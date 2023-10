¿Cuánto hay que exigirse al correr? Los entrenamientos estrictos versus los flexibles

Santiago García nos cuenta los distintos tipos de entrenamientos

Para entrenar como corresponde, todo corredor necesita tener un plan de entrenamiento. Dicho plan es la combinación de muchos factores y suele apuntar a una competencia en particular. No hay dos planes iguales así como no hay dos corredores iguales, aunque haya pequeñas diferencias, estas son importantes para conseguir los objetivos buscados.

¿Pero qué tan estricto o que tan flexible hay que ser a la hora de ejecutar un plan de entrenamiento?

Cuando el entrenador le da a su entrenado un plan, lo hace basándose en diferentes factores, todos ellos ajustados al estado físico, la edad, la disponibilidad horaria, la ambición deportiva y otras variables. Cuando se hace un plan, muchas veces, se dan dos opciones para una misma sesión de entrenamiento.

A medida que un corredor gana experiencia, sabe cómo aplicar con criterio, qué opción elegirá. Preguntarle siempre al entrenador, también es clave para que la elección sea la correcta. Muchas veces el cronograma establecido no puede cumplirse. Razones de fuerza mayor, malestar físico pasajero, cansancio o algún factor que impide cumplir con la sesión correspondiente.

Lograr un equilibrio en la exigencia y flexibilidad del entrenamiento resulta esencial para los corredores (Getty)

Frente a eso hay dos posturas, seguir adelante y cumplir a como dé lugar sin importar nada más o alterar el plan pensando en que el cambio no es para peor sino para mejor. A veces es fácil decidirlo, a veces no queda tan claro. Lo cierto es que casi nunca el plan de entrenamiento se cumple sin la más mínima alteración.

Lo que importa es que lo que decidamos no nos afecta también desde lo mental. Perder un entrenamiento no es el fin del mundo, si lo vivimos como si lo fuera, corremos el riesgo de perder motivación cuando en realidad no ha pasado nada grave. Es muy común que suspender un entrenamiento para descansar o hacerlo más liviano, provoque un resultado mucho mejor que seguir estrictamente lo establecido.

Hay ejemplos más triviales e inofensivos, como por ejemplo alterar el día de un entrenamiento debido a algún compromiso u horario cambiando en nuestra agenda o intercambiar dos entrenamientos en base a nuestra disponibilidad.

La ejecución de un plan puede requerir flexibilidad, ajustándose según diferentes circunstancias (getty)

Lo que sí es muy importante tener en cuenta es que alterar un entrenamiento por cualquier motivo se termine transformando en una excusa para hacer las cosas mal. Que cada jornada tenga un incidente nuevo para no entrenar, que todo se use para exigirse menos o no buscar la excelencia en las sesiones de entrenamientos. Ese es el gran equilibrio que hay que lograr.

Ser exigentes sin estresarnos, y ser inteligentes para entender que sólo son aceptables las alteraciones de absoluta fuerza mayor o las que al producirse mejoran el plan en general, no lo empeoran. Este sentido común, este compromiso y este desafío es algo que los corredores también deben entrenar.

Cada plan nos enseñará algo nuevo, sin duda, y nos iremos conociendo cada vez más. Los corredores con tendencia a poner excusas, deben buscar ser más estrictos y aquellos que se obsesionan con los planes de hierro, deberán tener la mente fría para saber donde menos puede llegar a ser más y donde un cambio es una victoria. Los resultados se verán a medida que se aprende como buscar ese término medio. En esa búsqueda también está el crecimiento de cada corredor.

*Santiago García es maratonista, autor de los libros “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.