De prendas batik a gorros de toalla: los esenciales fashionistas de los hijos de famosos en las playas de Punta del Este

Las prendas, estampados, estilos y colores clave de la temporada

Las estrellas del verano no son solo las celebrities e it girls que hacen furor en las redes, sino que sus hijos, captan las miradas de todos con sus looks veraniegos y su encanto que muestran con orgullo sus padres famosos en las redes.

Cada temporada la moda se renueva, pero el glamour de las costa esteña sigue intacto. Camisolas batik, remeras con filtro UV, tops de crochet y gorros de toalla son solo algunas de las prendas y accesorios que lucen los hijos de famosos en las playas de Punta del Este.

Los exclusivos guardarropas de los hijos de los famosos

El popular batik, llegó nuevamente para quedarse, al menos esta temporada

El tie-dye fue, sin lugar a dudas, el estampado más popular de los años 60, encontró su mayor auge en la época del hipismo y en los años 90 tuvo un breve come back.

Hoy, esta técnica vuelve revalorizada luego de que Dior, Prada, Stella McCartney y otros importantes y distinguidos diseñadores lo incluyeran en sus pasarelas. Es un clásico del armario de Dolores Barreiro y su hija Indra.

Los mellizos Isabella y Paul Goycochea tienen sus propias cuentas de Instagram donde comparten sus minilooks

Florencia de la V tiene una indiscutida inclinación por la moda que sin dudas sus hijos heredaron. Los mellizos Isabella y Paul Goycochea tienen sus propias cuentas de Instagram donde comparten sus minilooks.

Ahora, Paul posó para su mamá y, como en muchas otras ocasiones, sorprendió por su elección fashionista: un look playero caracterizado por una jugada combinación de estampados.

El tejido a crochet es un "must" entre grandes y chicos en la costa esteña. La hija de Zaira Nara lo elije

La modelo y conductora Zaira Nara y sus hijos Malaika y Viggo aterrizaron a fines del año pasado en el país vecino para disfrutar de unos días de relax antes de arrancar con la agenda laboral y escolar de 2023.

A menudo, la madre de dos comparte instantáneas de sus looks minuciosamente pensados para poder disfrutar de un día de sol y arena pero siempre a la moda.

Las remeras con filtro UV para los más chicos son furor en las playas uruguayas

En los locales dedicados a la indumentaria de surf es donde más se consigue esta ropa: hay marcas australianas, brasileras y argentinas. Las remeras con filtro UV para los más chicos son furor en las playas uruguayas y equivalen a protector factor 50.

Este verano, los más chicos se meten al mar con la prenda puesta, entre ellos Malaika Von Plessen.

Camila Homs disfrutó de un día de playa junto a sus hijos en Punta del Este (RS Fotos)

Bajo la atenta mirada de su mamá, Bautista De Paul, el hijo menor de Camila Homs y Rodrigo De Paul, también disfrutó del mar esteño con una remera de agua estampada.

Constantino, el hijo de Wanda Nara, y un accesorio infalible: el segundo de los hermanos López eligió un gorro estilo pescador confeccionado en tela de toalla

Las playas playas recibieron a los hijos de Wanda Nara, Valentino, Constantino y Benedicto López junto a sus hermanas menores Isabella y Francesca Icardi.

Como era de esperar, en más de una ocasión, los mini fashionistas se robaron todas las miradas por sus elecciones de estilo.

Desde Punta del Este, Isabella Icardi posó para su mamá luciendo un conjunto de musculosa de crochet y short de algodón en color blanco

Consagradas como unas mini influencers en las redes sociales, las más chicas del clan Nara Icardi imponen tendencias con sus looks de verano. Desde Punta del Este, Isabella posó para su mamá luciendo un conjunto de musculosa de crochet y short de algodón en color blanco.

Bien como recurso de ostentación o como valor añadido a sus looks, la logomanía se mantiene fuerte en la industria de la moda

La logomanía es una de las tendencias de estilo favoritas de la modelo y sus hijos, una estética de los noventa que se convirtió en un elemento recurrente en marcas de lujo. Además de ser un símbolo de estatus, los logotipos son una manera de expresar la identificación con un sello.

