de San Pablo muchos de los cuales, como el Parque Independencia, albergan algunos de los principales museos de la ciudad.

“Ninguna zona de la ciudad concentra tantos puntos de interés cultural como los alrededores de la plaza Praça da República”, dice Patricia Figueiredo, escritora y local de São Paulo . ‘Más aún durante el festival gratuito de 24 horas Virada Cultural, cuando se instalan varios escenarios en el centro de São Paulo.

Pero incluso en un día normal tienes muchas opciones para elegir. Uno de mis lugares favoritos es Sesc 24 de Maio, un centro cultural distribuido en 13 pisos de un edificio renovado por el arquitecto ganador del Pritzker Paulo Mendes da Rocha. Para una alternativa más pequeña, pruebe el cine independiente Cortina Cineclube, que abrió sus puertas en 2022 en un antiguo estacionamiento justo enfrente de la Praça da República.

15- Nueva York

Un globo con forma de Snoopy astronauta en Central Park Oeste, en Nueva York, durante el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's (AP Foto/Ted Shaffrey, archivo)

Broadway, Off-Broadway, MOMA, The Met... cuando se trata de arte y teatro, la ciudad de Nueva York no tiene rival. Los lugareños están de acuerdo: ‘Museos’ y ‘Broadway’ obtuvieron cada uno el mayor número de menciones en nuestra encuesta, seguidos por el Lincoln Center , Central Park y el Museo de Brooklyn . Los neoyorquinos también elogiaron la apertura, diversidad y variedad de la escena cultural de su ciudad. Realmente hay algo para todos en la ciudad que nunca duerme.

“La ciudad de Nueva York siempre ha sido una fuente de cultura en todos los aspectos, llena de eventos diversos y específicos que impulsan la escena”, dice Shaye Weaver, editora de Time Out New York. “Solo este año, asistí a Catbaret, un espectáculo de variedades para amantes de los gatos en QED Astoria y disfruté de una noche con la comediante Amy Sedaris en Union Square Travel Agency , un dispensario de cannabis recreativo con licencia reciente. Hemos escrito sobre una fiesta sexual sin sexo , una reunión solo para personas llamadas Ryan y un programa de comedia solo para personas solitarias”, agrega.

“Lo más emocionante es que Nueva York también alberga el nuevo Perelman Performing Arts Center y pronto verá el regreso de la Upright Citizens Brigade y un nuevo puesto de comedia para The Second City este mes. También me ha entusiasmado The Shed , el centro de artes escénicas bastante nuevo en Hudson Yards. Ahora mismo proyectan ‘Here We Are’, el último musical en el que trabajó Stephen Sondheim antes de morir. En los pocos años que lleva abierto, he visto algunos de los espectáculos más experimentales e inmersivos que jamás haya presenciado”, concluye.

16- Tokio

Muestra cultural en Tokio con renovados artistas (Festival Kagurazaka Bakeneko)

“Es difícil precisar la “cultura” en Tokio”. En esta ciudad abierta las 24 horas, la cultura abarca arte digital de alta tecnología y santuarios históricos, espectáculos de sumo y festivales de sakura, moda de vanguardia y maravillas arquitectónicas, artes escénicas tradicionales desde Kabuki hasta Noh, y mucho más. La increíblemente infinita variedad de ofertas culturales de la ciudad también se reflejó en las respuestas de la encuesta: cuando se les preguntó cuál es el mejor lugar cultural de Tokio, los lugareños nombraron todo, desde mini teatros hasta el Museo de Arte Mori y el club de jazz Blue Note, pero no hubo dos respuestas iguales.

“Tokio siempre se enorgullece de ser la ciudad donde lo antiguo se encuentra con lo nuevo, y eso es particularmente evidente en su escena cultural”, dice Lim Chee Wah, editor de Time Out Tokyo.

Si bien los santuarios históricos albergan festivales tradicionales, también hay exposiciones de vanguardia sobre temas especializados como parásitos y muñecos de amor junto a grandes nombres de la escena del arte contemporáneo actual. Recientemente, el colectivo de artistas de vanguardia Chim-Pom de Smappa! Group, conocido por su performance experimental mezclada con comentarios sociales, organizó una memorable exposición basada en proyectos en Shinjuku. Mientras tanto, teamLab Borderless, posiblemente el museo más popular de Tokio, hará un regreso muy esperado en una nueva ubicación en el centro de Tokio en enero de 2024, prometiendo presentar una serie de instalaciones inmersivas nunca antes vistas.

17- Abu Dhabi

Abu Dhabi, United se ha convertido en un imán cultural en Oriente

Abu Dhabi, la capital cultural (y literal) de los Emiratos Árabes Unidos, alberga algunos de los sitios más emblemáticos del mundo, y la escena cultural de la ciudad se centra en la isla Saadiyat. Desde maravillas arquitectónicas como el Louvre Abu Dhabi hasta la sorprendente Casa de la Familia Abrahamic , los edificios que albergan estas maravillas son tan impresionantes como lo que hay en su interior.

Para echar un vistazo al viejo mundo de Abu Dhabi, es una visita obligada Qasr Al Hosn, el edificio de piedra más antiguo de la ciudad, al igual que la Fundación Cultural de al lado, con exposiciones gratuitas durante todo el año. Puede que Abu Dhabi no tenga la extensa historia de algunas ciudades, pero con la cantidad de galerías de arte y museos en el horizonte, su historia está en ciernes.

18- Bombay

Bombay también tiene su atractivo cultural (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Bombay tiene mucho de qué presumir. No es sólo la ciudad más grande de la India, sino también la capital cultural del país, hogar de Bollywood e instituciones gigantescas, incluido el Centro Nacional de Artes Escénicas , nombrado por los lugareños como el mejor lugar cultural de la ciudad. El pequeño pero espectacular Teatro Prithvi también obtuvo el visto bueno en nuestra encuesta, junto con el Festival de las Artes de Kala Ghoda anual , en el que artistas, intérpretes y artesanos se apoderan del enclave creativo de Kala Ghoda. Los habitantes de Mumbaikar elogiaron la escena cultural de su ciudad como inclusiva y diversa; no es difícil ver por qué.

“Bombay tiene instituciones culturales eternas, como la NCPA y el Festival Kala Ghoda , que han estado celebrando el arte, la danza y la música de la India durante décadas”, dice el escritor y local de Mumbai Soumya Gayatri. Al mismo tiempo, la ciudad también alberga organizaciones de base como Marol Art Village, que defiende formas de arte indígena como Warli y Gond. Creo que esta hermosa combinación de lo clásico y lo poco convencional es lo que hace que la escena cultural de Mumbai sea verdaderamente única”.

19- Ámsterdam

Ámsterdam es un clásico de la cultura europea

Una escapada a la ciudad de Ámsterdam ofrece lo mejor de todos los mundos: días paseando por museos de clase mundial y paseando por bonitos canales. Se trata de una de las mejores ciudades de Europa para disfrutar de la vida nocturna. También allí se hallan obras maestras de artistas como Rembrandt y Vermeer en el Rijksmuseum, mientras que el Stedelijk sirve lo mejor del arte moderno.

Pero fue la escena musical de la ciudad la que recibió el mayor cariño de los lugareños en nuestra encuesta, y Paradiso, un lugar de música en vivo en una antigua iglesia, fue nombrado el mayor lugar cultural de la capital holandesa.

Doe normaal es una frase holandesa que se traduce literalmente como “actuar con normalidad”. Esta idea de mezclarse es una parte clave de la psique nacional, pero son aquellos que se oponen a esta tendencia los que hacen de Ámsterdam una fuerza cultural”, dice el escritor Callum Booth.

“Los colectivos y lugares underground son el alma de la capital holandesa, ya sea comedia y sesiones eclécticas de DJ en De Nieuwe Anita, clubes de ajedrez y bandas de punk en Vondelbunker, o la cocina popular y el espacio público colectivo De Sering, Ámsterdam está repleta de personas y grupos. sin miedo a destacar”, concluye.

20- Seúl

Seúl muestra una prolífica cara cultural

Para mí, lo mejor del panorama cultural de Seúl es la unión del pasado y el presente. El verano exige hip-hop con un toque diferente en el Waterbomb Festival, donde artistas como Jay Park y Jessi ya han atraído a grandes multitudes para bailar bajo el calor. A diferencia de un festival de música típico, el código de vestimenta aquí es traje de baño: con todos, desde el público hasta los artistas, armados con una pistola de agua, puedes esperar salir completamente empapado, justo el boleto para el calor abrasador del verano en Seúl.

Dejando a un lado la música, también me encanta pasear por muchos de los palacios ubicados en la ciudad. Gyeongbokgung, el principal palacio real de la dinastía Joseon, es un lugar icónico para experimentar la historia del país de primera mano vestido con un Hanbok, un tipo de vestimenta tradicional coreana.